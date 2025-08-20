อิสราเอลเตรียมเรียกทหารกองหนุนเพิ่ม “6หมื่น” ก่อนเริ่มปฎิบัติการเฟสยึด "กาซา ซิตี้" ส.ส MAGA คนดังเดือด “อเมริกาใจหิน” สั่งหยุดให้วีซ่าเด็กกาซาป่วยเข้ามาผ่าตัดในสหรัฐฯ

เอเจนซีส์ – รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลวันพุธ(19 ส.ค)อนุมัติแผนยึดกาซา ซิตี เตรียมเรียกกองหนุนร่วม 60,000 นายเพื่อเตรียมเปิดฉากบุก ขณะที่ส.ส MAGA ของทรัมป์คนดัง มาร์จอรี เทย์เลอร์ กรีน (Marjorie Taylor Greene)จากรัฐจอร์เจียไม่คาดฝันจวกกลางโซเชียลไม่พอใจรัฐบาลทรัมป์สั่งหยุดออกวีซ่าเยี่ยมให้เด็กกาซาป่วยเข้ามารับการรักษาในสหรัฐฯชั่วคราว
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพุธ(20 ส.ค) ตามการรายงานระบุว่า การโจมตีกาซา ซิตี้ใกล้เข้ามาซึ่งในวันนี้(20) พบรถถังอิสราเอลปรากฎใกล้แนวรั้วเขตฉนวนกาซา รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล อิสราเอล แคตซ์ ( Israel Katz )ไฟเขียวอนุมัติแผนการยึดครองกาซา ซิตี และจะมีการเรียกทหารกองหนุน IDF เพิ่มสูงสุด 60,000 นาย
การแจ้งคาดว่าจะส่งออกไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและทหารกองหนุน IDF จะเข้ารายงานตัวในเดือนหน้า
อัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์ชี้ว่า กระทรวงกลาโหมอิสราเอลจะขยายระยะเวลาการอยู่ในประจำการออกไปของทหารกองหนุน IDF จำนวน 20,000 นาย
แผนการบุกยึดกาซา ซิตี้ของเทลอาวีฟได้รับการต่อต้านจากผู้นำฝรั่งเศสทันที เดอะการ์เดียนชี้ว่า ประธานาธิบดีเอ็มมานุเอล มาครง แถลงวันพุธ(20)ว่า การบุกยึดกาซา ซิตีของกองทัพอิสราเอลนั้นนำมาก็เฉพาะแต่หายนะครั้งใหญ่สำหรับประชาชนของ 2 ฝ่าย
มาครงกล่าวต่อบนโซเชียลมีเดียว่า “แผนการของอิสราเอลจะลากทั้งภูมิภาคเข้าสู่สงครามถาวร” พร้อมกับเรียกร้องอีกครั้งต่อปฎิบัติการเสถียรภาพระหว่างประเทศ
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อิสราเอลเปิดเผยว่า “ทหารส่วนใหญ่ที่จะถูกสั่งเคลื่อนกำลังพลในเฟสใหม่นี้จะเป็นกำลังทหารรบประจำการไม่ใช่ทหารกองหนุน”
ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศจอร์แดน ไอมาน ซาฟาดี (Ayman Safadi) ระหว่างอยู่ที่กรุงมอสโก รัสเซีย ในวันพุธ(20) แสดงความเห็นเช่นกันต่อแผนเทลอาวีฟเตรียมใช้กำลังทหารครั้งใหม่เพื่อบุกยึดกาซา ซิตี้และการขยายนิคมตั้งถิ่นฐานชาวยิวครั้งใหญ่ในเขตเวสต์แบงก์ว่า
“อิสราเอลกำลังฆ่าทุกความหวังเพื่อสันติภาพในตะวันออกกลาง”
เดอะการ์เดียนชี้ว่า เทลอาวีฟมาเหนือเมฆใช้ความพยายามเพื่อทำลายความหวังการตั้งรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมาโดยในวันพุธ(20)ได้อนุมัติครั้งสุดท้ายต่อโปรเจกต์การตั้งถิ่นฐานที่อื้อฉาวภายในเขตยึดครองเวสต์แบงก์ที่จะส่งผลในทันทีในการตัดดินแดนให้ขาดออกเป็น 2 ส่วน
เดอะฮิลล์ของสหรัฐฯรายงานวันอังคาร(19)ว่า ส.สสาย MAGA ของทรัมป์ มาร์จอรี เทย์เลอร์ กรีน (Marjorie Taylor Greene) หรือ MTG สมาชิกพรรครีพับลิกันประจำรัฐจอร์เจียในวันอังคาร(19)ได้แสดงความไม่พอใจผ่านโซเชียลมีเดียต่อการตัดสินใจเมื่อวันเสาร์(17)ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯที่ยุติการออกวีซ่าเยี่ยมให้กับชาวกาซาซึ่งจะเป็นช่องทางให้เด็กๆกาซาที่ป่วยสามารถเข้ามารักษาในสหรัฐฯได้
โดยชี้ว่า อเมริกันทั้งหลายจำเป็นต้องเป็นอเมริกาที่อนุญาตให้เด็กๆในพื้นที่สงครามสามารถเข้ามาที่นี่เพื่อการผ่าตัดที่จะช่วยชีวิตและเป็นอเมริกาที่จะไม่ปล่อยตัวพวกนักข่มขืนเด็กต่างด้าวไป”
เป็นการอ้างอิงไปถึงเจ้าหน้าที่อิสราเอล Tom Artiom Alexandrovich ประจำกรมไซเบอร์แห่งชาติอิสราเอลโดนจับกุมในวันจันทร์(18)ในความเชื่อมโยงการล่อซื้อการซื้อทางเพศเด็กลาสเวกัส
เธอชี้ให้เห็นความจำเป็นที่ต้องอนุญาตให้เด็กๆที่โดนระเบิดของอิสราเอลเข้ามาทำการรักษาได้โดยชี้ว่า อเมริกาไม่ควรใจหิน เดอะฮิลล์รายงานว่า MTG ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นส.สปากกล้าของ MAGA ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมกับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯคนอื่นๆต่อต้านรัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และอิสราเอลต่อสภาพทางมนุษยธรรมที่โหดร้ายในกาซา
อ้างอิงจากโพลรอยเตอร์ใหม่ในการเปิดเผยของเดอะการ์เดียนพบว่า 58% ส่วนใหญ่ของชาวอเมริกันเชื่อว่า ทุกประเทศในสหประชาชาติสมควรรับรองปาเลสไตน์ในฐานะรัฐ
แต่ทว่า 33% ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยที่สมาชิก UN สมควรรับรองปาเลสไตน์เป็นรัฐ และอีก 9% ไม่ตอบคำถาม
เดอะฮิลล์ชี้ว่า ทั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ อ้างว่า เด็กกาซาเหล่านี้เดินทางพร้อมผู้ปกครองผู้ใหญ่และมีบางส่วนมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มฮามาส