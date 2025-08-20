เปิดใช้จริง! “คิม จองอึน” โชว์พาสำรวจด้านในเรือรบพิฆาตลำใหม่ของเกาหลีเหนือศักยภาพติดมิสไซล์หัวรบนิวเคลียร์ เตรียมส่งประจำการปีหน้า

เอเจนซีส์/เอพี/รอยเตอร์ – สื่อทางการเกาหลีเหนือกล่าวว่า เรือพิฆาตชั้นโชฮยอน(Choe Hyon)จะเข้าสู่การประจำการในปี 2026 และติดตั้งอาวุธได้นานาชนิด มิสไซล์ติดหัวรบนิวเคลียร์ทั้งแบบทวิถีโค้งและแบบร่อน
สกายนิวส์ของอังกฤษรายงานวานนี้(19 ส.ค)ว่า ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือเดินตรวจตราเรือรบพิฆาตลำใหม่ของตัวเองชั้น โชฮยอน(Choe Hyon) หลัง 3 เดือนก่อนหน้าต้องตกเป็นข่าวไปทั่วโลกเมื่อเรืออีกลำที่ทำพิธีปล่อยลงน้ำก่อนหน้าเกิดล่มทันทีหลังถูกปล่อยลงน้ำสร้างความอับอายให้กับผู้นำเปียงยาง
เรือพิฆาตชั้นโชฮยอนขนาด 5,000 ตันจะเข้าสู่การประจำการในปี 2026 ติดตั้งอาวุธได้นานาชนิดรวม มิสไซล์ติดหัวรบนิวเคลียร์ทั้งแบบทวิถีโค้งและแบบร่อน
สำนักข่าวทางการเกาหลีเหนือ KCNA รายงานวันอังคาร(19)ว่า การเดินทางเกิดขึ้นวันจันทร์(18)นั้นดูเหมือนราบรื่น พบว่าประธานาธิบดี คิม จองอึนปรากฏภาพเดินสำรวจบนดาดฟ้า ห้องกัปตันเรือ นั่งบนเตียง 2 ชั้นในที่พักของลูกเรือและบนสะพานเรือ สื่ออังกฤษตั้งข้อสังเกตว่ามีภาพมีการเบลอฉากหลังเพื่อปกปิดอุปกรณ์บนเรือไว้
สกายนิวส์ชี้ว่า ผู้นำเปียงยางมีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าที่มีบนเรือและสั่งการทดสอบทางสมรรถนะสำหรับเดือนตุลาคม
เอพีวิเคราะห์ว่า คิม จองอึนมอง 'เรือรบพิฆาตชั้นโชฮยอน' นี้เป็นเสมือนสัญลักษณ์สำคัญทางความสามารถนิวเคลียร์ด้านนาวีของเกาหลีเหนือเป็นการขยายขอบเขตความสามารถทางน้ำ KCNA รายงานว่า เรือรบพิฆาตลำนี้ถูกออกแบบให้มีระบบอาวุธหลากหลาย รวมยุทโธปกรณ์ต่อต้านทางอากาศและต่อต้านทางทะเลนอกเหนือจากมิสไซล์นิวเคลียร์
เอพีชี้ว่าเป็นการเปิดตัวเรือรบพิฆาตเปียงยางติดต่อกันเพราะมีการเปิดตัวเรือรบพิฆาตลำแรกเมื่อพฤษภาคมแต่เกิดปัญหาล่มในพิธีเปิด ซึ่งการเปิดตัวเรือพิฆาตลำที่ 2 ในวันจันทร์(18)ที่เมืองท่าทางตะวันตกอู่ต่อเรือนัมโป(Nampo) ซึ่งคิมชี้ว่า เรือรบพิฆาตลำที่ 3 ของเปียงยางจะต่อเสร็จสมบูรณ์ในตุลาคม
รอยเตอร์รายงานโดยอ้างนักวิเคราะห์ด้านเกาหลีเหนือ ฮง มิน (Hong Min) ประจำสถาบันเกาหลีเหนือเพื่อการรวมตัวแห่งชาติ (the Korea Institute for National Unification) ของเกาหลีใต้แสดงความเห็นว่า
"ผ่านความเคลื่อนไหวนี้ เกาหลีเหนือกำลังแสดงการปฎิเสธที่จะยอมรับหลักการปลอดนิวเคลียร์ (denuclearisation) และความปราถนาที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างไม่สามารถย้อนกลับได้"
ทั้งนี้รายงานโดยสมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกันออกมาเมื่อปีที่แล้วสรุปว่า ขณะที่เกาหลีเหนืออาจจะสามารถผลิตวัสดุฟิชไซล์ (fissile material) ได้มากพอเพื่อสร้างหัวรบนิวเคลียร์ได้มากถึง 90 หัวรบ แต่ดูเหมือนว่าการประกอบจะเข้าใกล้ 50 หัวรบ"
สกายนิวส์รายงานว่า การเดินทางมาตรวจดูเรือรบพิฆาตลำใหม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ผู้นำเปียงยางออกมาโจมตีการเริ่มต้นฝึกซ้อมรบระหว่างสหรัฐฯ-เกาหลีใต้มีใจความว่า เป็นการแสดงการปรกักษ์และความปราถนาของพวกเขาต้องการที่จะจุดไฟสงคราม KCNA รายงาน
ประธานาธิบดีคิมอ้างต่อว่า การซ้อมรบประจำปีกลายเป็นความยั่วยุมากขึ้นจากการที่เพิ่มยุทโธปกรณ์ทางนิวเคลียร์เข้าไปและส่งผลทำให้เกาหลีเหนือจำเป็นต้องตอบโต้ด้วยมาตรการเตรียมพร้อมทุกเมื่อและอย่างหนักหน่วง
KCNA รายงานว่า “สิ่งแวดล้อมทางความมั่นคงโดยรอบเกาหลีเหนือนี้มีความร้ายแรงเพิ่มทุกวันและสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้ทำให้เราต้องเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทฤษฎีทางการทหารที่มีอยู่และการฝึกซ้อมและการขยายนิวเคลียร์อย่างรวดเร็ว
ปฎิบัติการซ้อมรบ Ulchi Freedom Shield นาน 11 วันเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์(18) ระหว่างสหรัฐฯ-เกาหลีใต้ต้องใช้ทหารเข้าร่วมทั้งหมด 21,000 คนโดยในจำนวนนี้มีทหารเกาหลีใต้ถึง 18,000 คน