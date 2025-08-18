ยูเครนชี้! รัสเซียเตรียมทดสอบ 'ขีปนาวุธร่อนพลังงานนิวเคลียร์' หวังเพิ่มอำนาจต่อรองกับตะวันตก

รัสเซียกำลังเตรียมทดสอบขีปนาวุธร่อนพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์ และหากประสบความสำเร็จก็มีแผนที่จะใช้ผลทดสอบนี้เพิ่มอำนาจต่อรองในการเจรจากับฝ่ายตะวันตก ตามข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองทางทหารของยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (15 ส.ค.)
อันเดรย์ ยูซอฟ โฆษกหน่วยข่าวกรองทหารยูเครน ได้มีถ่อยแถลงถึงรอยเตอร์สก่อนที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ จะมีกำหนดหารือกับประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียที่รัฐอะแลสกา
เขาไม่ได้ประเมินช่วงเวลาที่เป็นไปได้ของการทดสอบ ในถ้อยแถลงซึ่งเป็นการตอบข้อซักถามของรอยเตอร์เกี่ยวกับรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่แล้ว (12) ว่ามอสโกกำลังเตรียมทดสอบขีปนาวุธร่อน 9M730 Burevestnik
ยูซอฟ ไม่ได้ระบุว่า หน่วยของเขาได้ข้อสรุปนี้มาอย่างไร ทว่าหน่วยข่าวกรองยูเครนนั้นได้รับข่าวกรองจากสหรัฐอเมริกาและรัฐสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแตอลนติกเหนือ (นาโต) มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และยังมีเครือข่ายอยู่ภายในรัสเซียด้วย
รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวนักวิจัยชาวอเมริกัน 2 คนและแหล่งข่าวความมั่นคงฝั่งตะวันตกซึ่งระบุว่า มอสโกกำลังเตรียมการทดสอบขีปนาวุธ Burevestnik ณ ฐานทดสอบปันโคโว บนเกาะโนวายาเซมเลียในทะเลแบเรนตส์
นักวิจัยกล่าวว่า ภาพถ่ายจาก Planet Labs บริษัทดาวเทียมเชิงพาณิชย์ แสดงให้เห็นกิจกรรมต่างๆ มากมาย ณ ฐานทดสอบ การเพิ่มจำนวนบุคลากรและอุปกรณ์ รวมถึงการปรากฏตัวของเรือและอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบอาวุธดังกล่าว ซึ่งนาโตตั้งฉายาให้ว่า SSC-X-9 Skyfall
ทั้งกระทรวงกลาโหมรัสเซีย กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ (CIA) ต่างปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว ขณะที่ทำเนียบขาวก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นตรงๆ โดยตอบแต่เพียงว่า ทรัมป์ต้องการสันติภาพในยูเครน
ยูซอฟ กล่าวว่า มอสโกซึ่งเคยขู่ว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในช่วงสงครามยูเครน มองว่าการทดสอบครั้งนี้คือการสร้างอำนาจต่อรองทางการทูต
“รัสเซียกำลังเตรียมการทดสอบ 9M730 Burevestnik อีกครั้ง” เขาระบุ “จุดประสงค์ของการทดสอบเหล่านี้ก็เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคที่ขีปนาวุธนี้นำไปใช้”
“หากประสบความสำเร็จ รัสเซียจะใช้ผลการทดสอบนี้ต่อรองปกป้องผลประโยชน์ของตนในการเจรจากับชาติตะวันตก” เขาเอ่ยเสริม
ประธานาธิบดี ปูติน เคยกล่าวไว้ว่า ขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่มีระบบป้องกันขีปนาวุธใดๆ ที่จะต่อกรได้ เนื่องจากพิสัยการยิงที่แทบจะไร้ขีดจำกัด และเส้นทางการบินที่คาดเดาไม่ได้
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ว่า ยังไม่แน่ชัดว่าขีปนาวุธรุ่นนี้จะหลบหลีกระบบป้องกันได้จริงอย่างที่ ปูติน คุยหรือไม่ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถนอกเหนือจากสิ่งที่มอสโกมีอยู่แล้วจริงหรือไม่ และจะปลดปล่อยรังสีออกมาหรือไม่อย่างไร
ขีปนาวุธ Burevestnik มีประวัติการทดสอบที่ไม่ดีนัก ตามข้อมูลของกลุ่ม Nuclear Threat Initiative โดยมีผลทดสอบที่ประสบความสำเร็จบางส่วนเพียง 2 ครั้งจากทั้งหมด 13 ครั้ง
ที่มา: รอยเตอร์