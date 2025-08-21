ระทึก! “ส.สสมัยแรก” ของ "ฟินแลนด์" ในประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก “ฆ่าตัวตาย” กลางรัฐสภา ตำรวจยังไม่รู้สาเหตุ

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – นักการเมืองฟินแลนด์วัย 30 ปีที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยแรกถูกพบเป็นศพกลางรัฐสภาในกรุงเฮลซิงกิเช้าวันอังคาร(19 ส.ค) เชื่อเป็นการฆ่าตัวตายแต่เบื้องต้นไม่ทราบสาเหตุสร้างความตกใจให้กับทั้งประเทศฟินแลนด์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกติดอันดับติดต่อกันมานานหลายปี
บีบีซีของอังกฤษรายงานวานนี้(20 ส.ค)ว่า กลายเป็นที่ตกใจไปทั่วฟินแลนด์ที่ขึ้นชื่อมีความสุขมากที่สุดในโลกเมื่อนักการเมืองหนุ่มวัยแค่ 30 ปี อีเมลี เพลโตเนน (Eemeli Peltonen) ทำอัตวิบากกรรมปลิดชีพตัวเองภายในอาคารหลักของรัฐสภาเฮลซิงกิ
เพลโตเนนสังกัดพรรคโซเชียลเดโมเครติกถูกพบกลายเป็นศพไร้วิญญาณเมื่อเช้าวันอังคาร(19) สื่อท้องถิ่นเฮลซิงกิรายงาน
การเสียชีวิตของเขาสร้างความตกใจไปทั่วประเทศและนักการเมืองจากทุกพรรคออกมาแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเพื่อนร่วมรัฐสภารายนี้
“เขาเป็นสมาชิกที่รักของชุมชนพวกเราและพวกเราจะคิดถึงเขาอย่างสุดซึ้ง ชีวิตวัยหนุ่มต้องจบลงเร็วเกินไป” ติตตี ตุบปูไรเนน(Tytti Tuppurainen) ประธานกลุ่มรัฐสภาพรรคโซเชียลเดโมเครติกกล่าวผ่านแถลงการณ์
โชคดีที่เหตุเกิดขึ้นในช่วงสภาเฮลซิงกิกำลังอยู่ในระหว่างการหยุดพักหน้าร้อน แต่กระนั้นนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ เพตเตรี ออร์โป(Petteri Orpo) ที่ไม่ได้เดินทางไปกรุงวอชิงตัน ดีซี เพื่อร่วมซัมมิตกับประธานาธิบดี สหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในวิกฤตความขัดแย้งยูเครนได้ออกคำสั่งให้งานการเมืองทางรัฐสภาทั้งหมดต้องหยุดลงชั่วคราวตลอดทั้งวันเพื่อเป็นการไว้อาลัย
ออร์โปออกมาแสดงความไว้อาลัยด้วยการนิ่งสงบเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิต ส.สเพลโตเนนที่นายกฯฟินแลนด์กล่าวว่า เขาเป็นเหมือนเพื่อนร่วมงาน
ด้านประธานรัฐสภาฟินแลนด์ ยุสซี ฮัลลา-อาโฮ(Jussi Halla-aho) แถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า “เพลโตเนนนั้นเป็นสมาชิกอันเป็นที่รักที่ได้รับการนับถือจากทั่วทุกพรรค”
บีบีซีรายงานว่า ตำรวจเฮลซิงกิถูกเรียกไปยัง Eduskuntatalo อาคารรัฐสภาเมื่อเวลา 11.06 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเฮลซิงกิวันอังคาร(19) เมื่อตรวจดูแล้วเจ้าหน้าที่สรุปว่าไม่มีข้อสงสัยในการเสียชีวิต
การเสียชีวิตของส.สหนุ่มฟินแลนด์ได้รับการยืนยัน 3 ชั่วโมงหลังจากนั้นผ่านแถลงการณ์สั้นๆของรัฐสภาเฮลซิงกิ ที่เปิดเผยว่า ชุมชนรัฐสภาฟินแลนด์แสดงความเศร้าโศกต่อญาติของอีเมลี เพลโตเนน
เพลโตเนนนั้นเป็นส.สเขตภูมิภาค ยูซีมา(Uusimaa) ที่อยู่ทางใต้และเขาอยู่ในสมัยแรกของสมาชิกรัฐสภาฟินแลนด์โดยได้รับการเลือกตั้งเข้ามาในปี 2023
นอกเหนือจากนี้พบว่าเพลโตเนนได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาเมืองยาร์เวนปา( Jarvenpaa) เมื่อมีอายุเพียงแค่ 18 ปี
อย่างไรก็ตามในช่วงปลายพบว่าเพลโตเนนได้โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า เขาไม่ได้ทำงานรัฐสภามากมายในหลายสัปดาห์ล่าสุดเป็นเพราะมีปัญหาไตที่นำมาสู่ภาวะไตอักเสบและได้รับการรักษา
“ผมได้รับอนุญาตให้ออกมาจากโรงพยาบาล แต่เนื่องมาจากสถานการณ์นี้ทำให้ผมอยู่ระหว่างการลาป่วยหน้าร้อนและในเวลานี้ผมให้ความสนใจอย่างเต็มที่ต่อการฟื้นตัวจากอาการป่วย” รายงานจากโพสต์ของเพลโตเนน