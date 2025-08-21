แล้วใยต้องแคร์!สหรัฐฯชี้ศาลอาญาโลก'คือภัยความมั่นคง' คว่ำบาตรเพิ่มโทษฐานดำเนินคดีกับเนทันยาฮู

สหรัฐฯในวันพุธ(20ส.ค.) เพิ่มความพยายามขัดขวางศาลอาญาระหว่างประเทศ(ไอซีซี) ต่อกรณีดำเนินคดีเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมตรีอิสราเอล ด้วยการคว่ำบาตรผู้พิพากษารายหนึ่ง ที่มาจากฝรั่งเศส ชาติพันธมิตร
นอกจากนี้แล้ว มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ยังเล็งเป้าเล่นงานผู้พิพากษาชาวแคนาดารายหนึ่ง ในอีกคดี ในความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เขาล็อคเป้าคว่ำบาตรศาลในเมืองเฮกแห่งนี้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติประชาธิปไตยตะวันตกอื่นๆแทบทั้งหหมด ในฐานะศาลที่พึ่งสุดท้าย
"ศาลคือภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติ ที่บงการการทำนิติสงครามกับสหรัฐฯและอิสราเอล พันธมิตรใกล้ชิดของเรา" รูบิโอกล่าวในถ้อยแถลง โดยโจมตีศาลแห่งนี้ต่อการสืบสวนพลเมืองสหรัฐฯและอิสราเอล "โดยปราศจากความยินยอมพร้อมใจของทั้ง 2 ชาติ"
ในบรรดาผู้พิพากษา 4 คนที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ มีผู้พิพากษานิโคลาส์ กีลู ชาวฝรั่งเศส ซึ่งทำหน้าที่ประธานในคดีหนึ่ง ที่มีการออกหมายจับ เบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล ความเคลื่อนไหวที่กระตุ้นให้ เอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส ที่เดินทางมายังวอชิงตันเมื่อ 2 วันก่อน ถึงกับแสดงความผิดหวัง
"การคว่ำบาตรสวนทางกับหลักการความเป็นอิสระของศาล" โฆษกกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวในกรุงปารีส ในขณะที่ทางศาลอาญาระหว่างประเทศ เผยแพร่ถ้อยแถลงเช่นกัน ประณามว่ามันเป็น "การโจมตีอย่างเจ้งแจ้งต่อความเป็นอิสระของสถาบันตุลาการที่มีความเป็นกลาง"
การดำเนินคดีของศาลเป็นไปตามข้อกล่าวหาที่ว่า เนทันยาฮู ต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ในปฏิบัติการรุกรานฉนวนกาซาของอิสราเอล ในนั้นรวมถึงการจงใจเล็งเป้าเล่นงานพลเรือนและใช้ความอดอยากเป็นยุทธิวิธีทำศึกสงคราม
เนทันยาฮู ยกย่อง รูบิโอ "สำหรับการกระทำที่เด็ดเดี่ยว ในการรับมือกับยุทธการโกหกที่เล็งเป้าเล่นงานรัฐอิสราเอลและกองทัพอิสราเอล"
อิสราเอล เปิดฉากโจมตีฉนวนกาซาครั้งใหญ่ แก้แค้นที่พวกนักรบฮามาสจู่โจมสายฟ้าแลบเล่นงานอิสราเอล ทำให้พลเรือนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้นอกจาก เนทันยาฮู แล้ว ทางไอซีซี ยังออกหมายจับ โยอาฟ กัลแลนท์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลและ โมฮัมเมด เดอิฟ ผู้บัญชาการของพวกฮามาส แต่ฝ่ายหลังเสียชีวิตแล้วในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอล
ภายใต้มาตรการคว่ำบาตร ผู้พิพากษากีลู จะถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐฯ และทรัพย์สินใดๆของเขาที่มีในชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกจะถูกอายัด มาตรการที่ส่วนมากถูกใช้กับศัตรูของสหรัฐฯ ไม่ใช่กับพลเมืองของมิตรประเทศ
นอกจากนี้แล้วในมาตรการคว่ำบาตรล่าสุดของสหรัฐฯ ยังรวมไปถึง คิมเบอร์ลี พรอสต์ ผู้พิพากษาชาวแคนาดา ที่เกี่ยวข้องกับคดีหนึ่ง ซึ่งให้อำนาจสืบสวนคำกล่าวหาก่ออาชญากรรมสงครามต่างๆนานา ระหว่างศึกสงครามในอัฟกานิสถาน ในนั้นรวมถึงจากฝีมือของกองกำลังสหรัฐฯ
รูบิโอ ยังคว่ำบาตรรองอัยการของศาลไอซีซี 2 คน ได้แก่ นาซฮัต ชามีม ข่าน จากฟิจิ และ มาเม มันเดียเย เนียง จากเซเนกัล โดยที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯบอกว่าทั้ง 2 คน ถูกลงโทษโดยอเมริกา โทษฐานดำเนินการต่างๆในไอซีซี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับอิสราเอล ในนั้นรวมถึงสนับสนุนออกหมายจับ เนทันยาฮู และ กัลแลนท์
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายน สหรัฐฯได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานผู้พิพากษาคนอื่นๆของไอซีซีไปแล้ว 4 ราย
รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวต่ออำนาจของศาลแห่งนี้ ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นมาในฐานะที่พึ่งสุดท้าย ครั้งที่ระบบต่างๆภายในประเทศนั้นๆ ไม่เปิดทางสำหรับความยุติธรรม
เมื่อวันศุกร์(15ส.ค.) ทรัมป์ ให้การต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ที่เดินทางมาเยือนอะแลสกา แม้ ปูติน ถูกไอซีซีออกหมายจับ ปัจจัยที่สกัดเขาจะการออกเดินทางไปในโลกกว้าง นับตั้งแต่เขาออกคำสั่งรุกรานยูเครน
ทั้งนี้ สหรัฐฯ รัสเซีย และ อิสราเอล เป็นหนึ่งในบรรดาชาติ ที่ปฏิเสธขอบเขตอำนาจของศาลไอซีซี
(ที่มา:เอเอฟพี)