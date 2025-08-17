สลด! หญิงกาซา ‘อดอยากรุนแรง’ จนต้องถูกอพยพไปอิตาลี ‘เสียชีวิต’ แล้ว

หญิงชาวกาซาที่ถูกอพยพเพื่อรักษาภาวะทุพโภชนาการขั้นรุนแรงเสียชีวิตลงแล้วที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอิตาลี
สื่อบีบีซีของอังกฤษรายงานว่า มาราห์ อบู ซุห์รี (Marah Abu Zuhri) วัย 20 ปี ถูกส่งตัวไปยังเมืองปิซาพร้อมแม่ของเธอด้วยเที่ยวบินกลางดึกเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (13 ส.ค.) ภายใต้โครงการช่วยเหลือของรัฐบาลอิตาลี
โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยปิซาระบุว่า เธอมีภาวะหัวใจวาย และเสียชีวิตลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (15) หลังถูกนำตัวมาส่งที่โรงพยาบาลได้ไม่ถึง 48 ชั่วโมง
ทางโรงพยาบาลแถลงว่า เด็กสาวคนนี้สูญเสียน้ำหนักตัวและกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง ขณะที่สื่ออิตาลีหลายสำนักประโคมข่าวว่า เธอล้มป่วยจากภาวะทุพโภชนาการขั้นเลวร้าย
องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้ออกมาเตือนถึงภาวะทุพโภชนาการที่พลเรือนกาซากำลังเผชิญอย่างกว้างขวาง ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการสนับสนุนจากยูเอ็นออกรายงานเตือนเมื่อเดือน ก.ค. ว่า วิกฤตความอดอยาก “ขั้นเลวร้ายที่สุด” กำลังเกิดขึ้นที่ดินแดนกาซา
รัฐบาลอิสราเอลปฏิเสธว่าไม่มีการทำให้หิวโหยเกิดขึ้นในกาซา แถมยังโทษหน่วยงานยูเอ็นว่าไม่ไปรับความช่วยเหลือที่พรมแดนและเอาเข้าไปส่ง
นับตั้งอิสราเอลเริ่มเปิดฉากสงครามแก้แค้นกลุ่มฮามาสเมื่อเดือน ต.ค. ปี 2023 มีผู้ใหญ่และเด็กๆ กาซาถูกอพยพไปรักษาตัวที่อิตาลีแล้วมากกว่า 180 คน
ผู้ป่วย 31 รายพร้อมด้วยผู้ติดตามได้เดินทางไปถึงกรุงโรม มิลาน และปิซาในสัปดาห์นี้ โดยมีทั้งผู้ที่มีความผิดปกติทางกายแต่กำเนิด (congenital diseases), ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และผู้ที่พิการสูญเสียอวัยวะ ตามข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศอิตาลี
ขณะเดียวกัน สมาชิกรัฐสภาอังกฤษหลายคนก็เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยนำตัวเด็กๆ ที่ป่วยหรือบาดเจ็บจากกาซามายังสหราชอาณาจักร “โดยไม่ชักช้า” เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังนายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดทำโครงการอพยพ
ด้านรัฐบาลอิสราเอลประกาศว่าจะเริ่มจัดหาเต็นท์ที่พักอาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้แก่ประชาชนในเมืองกาซาซิตีตั้งแต่วันนี้ (17) ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายพวกเขาออกไปยัง “พื้นที่ปลอดภัย”
ก่อนหน้านี้ รัฐบาลยิวได้ประกาศว่ากองทัพเตรียมจะเข้ายึดเมืองกาซาซิตี ก่อนที่จะเดินหน้าทิ้งระเบิดโจมตีเขตซัยตูน (Zeitoun) ซึ่งเป็นเขตใหญ่ที่สุดของเมืองดังกล่าวอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องหลายวัน
โฆษกประจำเขตซัยตูนบอกกับบีบีซีว่า สถานการณ์ที่นั่นอยู่ในขั้น “หายนะ” และมีประชาชนจำนวนมากต้องพลัดถิ่นฐานจากการที่อิสราเอลระดมโจมตีทางอากาศ ยิงปืนใหญ่ และทำลายอาคารบ้านเรือนตลอด 6 วันที่ผ่านมา
กระทรวงสาธารณสุขกาซาแถลงว่า มีพลเรือนอย่างน้อย 36 คนเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ (16) และยังมีผู้เสียชีวิตจากภาวะทุพโภชนาการเพิ่มอีก 11 คน ทำให้เวลานี้ยอดชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตจากความอดอยากหิวโหยเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 250 คน
กองทัพอิสราเอลยืนยันว่า “มุ่งมั่นลดความสูญเสียต่อพลเรือนให้เหลือน้อยที่สุด” พร้อมตั้งคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของตัวเลขผู้เสียชีวิตที่กระทรวงต่างๆ ของฮามาสเผยแพร่ออกมา
อิสราเอลปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่มีภาวะทุพโภชนาการเกิดขึ้นในกาซา ยืนยันว่าทหารแค่ล็อกเป้าโจมตีผู้ก่อการร้าย ไม่เคยจงใจทำร้ายพลเรือน และโยนปัญหามนุษยธรรมทุกอย่างให้ฮามาสรับผิดชอบ
