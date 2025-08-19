ปูทางเต็มที่! “สวิตเซอร์แลนด์” พร้อมคุ้มกัน "ปูติน" จากหมายจับ ICC ถ้ายอมบินมาซัมมิตสันติภาพกับผู้นำยูเครน

เอเอฟพี – สวิตเซอร์แลนด์แถลงชัดเจนวันอังคาร(19 ส.ค.)ว่าจะให้การรับประกันแก่ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ว่าจะไม่โดนจับกุมตามหมายศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC หากยินยอมเดินทางมาเพื่อร่วมเจรจาสันติภาพกับผู้นำยูเครน เกิดขึ้นหลังผู้นำรัสเซียเสนอไอเดียระหว่างหารือทางโทรศัพท์กับทรัมป์ในวันจันทร์(18 ส.ค)ว่า จะยอมซัมมิตด้วยถ้าเซเลนสกีจะบินเข้ามาไปเจรจาถึงกรุงมอสโก
เอเอฟพีรายงานวันนี้(19 ส.ค)ว่า รัฐมนตรีต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อิกนาซิโอ แคสซิส (Ignazio Cassis) กล่าวยืนยันในงานแถลงข่าววันอังคาร(19)ว่า ภายใต้บางสถานการณ์นี้ผู้นำรัสเซียที่ถูกออกหมายจับของอาญาระหว่างประเทศ ICC กรุงเฮกสามารถเดินทางเข้ามาภายในสวิตเซอร์แลนด์ได้
ทั้งนี้ปีที่ผ่านมารัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ได้แสดงความชัดเจนต่อกฎการให้ภูมิคุ้มกันต่อบุคคลที่ต้องการตัวตามหมายจับสากลว่า หากว่าบุคคลนี้เดินทางมาเพื่อการประชุมสันติภาพ และไม่ได้เดินทางเข้ามาอย่างเป็นการส่วนตัว ตามการแถลงของแคสซิส
เอเอฟพีรายงานว่า ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครงได้ออกมาแสดงความเป็นไปได้ต่อซัมมิตสันติภาพระหว่างประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน และประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี จะเกิดขึ้นในยุโรปในประเทศที่เป็นกลางที่อาจเป็น “สวิตเซอร์แลนด์”
มาครงให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงต้นของวันอังคาร(19)กับสถานีโทรทัศน์ข่าวฝรั่งเศส LCI ว่า “ผมกำลังผลักดันเพื่อเจนีวา”
แคสซิสกล่าวว่า สวิตเซอร์แลนด์นั้นตระเตรียมอย่างเต็มที่เพื่อการเป็นเจ้าภาพสำหรับการประชุมเช่นนั้นและยังชี้ไปที่ความเชี่ยวชาญด้านนี้มาอย่างยาวนานของสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นกลางการทหาร
อย่างไรก็ตามเขาได้ชี้ไปว่ารัสเซียนั้นแสดงความชาเย็นต่อสวิตเซอร์แลนด์จากการตัดสินใจในการสั่งบังคับใช้การคว่ำบาตรต่อแดนหมีขาวตามสหภาพยุโรปหลังปูตินเปิดฉากโจมตีอย่างเต็มรูปแบบเข้าสู่ดินแดนยูเครนเมื่อปลายกุมภาพันธ์ปี 2022
ทั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่า เขามักตอกย้ำไปถึงความตั้งใจในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเช่นนั้นระหว่างการหารือร่วมร่วมรัฐมนตรีรัสเซีย เซอร์เก ลาฟรอฟ ในไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
“ผมได้รับการแจ้งว่านับตั้งแต่สวิตเซอร์แลนด์ยอมรับมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป พวกเขาได้สูญเสียความเป็นกลางของความปรารถนาในบางประการที่จะทำเช่นนั้นในสวิตเซอร์แลนด์” แคสซิสเสริม
เอเอฟพีรายงานว่า การประชุมซัมมิตรัสเซีย-ยูเครนนี้พบว่าประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ได้เสนอต่อผู้นำสหรัฐฯระหว่างการพบกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่รัฐอะแลสกาสัปดาห์ที่แล้วว่า เขาเสนอให้มีการจัดประชุมซัมมิตสันติภาพกับประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนขึ้นในกรุงมอสโก อ้างอิงจากแหล่งข่าวใกล้ชิด 3 คนที่รู้เรื่องการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และผู้นำรัสเซีย
โดยในการหารือร่วมกันทางโทรศัพท์วันจันทร์(18)ระหว่างกันตามหลังการซัมมิตวันศุกร์(16)ที่รัฐอะแลสกานั้นแหล่งข่าวเปิดเผยว่า
“ประธานาธิบดีปูตินเอ่ยถึงกรุงมอสโกระหว่างการหารือทางโทรศัพท์วันจันทร์(18)” และกล่าวต่อว่า “ประธานาธิบดีเซเลนสกีตอบปฎิเสธ”
แหล่งข่าวนักการทูตที่ใกล้ชิดต่อการสนทนาเปิดเผยว่า บรรดาผู้นำชาติยุโรปได้กล่อมทรัมป์ว่า ข้อเสนอของปูตินเรื่องซัมมิตที่กรุงมอสโกนั้นไม่ใช่ความคิดที่ดี
ในวันจันทร์(18)ประธานาธิบดีสหรัฐฯหารือซัมมิตร่วมกับประธานาธิบดียูเครนโดยมีบรรดาผู้นำชาติยุโรปทั้งจากฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ อิตาลี และฟินแลนด์เข้าร่วม
อ้างอิงจากสื่อทางการรัสเซีย ผู้ช่วยเครมลิน ยูริ อุชาคอฟ (Yuri Ushakov) ให้สัมภาษณ์ว่า ผู้นำรัสเซียได้แจ้งต่อทรัมป์ในการหารือทางโทรศัพท์วันจันทร์(18)ว่า เขาเปิดกว้างต่อความคิดการเจรจาโดยตรงกับยูเครน
ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซอร์เก ลาฟรอฟ แสดงความเห็นวันอังคาร(19)ว่า การซัมมิตใดๆระหว่างปูตินและเซเลนสกีจะต้องมีการเตรียมการอย่างระมัดระวัง