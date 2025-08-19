'เซเลนสกี' เผยรายละเอียดเรื่อง 'การค้ำประกันความมั่นคงยูเครน' จะจัดทำแล้วเสร็จภายใน 10 วัน

ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน กล่าวเมื่อวันอังคาร (19) ภายหลังการประชุมหารือร่วมกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และบรรดาผู้นำยุโรปว่า การค้ำประกันความมั่นคงสำหรับเคียฟน่าจะจัดทำรายละเอียดแล้วเสร็จภายใน 10 วัน
“การค้ำประกันความมั่นคงจะ 'ถูกเปิดเผย' โดยพันธมิตรของเรา และจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งหมดนี้จะถูกทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรภายในสัปดาห์หน้าถึง 10 วัน” เซเลนสกี กล่าวในการแถลงข่าวหลังการประชุม
ทรัมป์ กล่าวกับ เซเลนสกี เมื่อวันจันทร์ (18) ว่า สหรัฐฯ จะช่วยรับประกันความมั่นคงให้กับยูเครนในข้อตกลงใดๆ ที่จะยุติสงครามกับรัสเซีย แม้ว่าขอบเขตของความช่วยเหลือจะยังไม่ชัดเจนก็ตาม
“สิ่งสำคัญคือสหรัฐฯ กำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าสหรัฐฯ จะเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความช่วยเหลือในการประสานงาน และจะมีส่วนร่วมในการรับประกันความมั่นคงสำหรับยูเครนด้วย” เซเลนสกีกล่าว “ผมเชื่อว่านี่เป็นก้าวสำคัญ”
แม้ว่าข้อตกลงสันติภาพดูเหมือนจะยังไม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการพบปะกันที่วอชิงตัน แต่ เซเลนสกี ระบุว่า การพบปะกับ ทรัมป์ ในวันจันทร์ (18) เป็น "การพูดคุยที่ดีที่สุด" สำหรับเขาจนถึงวันนี้
เขายังกล่าวอีกว่า ยูเครนพร้อมที่จะพบปะกับฝ่ายรัสเซีย "ในรูปแบบใดก็ได้" และประเด็นเรื่องอาณาเขตจะถูกนำไปหารือในระดับทวิภาคีกับประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ทว่ายังไม่มีการกำหนดวันสำหรับการพบปะกับผู้นำมอสโก
"คำถามเรื่องอาณาเขตเป็นเรื่องที่เราจะปล่อยให้เป็นเรื่องระหว่างผมกับ ปูติน" เซเลนสกี กล่าว
ผู้นำยูเครนกล่าวเสริมว่า ส่วนหนึ่งของการรับประกันความมั่นคงสำหรับยูเครนคือชุดอาวุธของสหรัฐฯ "ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องบิน ระบบป้องกันภัยทางอากาศ และอื่นๆ"
"เรามีชุดข้อเสนอมูลค่า 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ" เซเลนสกี กล่าว
"และเรามีข้อตกลงกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่า เมื่อการส่งออกของเราเปิดกว้าง พวกเขาจะรับซื้อโดรนของยูเครน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา"
