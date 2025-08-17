แม่บ้านฝากมา! ‘ทรัมป์’ นำจดหมายสันติภาพจาก ‘เมลาเนีย’ มอบให้แก่ ‘ปูติน’

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้มอบสิ่งของพิเศษให้แก่ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียระหว่างการประชุมสุดยอดที่รัฐอะแลสกาเมื่อวันศุกร์ (15 ส.ค.) ซึ่งก็คือจดหมายที่เขียนโดย เมลาเนีย ทรัมป์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐฯ ที่วิงวอนในนามของเด็กๆ ขอให้ผู้นำรัสเซียช่วยสร้างสันติภาพ
เมื่อวันเสาร์ (16) สำนักงานของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งได้รีโพสต์บทความของ Fox News บนแพลตฟอร์ม X เกี่ยวกับจดหมายสั้นๆ ของเธอ เพียง 1 วันหลังจากที่ ทรัมป์ และ ปูติน ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการประชุมซัมมิตซึ่งมีเดิมพันสูงยิ่ง
Fox News รายงานว่า ปูตินได้อ่าน "จดหมายสันติภาพ" ทันทีหลังจากที่ ทรัมป์ มอบจดหมายให้เขา ขณะที่คณะผู้แทนจากทั้ง 2 ฝ่ายต่างเฝ้าดูอยู่
"ในโลกปัจจุบัน เด็กบางคนถูกบังคับให้หัวเราะอย่างเงียบๆ โดยไม่ถูกความมืดมิดรอบตัวแตะต้อง" จดหมายฉบับดังกล่าวซึ่งลงนามโดย เมลาเนีย และไม่ได้เอ่ยถึงชื่อยูเครน ระบุ
"คุณ ปูติน คุณสามารถกอบกู้เสียงหัวเราะอันไพเราะของพวกเขาได้ด้วยมือของคุณเองเพียงคนเดียว" เนื้อความในจดหมายระบุ
"ในการปกป้องความบริสุทธิ์ของเด็กๆ เหล่านี้ คุณจะไม่เพียงทำเพื่อชาติรัสเซีย แต่เป็นการทำเพื่อมนุษยชาติโดยรวม"
"ความคิดที่กล้าหาญเช่นนี้สามารถก้าวข้ามการแบ่งแยกมนุษยชาติทั้งหมดได้ และคุณ... คุณ ปูติน เหมาะสมที่จะนำวิสัยทัศน์นี้ไปปฏิบัติจริงได้ในวันนี้... มันถึงเวลาแล้ว"
เมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ผู้นำสหรัฐฯ เคยกล่าวว่าภริยาของเขาซึ่งเกิดที่สโลวีเนียได้ช่วยให้เขาเปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับ ปูติน
“ผมกลับบ้าน และบอกกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งว่า คุณรู้ไหม ผมเพิ่งคุยกับ วลาดิมีร์ วันนี้ เรามีบทสนทนาที่ยอดเยี่ยมมากเลย” ทรัมป์ กล่าวในขณะนั้น
“แต่เธอตอบผมว่า จริงเหรอ? มีอีกเมืองเพิ่งจะถูกโจมตีไปนะ”
ทรัมป์ พยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ดีกับ ปูติน หลังจากที่กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เทอมสอง ด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะจบสงครามในยูเครนภายใน 24 ชั่วโมง
ในช่วง 2-3 เดือนแรก ทรัมป์ พุ่งความโกรธเกรี้ยวไปที่ยูเครนเมื่อไม่ได้ข้อตกลงตามที่ต้องการ ก่อนจะค่อยๆ แสดงท่าทีไม่พอใจต่อ ปูติน ที่ยังไม่หยุดโจมตีเมืองต่างๆ ของยูเครน
ก่อนการประชุมซัมมิตที่อะแลสกา ทรัมป์ เคยเตือนว่ารัสเซีย “จะเผชิญผลลัพธ์ที่รุนแรงตามมา” หากไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิง
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้พบหน้า ปูติน จริงๆ ทรัมป์ กลับยอมถอนคำขาดเรื่องข้อตกลงหยุดยิง โดยบอกว่าหนทางที่ดีที่สุดในการยุติสงครามคือการมุ่งไปสู่ “ข้อตกลงสันติภาพ” โดยตรง
ปูติน นั้นเรียกร้องไปสู่การเจรจาทำข้อตกลงสันติภาพที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายยูเครนและชาติยุโรปวิจารณ์ว่าเป็นการ “ซื้อเวลา” เพื่อให้รัสเซียบุกยึดดินแดนยูเครนได้มากขึ้นเรื่อยๆ
ที่มา: เอเอฟพี