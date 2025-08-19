โทษคนอื่นไว้ก่อน!ทรัมป์อัด'ไบเดน'ผลัก'จีน-รัสเซีย'สัมพันธ์แน่นปึก สะเทือนความเป็นเจ้าโลกของสหรัฐฯ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในช่วงสุดสัปดาห์ กล่าวหา โจ ไบเดน ผู้นำคนก่อน ลาก 2 ศัตรูโดยธรรมชาติของอเมริกา นั่นคือ "รัสเซียและจีน" ใกล้ชิดกันโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับวอชิงตัน คำกล่าวอ้างซึ่งมีขึ้นตามหลังการประชุมซัมมิตระหว่างเขากับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียเมื่อวันศุกร์(15พ.ค.) ซึ่งมุ่งเน้นหาทางออกในความขัดแย้งยูเครน
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ ทรัมป์ถูกถามเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกที่กำหนดเล่นงานรัสเซีย และคำขู่ของเขาเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับการคว่ำบาตรรองประเทศต่างๆที่นำเข้าพลังงานของรัสเซีย ในนั้นรวมถึงอินเดียและจีน
"เขาทำบางอย่างที่คาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้น เขาผลักจีนและรัสเซียหันหน้าเข้าหากัน มันไม่ใช่เรื่องดี มันเป็นบางอย่างที่คุณไม่ต้องการ เพราะว่าพื้นฐานแล้ว พวกเขาเป็นศัตรูโดยธรรมชาติ" ทรัมปป์กล่าวกับฟ็อกซ์นิวส์
มีคำกล่าวอ้างที่ว่าดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลของรัสเซีย เป็นบางอย่างที่จีนต้องการ เพื่อรองรับประชากรจำนวนมหาศาล ในเรื่องนี้ ทรัมป์ ตอบว่า "เป็นเรื่องโง่เขลาอย่างแท้จริง มันเป็นการผลักพวกเขาเข้าหากัน"
ในบรรดานโยบายต่างประเทศของไบเดน ในนั้นรวมถึงการเผชิญหน้ากับรัสเซียและจีนพร้อมๆกัน โดยวอชิงตันกำหนดมาตรการคว่ำบาตรอย่างกว้างขวางเล่นงานรัสเซีย ต่อการทำสงครามในยูเครน ขณะเดียวกันก็ยกระดับการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิเช่น เซมิคอนดัคเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ไปยังจีน
มอสโกและปักกิ่งต่างประณามการคว่ำบาตรว่าเป็นมาตรการแต่เพียงฝ่ายเดียวและไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นรูปแบบของการรังแกทางเศรษฐกิจ ให้คำจำกัดความว่ามันเครื่องพิสูจน์ว่าวอชิงตันเพิกเฉยต่อกฎหมายระหว่างประเทศ
นับตั้งแต่นั้นทั้ง 2 ชาติก็กระชับความร่วมมือทั้งทางด้านการค้าและพลังงาน มอสโกส่งออกทางอ้อมน้ำมันและก๊าซส่วนใหญ่ไปยังจีน การค้าทวิภาคีระหว่าง 2 ประเทศ ขยายตัวสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2023 และ 2024
นอกจากนี้แล้วทั้ง 2 ประเทศ ยังหันไปทำธุรกรรมต่างๆด้วยสกุลเงินท้องถิ่นแทนดอลลาร์สหรัฐฯ เน้นย้ำความพยายามของพวกเขาในการลดพึ่งพิงระบบการเงินของตะวันตก
นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม ทรัมป์ เดินหน้ากดดันจีนอย่างไม่ลดละ ขณะเดียวกันก็มุ่งหน้าสานสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซีย รัฐบาลของเขากำหนดมาตรการรีดภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเป็นชุดๆ แต่ละเว้นไว้ซึ่งการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่เล่นงานมอสโก ทั้งนี้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้คำจำกัดความการเจรจาระหว่างเขากับปูตินในอะแลสกาเมื่อวันศุกร์(15ส.ค.) ว่า "ผลิดอกออกผลมากๆ" และ "ประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าอย่างยิ่ง"
