อื้ออึง! สหรัฐฯตื่น “วิกฤตนิวเคลียร์คิวบา” ในอวกาศหลัง "รัสเซีย" แฮกดาวเทียมทีวียูเครนโชว์ภาพ “ปูติน” กลางจตุรัสแดงฉลองวันแห่งชัยชนะ WW2

เอพี/เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - ดูเหมือนการต่อสู้ระหว่าง 2 ขั้วมหาอำนาจสหรัฐฯและรัสเซียกำลังย้ายไปสู่ยุคอวกาศในศตวรรษที่ 21 จากการที่ดาวเทียมระดับวงโคจรโลกมีรวมไม่ต่ำกว่า 12,000 ดวงนั้นกำลังถูกใช้เป็นอาวุธทำลายฝ่ายตรงข้ามได้โดยไม่ต้องพึ่งกระสุน
การปิดดาวเทียมลงสามารถทำให้เกิดหายนะอย่างร้ายแรงโดยไม่ต้องยิงปืนสักนัดซึ่งเอพีชี้ว่า เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับกลุ่มแฮกเกอร์โจมตีด้วยการมีเป้าหมายไปที่ซอฟท์แวร์ความปลอดภัยของดาวเทียมหรือการกวนขัดขวางการส่งสัญญาณออกมาจากโลก
เอพีรายงานวันนี้(18 ส.ค)ว่า ทอม เพซ (Tom Pace) ซีอีโอบริษัท NetRise ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ด้านการปกป้องซัพพลายเชนส์และเคยรับใช้ชาติฐานะทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯมาก่อน บริษัทแห่งนี้ได้ทำสัญญากับกระทรวงพลังงานสหรัฐฯเพื่อแก้ปัญหาทางไซเบอร์ให้โดยเฉพาะ
“หากคุณสามารถขัดขวางความสามารถของดาวเทียมทางการสื่อสาร คุณสามารถสร้างความติดขัดครั้งใหญ่ได้”
เอพีรายงานในวันที่ 9 พ.คก่อนหน้าพบ กลุ่มแฮกเกอร์รัสเซียมีเครมลินอยู่เบื้องหลังลงมืออุกอาจเจาะระบบดาวเทียมที่กำลังโคจรรอบโลกสำหรับสถานีโทรทัศน์ยูเครนก่อนที่จะเปลี่ยนรายการปกติของสถานีให้ถ่ายทอดสดประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน อยู่ท่ามกลางขบวนรถถัง มิสไซล์ ทหารรัสเซียในเครื่องแบบสวนสนามกลางจตุรัสแดงออกมาในลักษณะสงครามจิตวิทยาเพื่อแสดงการข่มขู่ไปยังชาวยูเครนทั้งหมด
เอพีวิเคราะห์ว่า หากดูผิวเผินอาจเป็นแค่การข่มขู่เพื่อให้กลัวหรืออาจมองไปว่าเป็นการป่วนจากแฮกเกอร์รัสเซียแต่ยังเป็นการชี้ให้เห็นถึงสมรภูมิรบในศตวรรษที่ 21 นี้นอกจากจะทำการรบทั้งทางบก อากาศ และทะเลแล้ว แต่ยังถึงขั้นขึ้นไปรบกันในอวกาศแล้ว
ปัจจุบันมีดาวเทียมไม่ต่ำกว่า 12,000 ดวงกำลังโคจรรอบโลก อ้างอิงจากไทม์สออฟอินเดียรายงานเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่า สหรัฐฯยังคงเป็นเจ้าอวกาศมีดาวเทียมมากที่สุดถึง 8,530 ดวงโดยส่วนใหญ่เป็นดาวเทียมของสตาร์ลิงค์ของอิลอน มัสก์ที่ 7,400 ดวง
ขณะที่อันดับ 2 เป็นของรัสเซียที่มีดาวเทียมราว 1,559 ดวง โดยบริษัทสำรวจอวกาศรัสเซีย Roscosmos ประกาศแผนจะเพิ่มดาวเทียมให้ได้ถึง 2,600 ดวงภายในปี 2035
และอันดับ 3 เป็นของจีนมีดาวเทียมอยู่ 906 ดวง ส่วนอันดับ 4 เป็นของอังกฤษมี 763 ดวง และอันดับ 5 เป็นของญี่ปุ่นมี 203 ดวงตามลำดับ
เอพีชี้ว่า ดาวเทียมปฏิบัติการระดับวงโคจรโลกนี้นอกจากมีความสำคัญทางพลเรือนเป็นต้นว่าด้านพาณิชย์แล้ว ยังมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะในปฎิบัติทางทหาร ระบบติดตามค้นหาเช่น GPS การรวบรวมข่าวกรองทางการทหาร และยังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับระบบเตือนล่วงหน้าต่อการตรวจจับมิสไซล์อีกด้วย
เจ้าหน้าที่ความมั่นคงสหรัฐฯเปิดเผยว่า “รัสเซีย” กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่มีฐานในอวกาศถูกออกแบบเพื่อทำลายดาวเทียมระดับวงโคจรต่ำของโลกทุกดวงทั้งหมดภายในการโจมตีครั้งเดียว
อาวุธนิวเคลียร์อวกาศดังกล่าวคาดว่าประกอบไปด้วยการโจมตีทางกายภาพที่จะสามารถทำลายดาวเทียมได้เป็นจำนวนมากขึ้นส่วนนิวเคลียร์นั้นจะใช้เพื่อทำลายระบบอิเลกทรอนิกของดาวเทียมให้ไหม้ใช้การไม่ได้
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯได้คลายชั้นความลับข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์อวกาศรัสเซียหลังส.ส ไมค์ เทิร์นเนอร์ (Mike Turner) พรรครีพับลิกันจากรัฐโอไฮโอได้ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้
ส.สพรรครีพับลิกันได้กล่าวเปรียบไปถึงอาวุธของเครมลินที่ยังไม่ได้ส่งประจำการนี้กับดาวเทียมสปุตนิกของรัสเซียที่ส่งออกไปในปี 1957 ในยุคการแข่งขันอวกาศระหว่างสหรัฐฯและอดีตสหภาพโซเวียต
“หากว่าอาวุธนิวเคลียร์เพื่อต่อต้านดาวเทียมจะถูกส่งไปประจำในอวกาศ มันจะเป็นการสิ้นสุดของยุคอวกาศ”
และเสริมต่อว่า “มันไม่ควรได้รับอนุญาตให้ถูกส่งไปนอกอวกาศ นี่คือวิกฤตมิสไซล์คิวบาในอวกาศ”
ทั้งนี้ถึงแม้สหรัฐฯจะยังคงเป็นเจ้าอวกาศแต่ภัยคุกคามใหม่และการแข่งขันที่มาจากรัสเซีย และจีนได้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการต้องตอบโต้อย่างแข็งกร้าว เจ้าหน้าที่สหรัฐฯแสดงความเห็น
เอพีรายงานว่า ดวงจันทร์นั้นเป็นที่รู้จักว่ามีเฮเลียม 3 (helium 3) ที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเฮเลียม 3 สามารถใช้ในกระบวนการ nuclear fusion เพื่อสร้างพลังงานมหาศาล