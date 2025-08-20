สหรัฐฯ ขยายเก็บ 'ภาษีเหล็ก-อะลูมิเนียม' ครอบคลุมสินค้าอีก 407 รายการ

รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ขยายขอบเขตการเก็บอัตราภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียม 50% อย่างเงียบๆ ให้ครอบคลุมสินค้าประเภทอื่นๆ มากกว่า 400 รายการ ซึ่งทำให้นโยบายการค้าในส่วนนี้ก่อผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นกว่าเก่า
ภาษีนำเข้าใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (18 ส.ค.) ขยายขอบเขตการจัดเก็บภาษีที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศไว้ก่อนหน้านี้สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
ก่อนหน้านี้ สินค้าหลายอย่างเช่น มีดทาเนย รถเข็นเด็ก สเปรย์ดับกลิ่น และเครื่องดับเพลิง ถือเป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์เหล็กและอะลูมิเนียม (derivative steel and aluminum products) ซึ่งหมายถึงไม่ได้มีเหล็กและอะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบทั้งหมด และได้รับยกเว้นจากภาษีนำเข้า 50% โดยถูกเรียกเก็บเฉพาะภาษีนำเข้าในอัตราที่สูงขึ้นตามประเทศต้นทางซึ่ง ทรัมป์ ได้บังคับใช้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม วันศุกร์ที่แล้ว (15) สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ และหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้เผยแพร่ประกาศแจ้งผู้นำเข้าสหรัฐฯ ว่า สินค้า 407 ประเภทที่มีองค์ประกอบของเหล็กและอะลูมิเนียมจะถูกจัดเก็บภาษี 50% ทันที ณ เวลา 00:01 น. ตามเวลาตะวันออกของวันจันทร์ (18) ส่วนองค์ประกอบที่ไม่ใช่เหล็กและอะลูมิเนียมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกจัดเก็บภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันนี้ทำให้ผู้นำเข้าหลายรายในสหรัฐฯ ต้องลำบากใจ เนื่องจากสินค้าที่ชำระเงินไปแล้วกำลังอยู่ระหว่างการขนส่ง หากพวกเขาตัดสินใจรับสินค้า ผู้นำเข้าจะต้องจ่ายภาษีศุลกากรที่สูงขึ้นอย่างมาก แต่หากพวกเขาบอกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไม่ให้ขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือสหรัฐฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากร พวกเขาก็อาจสูญเสียรายได้
“มาตรการในวันนี้ขยายขอบเขตของภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียม และปิดกั้นช่องทางการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งสนับสนุนการฟื้นฟูอุตสาหกรรมเหล็กและอะลูมิเนียมของอเมริกาอย่างต่อเนื่อง” เจฟฟรีย์ เคสเลอร์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ด้านอุตสาหกรรมและความมั่นคง กล่าวเมื่อวันอังคาร (19)
เช่นเดียวกับภาษีนำเข้าอื่นๆ ภาคธุรกิจอาจไม่ผลักต้นทุนภาษีทั้งหมดที่จ่ายให้กับผู้บริโภคด้วยการขึ้นราคา ทว่าโอกาสที่ภาคธุรกิจจะแบกรับภาระภาษีสูงถึง 50% ก็น่าจะน้อยกว่า เมื่อเทียบกับสินค้าที่ถูกเก็บภาษีในอัตราต่ำกว่า
นอกเหนือจากภาษีนำเข้าสินค้าที่ทำจากทองแดง 50% ที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อเร็วๆ นี้แล้ว ภาษีล่าสุดนี้ "น่าจะส่งผลสะเทือนไปถึงห่วงโซ่อุปทานการผลิต ทำให้ต้นทุนการผลิตในภาคก่อสร้าง ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้น" นักวิเคราะห์จาก Telsey Group ระบุเมื่อวันอังคาร (20)
