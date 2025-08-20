พระเจ้าพิโรธ! ยอดดับเหยื่อน้ำท่วมปากีสถานพุ่งเกือบ 400 แต่ฝนพันปียังตกไม่เลิก

เอเอฟพี – ทีมกู้ภัยและชาวบ้านในพื้นที่กลับมาค้นหาเหยื่อฝนพันปีอีกครั้งวันอังคาร(19 ส.ค)ที่อาจจะรอดชีวิตท่ามกลางยอดผู้เสียชีวิต 5 วันพุ่งเกือบ 400 คนแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ปากีสถานเตือนว่าฝนมรสุมตกลงมาอย่างหนักจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้
เอเอฟพีรายงานวันอังคาร(19 ส.ค)ว่า ฝนตกหนักทั่วภูมิภาคเหนือของปากีสถานเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มที่หายไปทั้งหมู่บ้าน ส่งผลทำให้ประชาชนต้องติดอยู่กับซากปรักหักพังและมีเป็นจำนวนมากสูญหาย
สำนักงานบริหารภัยพิบัติแห่งชาติปากีสถาน NDMA กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 356 คนในแคว้นไคเบอร์ปัคตุนความาตั้งแต่ค่ำวันพฤหัสบดี(14)
นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตอีกหลายสิบคนเกิดขึ้นในทั่วรอบภูมิภาคส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตไปเกือบ 400 คนภายในแค่ 5 วัน
ทีมกู้ภัยขุดไปตามดินโครนและหินที่มาตามกระแสน้ำท่วมฉับพลันในหมู่บ้านดาโลรี(Dalori)แคว้นไคเบอร์ปัคตุนควาด้วยความหวังที่จะค้นพบผู้รอดชีวิตและร่างของคนที่สูญหาย
โดยเจ้าหน้าที่ประประชาชนในพื้นที่กลับมาค้นหาอีกครั้งในวันอังคาร(19)โดยเจ้าหน้าที่เตือนว่าฝนตกลงมาอย่างหนักจะเกิดขึ้นไปจนถึงสุดสัปดาห์
หนึ่งในผู้รอดชีวิตเป็นแรงงานวัย 31 ปี อูมาร์ อิสลาม (Umar Islam) กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ขณะเปิดเผยว่าเขาต้องสูญเสียพ่อไปในวันจันทร์(18)
“ในแค่ไม่กี่นาทีพวกเราสูญเสียทุกสิ่งที่พวกเรามี”
ขณะที่ชาวบ้านอีกคนได้กล่าวถึงสภาพหลังน้ำท่วมว่า น่าตกใจโดยระบุว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีใครตั้งตัวได้ทัน มีการประกาศออกมาจากมัสยิดและชาวหมู่บ้านต่างเริ่มหลบหนีเอาตัวรอด
“ซึ่งแค่ภายในไม่ถึง 20 นาที หมู่บ้านของพวกเราทั้งหมดย่อยยับ”
เอเอฟพีรายงานว่า มีถนนเพิ่มมากขึ้นได้รับความเสียหายทำให้เป็นการยากมากสำหรับทีมกู้ภัยที่จะเดินทางไปถึงจุดที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
การสื่อสารยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากโดยเครือข่ายโทรศัพท์ได้รับผลกระทบในพื้นที่เกิดน้ำท่วม
นอกจากนี้ในวันอังคาร(9)ในบางส่วนของภาคใต้ปากีสถานพบว่ามีฝนตกหนักได้เริ่มขึ้น
และยังพบว่ามีฝนตกลงมาใน 15 เขตของแคว้นบาลูจิสถานที่อยู่ใกล้เคียงและอีกทั้งถนนไฮเวย์หลักที่เชื่อมเข้ากับซินดฮ์(Sindh)ถูกปิดสำหรับรถหนัก เจ้าหน้าที่ภัยพิบัติประจำจังหวัด มูฮัมหมัด ยูนิส(Muhammad Younis) แถลง
มีบ้านเรือนราว 40 หลัง – 50 หลังได้รับความเสียหายใน 2 เขต เจ้าหน้าที่รายนี้ให้ความเห็นเพิ่มเติม
ซึ่งมีการคาดว่าฝนจะตกลงมาไปจนถึงวันเสาร์(23) และอีกครั้งจะเริ่มภายในราวสิ้นเดือน อ้างอิงจากสำนักงานบริหารภัยพิบัติแห่งชาติปากีสถาน NDMA
NDMA เปิดเผยว่า มีไม่ต่ำกว่า 700 คนเสียชีวิตในฝนมรสุมมาตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 1,000 คน โดยหน้ามรสุมคาดจะอยู่ไปจนถึงกลางกันยายน