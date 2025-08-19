แหล่งข่าวอียิปต์เผย 'ฮามาส-อิสราเอล' รับข้อเสนอหยุดยิง 60 วัน เตรียมปล่อยตัวประกัน 'ครึ่งหนึ่ง'

กลุ่มฮามาสได้บรรลุข้อตกลงกับอิสราเอลเกี่ยวกับข้อเสนอหยุดยิง 60 วัน ซึ่งรวมถึงการส่งคืนตัวประกันครึ่งหนึ่งที่ถูกควบคุมตัวในกาซากลับประเทศ และปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์บางส่วน ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการอียิปต์เมื่อวันจันทร์ (18 ส.ค.)
บาเซม นาอิม เจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาส ยืนยันถึงการอนุมัติของกลุ่มผ่านทางเฟซบุ๊ก พร้อมเผยว่ากลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์อื่นๆ ก็ได้แจ้งไปยังผู้ไกล่เกลี่ยถึงการอนุมัติของพวกเขาเช่นกัน
อิสราเอลยังไม่ออกมาประกาศท่าทีต่อข้อเสนอของฮามาส แต่เจ้าหน้าที่อิสราเอลยืนยันว่าได้รับข้อเสนอมาแล้ว
ทางการอียิปต์และกาตาร์รับบทเป็นผู้ไกล่เกลี่ยระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ
แผนการของอิสราเอลที่จะยึดครองเมืองกาซาซิตีซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางดินแดนปาเลสไตน์ได้ก่อให้เกิดความกังวลทั้งในและต่างประเทศ โดยชาวอิสราเอลหลายหมื่นคนได้จัดการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ (17) เรียกร้องให้ทำข้อตกลงยุติการสู้รบ และปล่อยตัวประกันที่ยังเหลืออีก 50 คนกลับบ้าน
เจ้าหน้าที่อิสราเอลเชื่อว่า ในบรรดาตัวประกันที่ถูกจับอยู่น่าจะยังมีชีวิตรอดเพียง 20 คนเท่านั้น
ชาวปาเลสไตน์หลายพันคนที่หวาดกลัวการรุกคืบทางบกของอิสราเอลที่กำลังจะเกิดขึ้น ได้อพยพออกจากบ้านเรือนในพื้นที่ทางตะวันออกของกาซาซิตีซึ่งขณะนี้ถูกอิสราเอลโจมตีอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหน้าไปยังจุดต่างๆ ทางตะวันตกและใต้ของดินแดนกาซา
ในวันจันทร์ (18) กองกำลังรถถังของอิสราเอลได้เคลื่อนพลเข้าสู่เขตซาบรา (Sabra) ของเมืองกาซาซิตี ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการแสดงแสนยานุภาพ ตามคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ที่นับรถถังและรถตักดินได้อย่างน้อย 9 คัน
พลโท เอียล ซามีร์ เสนาธิการทหารบกของอิสราเอล กล่าวว่า ประเทศของเขากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสงครามกาซา "โดยจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มการโจมตีกลุ่มฮามาสในเมืองกาซาซิตี "
ด้านนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล กล่าวในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดยสำนักงานของเขาว่า "ผมก็เช่นเดียวกับคุณที่ได้ยินรายงานจากสื่อ และจากรายงานเหล่านั้น คุณสัมผัสได้ว่า พวกฮามาสกำลังถูกกดดันิย่างหนักหน่วง"
แหล่งข่าวทางการอียิปต์ระบุว่า ข้อเสนอที่กลุ่มฮามาสยอมรับนั้นรวมถึงการระงับปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลเป็นเวลา 60 วัน และได้ร่างกรอบข้อตกลงที่ครอบคลุมเพื่อยุติความขัดแย้งที่ดำเนินมาเกือบ 2 ปี
แหล่งข่าวที่ทราบข้อมูลการเจรจาระบุว่า ข้อเสนอนี้มีความใกล้เคียงกับข้อเสนอจาก สตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษของสหรัฐฯ ซึ่งฝ่ายอิสราเอลได้ยอมรับแล้ว
ผู้ไกล่เกลี่ยได้พบกับตัวแทนของกลุ่มฮามาสในกรุงไคโรเมื่อวันอาทิตย์ (17) ขณะที่ ชัยค์โมฮัมเหม็ด บิน อับดุลเราะห์มาน อัษ-ษานี นายกรัฐมนตรีกาตาร์ ได้เข้าร่วมการหารือในวันจันทร์ (18) และยังได้พบกับทั้งประธานาธิบดี อับเดล ฟัตตาห์ อัล-ซิซี ของอียิปต์ และผู้แทนของกลุ่มฮามาสด้วย
อิสราเอลอนุมัติแผนการเข้าควบคุมกาซาซิตีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา แต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะเริ่มต้นได้ ทำให้โอกาสในการหยุดยิงยังคงเปิดกว้าง แม้ เนทันยาฮู จะขู่ว่าแผนการนี้จะเริ่มต้นได้ "อย่างรวดเร็ว" และปิดฉากสงครามด้วยความพ่ายแพ้ของฮามาสก็ตาม
อิสราเอลประกาศว่าจะตกลงยุติการสู้รบ หากตัวประกันทั้งหมดได้รับการปลดปล่อยและฮามาสวางอาวุธ ซึ่งข้อเรียกร้องหลังนี้ถูกปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวโดยกลุ่มอิสลามิสต์ จนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ขึ้น
เจ้าหน้าที่ฮามาสกล่าวกับรอยเตอร์เมื่อเช้าวันจันทร์ (18) ว่า ทางกลุ่มปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิสราเอลที่จะปลดอาวุธ หรือขับไล่พวกแกนนำออกจากกาซา
ที่มา: รอยเตอร์