'ผู้นำคิม' ลั่นเกาหลีเหนือต้องขยาย 'คลังแสงนิวเคลียร์' ชี้ 'มะกัน-โสมใต้' ซ้อมรบบ่งบอกเจตนาเผชิญหน้า

คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ระบุว่าประเทศของตนจำเป็นต้องขยายคลังแสงนิวเคลียร์อย่างรวดเร็ว และเรียกการซ้อมรบระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลีใต้ว่าเป็น "การแสดงออกอย่างชัดเจนถึงเจตจำนงที่จะยั่วยุสงคราม" ตามรายงานของ KCNA วันนี้ (19 ส.ค.)
เกาหลีใต้และพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาได้เริ่มต้นการซ้อมรบร่วมในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงการทดสอบมาตรการตอบโต้ที่ยกระดับขึ้นต่อภัยคุกคามนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ
เปียงยางมักวิจารณ์การซ้อมรบดังกล่าวว่าเป็นการซ้อมรบ "เพื่อรุกราน" และบางครั้งก็ตอบโต้ด้วยการทดสอบอาวุธ ขณะที่โซลและวอชิงตันยืนยันว่าการซ้อมรบร่วมนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันตนเอง
กองทัพเกาหลีใต้ระบุว่า การซ้อมรบประจำปี 11 วันภายใต้รหัส Ulchi Freedom Shield จะมีขนาดใกล้เคียงกับปี 2024 แต่มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย โดยย้ายตารางฝึกภาคสนาม 20 รายการจากทั้งหมด 40 รายการไปอยู่ในช่วงเดือน ก.ย.
ความล่าช้าดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดี อี แจมยอง ของเกาหลีใต้ กล่าวว่าต้องการผ่อนคลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือ แม้นักวิเคราะห์จะยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับท่าทีตอบสนองของเปียงยางก็ตาม
คิม กล่าวระหว่างไปตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตของกองทัพเรือเมื่อวันจันทร์ (18) ว่า การซ้อมรบครั้งนี้เป็น "การแสดงออกอย่างชัดเจนถึง ... ความตั้งใจที่จะคงความเป็นปรปักษ์และการเผชิญหน้าอย่างที่สุด" ต่อเกาหลีเหนือ ตามรายงานของ KCNA
เขากล่าวว่า สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงในปัจจุบันทำให้เกาหลีเหนือต้อง "ขยายคลังแสงนิวเคลียร์อย่างรวดเร็ว" โดยระบุว่า การซ้อมรบระหว่างสหรัฐฯ-เกาหลีใต้เมื่อเร็วๆ นี้ก็มีการนำ "องค์ประกอบนิวเคลียร์" มาเข้าร่วมด้วย
รายงานของสหพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกันเมื่อปีที่แล้วสรุปว่า เกาหลีเหนืออาจผลิตวัสดุฟิสไซล์ได้มากพอที่จะสร้างหัวรบนิวเคลียร์ได้ถึง 90 หัวรบ และน่าจะประกอบสร้างได้แล้วเกือบ 50 หัวรบ
เกาหลีเหนือมีแผนที่จะต่อเรือพิฆาตชั้นโชฮยอนลำที่ 3 ขนาดระวางขับน้ำ 5,000 ตัน ภายในเดือน ต.ค. ปีหน้า และกำลังทดสอบขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานเพื่อประจำการบนเรือรบเหล่านั้น
