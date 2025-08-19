คลิปรั่วอดีตหัวหน้าข่าวกรองทหารยิวประกาศ “ปาเลสไตน์ดับ 5หมื่นเป็นเรื่องจำเป็น” อียิปต์เดือดเตือนเส้นแดง “เทลอาวีฟ” ย้ายปาเลสไตน์ออกจากกาซาหลังแอบเจรจาลับ “อินโดฯ-โซมาลีแลนด์-ลิเบีย”

เอเจนซีส์ - อดีตหัวหน้าข่าวกรองทัพอิสราเอล พลตรีอาฮารอน ฮาลิวา (Aharon Haliva) พูดในคลิปลับว่า ประชาชนกาซาตายนับหมื่นเป็นเรื่องจำเป็นหลังข่าวแพร่ไปทั่วเทลอาวีฟเจรจา 5 ประเทศรวมอินโดนีเซีย โซมาลีแลนด์ และลิเบียเพื่อรับผู้อพยพปาเลสไตน์ส่งผลให้อียิปต์ล่าสุดวันจันทร์(19 ส.ค)ออกคำเตือนนายกฯ เบนจามิน เนทันยาฮู ถึงเส้นแดง ฮามาสสุดฉุนชี้ คลิปลับประจานชี้ให้เห็นเป็นเป็นการตัดสินใจระดับสูงจากอิสราเอลสังหารหมู่ประชาชนปาเลสไตน์
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(18 ส.ค)ว่า สถานีโทรทัศน์ช่อง 12 อิสราเอลรายงานวันศุกร์(15) คลิปเสียงรั่วของอดีตหัวหน้าข่าวกรองทัพอิสราเอล พลตรีอาฮารอน ฮาลิวา (Aharon Haliva) ที่กล่าวให้ได้ยินว่า “สำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่ 7 ต.ค ต่อทุก 1 คนของวันที่ 7 ต.ค ชาวปาเลสไตน์ 50 คนต้องตาย”
และเสริมต่อว่า “มันไม่สำคัญอีกต่อไปในเวลานี้ที่หากว่าคนเหล่านั้นจะเป็นเด็ก”
พร้อมเสริมว่า “ความเป็นจริงที่ว่ามีคนเสียชีวิตไปแล้ว 50,000 คนในกาซานั้นเป็นเรื่องจำเป็นและต้องการสำหรับคนยุคใหม่”
อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองกองทัพอิสราเอลนั้นเกิดเมื่อใดแต่ทว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตในเขตฉนวนกาซานั้นผ่าน 50,000 คนไปเมื่อมีนาคมที่ผ่านมา
ฮาลิวากล่าวอีกว่า “มันไม่ทางเลือกที่ในเวลานี้พวกเขาต้องได้รับนัคบา(Nakba)เพื่อให้รู้สึกถึงราคาที่ต้องจ่าย CNN ชี้ว่านัคบานั้นหมายความถึง “หายนะครั้งใหญ่” ในภาษาอารบิก
อย่างไรก็ตามสถานีโทรทัศน์อิสราเอลไม่ได้เปิดเผยไปว่าฮาลิวานี้กำลังสนทนากับใคร
ในวันศุกร์(15) นายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก เมตเต เฟรเดอริกเซน(Mette Frederiksen) ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Jyllands-Posten ว่า “เนทันยาฮูในเวลานี้มีปัญหากับตัวเอง”
ขณะที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสออกมาประณามฮาลิวาโดยชี้ว่าเสียงที่บันทึกไว้ได้เป็นการยืนยันว่าเป็นอาชญากรรมต่อประชาชนของพวกเรานั้นเป็นการตัดสินใจระดับสูงและนโยบายทางการจากผู้นำความมั่นคงและการเมืองของข้าศึก”
CNN รายงานว่า ข่าวคลิปเสียงรั่วเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อียิปต์ออกมาเตือนเทลอาวีฟถึงเส้นแดงหากโยกย้ายชาวกาซาครั้งมโหฬาร
และอีกทั้งไคโรจะไม่ให้ฝ่ายไหนคุกคามความั่นคงอียิปต์หรืออธิปไตย รัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ บาดร์ อับเดลัตตี(Badr Abdelatty) แถลงยืนยันวันจันทร์(18)
“หากว่าอิสราเอลจัดการโยกย้ายคนเหล่านั้น ผมสามารถทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะเป็นการสิ้นสุดเงื่อนไขปาเลสไตน์”
อียิปต์เป็นชาติอาหรับแรกที่รับรองปาเลสไตน์ฐานะรัฐ
สื่อสหรัฐฯรายงานว่า นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮูเปิดเผยสัปดาห์ที่แล้วว่า มีการเจรจากำลังดำเนินอยู่กับไม่กี่ประเทศที่จะเปิดรับผู้อพยพปาเลสไตน์
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงอิสราเอลเปิดเผยกับ CNN ว่า ประเทศเกี่ยวข้องในการเจรจาได้แก่ซูดานใต้ โซมาลีแลนด์ เอธิโอเปีย ลิเบีย และอินโดนีเซีย
วอลสตรีทเจอร์นัลรายงานว่ามี ซีเรีย เข้าร่วมการเจรจาทางการทูตเพื่อรับชาวปาเลสไตนเหล่านี้ ส่วนไทม์สออฟอิสราเอลเปิดเผยว่า ประเทศที่เกี่ยวข้องได้แก่ อินโดนีเซีย โซมาลีแลนด์ ยูกันดา ซูดานใต้ และลิเบีย
อย่างไรก็ตาม CNN รายงานว่า ซูดานใต้ล่าสุดออกมาปฎิเสธการรายงานข่าวมีชื่อร่วมหารือ ซึ่งตามรายงานของไทม์สออฟอิสราเอลเมื่อวันพุธ(13) มี 2 ประเทซที่แสดงความสนใจบ้างได้แก่อินโดนีเซีย และโซมาลีแลนด์ ที่จาการ์ตาประกาศก่อนหน้าพร้อมเปิดกว้างรับผู้บาดเจ็บปาเลสไตน์ 2,000 คนเข้าประเทศเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บแต่คนเหล่านั้นต้องเดินทางกลับไปตะวันออกกลางหลังจากหายดีแล้ว