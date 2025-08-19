กระแสแบนโค้กเป็นเหตุ!ฮุนเซนโบ้ยศัตรู(ไทย)วางกับดัก ปั่นกัมพูชาให้มีปัญหากับสหรัฐฯ

จากข่าว ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา เมื่อวันจันทร์(18ก.ค.) เรียกร้องพลเมืองอยู่ในความสงบและพิจารณาอย่างระมัดระวังในการบอยคอตต์โคคา-โคลา กรณียกเลิกสัญญาจ้างพรีเซ็นเตอร์ วัณณ์ฎา (VannDa) แร็ปเปอร์ดังชาวกัมพูชา ล่าสุดสื่อมวลชนเขมรรายงานเพิ่มเติมว่าอดีตนายกรัฐมนตรีรายนี้ เตือนว่ามันเป็นความพยายามของศัตรูที่หวังผลักให้กัมพูชาเป็นศัตรูกับสหรัฐฯ
เมื่อช่วงเที่ยงคืนวันจันทร์(18ก.ค.) ฮุนเซนเขียนบนบัญชีเฟซบุ๊ก ว่า ไทย พยายามทำลายเศรษฐกิจกัมพูชามาตั้งแต่แรก เริ่มด้วยคำขู่ตัดไฟ ตัดอินเตอร์เน็ตและหยุดขายน้ำมัน แต่มันไม่อาจทำลายกัมพูชาได้ เพราะว่ากัมพูชาชิงดำเนินการในเรื่องดังกล่าวก่อน
"ถ้าบริษัทถอนตัวจากกัมพูชา กัมพูชาจะเป็นผู้พ่ายแพ้และศัตรูของเราจะได้ผลประโยชน์ ศัตรูของเราต้องการโจมตีเศรษฐกิจของเราตั้งแต่แรก ขู่ตัดไฟฟ้า ตัดอินเตอร์เน็ต และหยุดขายน้ำมัน แต่เราเป็นคนตัดไฟ ตัดอินเตอร์เน็ตและหยุดซื้อน้ำมัน เพื่อที่พวกเขาจะไม่อาจข่มขู่เราได้อีก
ในรายงานของ Kampuchea Thmey Daily ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในโพสต์ของฮุนเซน ได้ชี้ว่าศัตรูพยายามผลักให้กัมพูชามีปัญหากับบริษัทหนึ่งๆของสหรัฐฯ อันมีต้นตอจากการที่โคคา-โคลา มีปัญหากับ วัณณ์ฎา แร็ปเปอร์ดังชาวกัมพูชา "พวกเขากำลังผลักเราให้เป็นศัตรูกับสหรัฐฯ ซึ่งอาจก่อปัญหาทางการทูต เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ระหว่างกัมพูชาและสหรัฐฯ กรุณาอย่าตกหลุมพลางของศัตรู"
หนังสือพิมพ์ Kampuchea Thmey Daily รายงานว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้คนพากันเดือดดาลต่อกรณีที่โคคา-โคลา กัมพูชา ถอด วัณณ์ฎา ออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์ ซึ่งพวกเขาเชื่อว่ามีต้นตอจากเพลงใหม่ของ วัณณ์ฎา "August 1" ที่ปล่อยออกมา ซึ่งมีเนื้อหาต่อต้านไทยรุกรานกัมพูชา นำมาซึ่งการคว่ำบาตรผลิตภัณฑ์โคคา-โคลา โดยคนไทย อย่างไรก็ตามทางบริษัทไม่ยืนยันกรณีนี้
ฮุนเซน เรียกร้องพลเมืองให้อยู่ในความสงบและพิจารณาอย่างระมัดระวังในการบอยคอตต์โคคา-โคลา เนื่องจากบริษัทแห่งนี้มีโรงงานหลายแห่งในกัมพูชา ที่มอบงานแก่ชาวกัมพูชาหลายพันคนและเสียภาษีให้กัมพูชา ซึ่งสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และถ้าบริษัทแห่งนี้ถอนตัว กัมพูชาจะกลายเป็นผู้แพ้และศัตรูจะได้ประโยชน์
"ผมจะไม่คัดค้าน ถ้าโคคา-โคลา ผลิตในไทย คุณสามารถหยุดซื้อได้ แต่ถ้าโคคา-โคลา ผลิตในกัมพูชา การที่คุณบอยคอตต์ จะทำให้กัมพูชาสูญเสียทั้งงาน และรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับประชาชนและรายได้ของภาครัฐ" ฮุนเซนเขียน
ฮุนเซนระบุว่า "ผมหวังว่า วัณณ์ฎา จะเข้าใจถึงเหตุผลการยุติสัญญาในครั้งนี้ และขอให้อดทนเพื่อผลประโยชน์ของชาติ เพราะนี่คือจิตวิญญาณแห่งความเสียสละ เพื่อบ้านเกิดเมืองนอนอย่างแท้จริง"
