ตำรวจเกาหลีใต้ผุด 'จ่าเฉยโฮโลแกรม' ช่วยต้านอาชญากรรม แต่ชาวบ้านบอก 'หลอน'

ตำรวจกรุงโซลได้ทดสอบประสิทธิภาพของ "ตำรวจโฮโลแกรม" ขนาดเท่าคนจริง เพื่อเพิ่มการรับรู้ด้านความปลอดภัยของประชาชน และช่วยป้องกันอาชญากรรมในเมืองหลวงของเกาหลีใต้
ทุกๆ ค่ำคืนระหว่างเวลา 19.00 น. ถึง 22.00 น. ตำรวจในเครื่องแบบสูงกว่า 170 เซนติเมตรจะปรากฏตัวที่สวนสาธารณะ Judong No.3 ซึ่งเป็นย่านที่พลุกพล่านในเขตจุงกูของกรุงโซล เพื่อเตือนประชาชนว่า “ในกรณีฉุกเฉิน ตำรวจจะเข้าช่วยเหลือทันที” และ “มีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกหนทุกแห่ง” ทว่านี่ไม่ใช่ตำรวจธรรมดา แต่เป็นโฮโลแกรม 3 มิติที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ตำรวจโฮโลแกรมขนาดเท่าตัวจริงนี้สร้างขึ้นโดย Hologrammica บริษัทเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโฮโลแกรม โดยถูกนำไปทดลองติดตั้งเมื่อเดือน ต.ค. ปีที่แล้ว และข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าจ่าเฉยโฮโลแกรมมีส่วนช่วยให้สถิติอาชญากรรมภายในสวนสาธารณะ Judong No.3 ลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ
“ตำรวจโฮโลแกรมได้รับการยอมรับในฐานะอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงความปลอดภัยของประชาชน และมีผลทางจิตวิทยาในการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม” อัน ดง-ฮยอน หัวหน้าสถานีตำรวจจุงบู กล่าว “เราจะขยายกิจกรรมป้องกันอาชญากรรมที่ผสานรวมเทคโนโลยี AI เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในสวนสาธารณะที่ประชาชนรู้สึกปลอดภัย”
สำนักงานตำรวจนครบาลโซล ระบุว่า เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันก่อนและหลังติดตั้งป้าย พบว่าจำนวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในรัศมีของสวนสาธารณะจูดง No.3 ลดลงประมาณ 22% ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจ
แม้จะได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากตำรวจ แต่จ่าเฉยโฮโลแกรมกลับไม่ได้สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนทั่วไปมากนัก คนส่วนใหญ่ที่แสดงความคิดเห็นออนไลน์เปรียบเทียบมันกับหุ่นไล่กาในยุคปัจจุบัน และพูดติดตลกว่า สถิติอาชญากรรมอาจลดลงเพราะผู้คนกลัวที่จะเข้าไปในสวนสาธารณะหลังจากเห็น "ตำรวจผี"
ชาวเน็ตคนหนึ่งโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า "อะไรกันเนี่ย มีตำรวจผีเดินตรวจตราอยู่แถวนี้ พวกตำรวจคิดอะไรกันเนี่ย?"
ที่มา: odditycentral