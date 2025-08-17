xs
มีโมโห!สหรัฐฯยกเลิกเยือนอินเดียเพื่อเจรจาการค้า หลังนิวเดลีแข็งกร้าวไม่ยอมอ่อนข้อให้

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แผนการเดินทางเยือนนิวเดลี ของคณะเจรจาการค้าของสหรัฐฯระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม ถูกยกเลิกแล้ว ส่งผลให้การเจรจาเกี่ยวกับข้อเสนอข้อตกลงการค้าทวิภาคีถูกเลื่อนออกไปด้วย ตามรายงานของสำนักข่าว NDTV Profit สื่อมวลชนด้านธุรกิจและการเงินของอินเดียในวันเสาร์(16ส.ค.) อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิด

รายงานข่าวระบุว่าการเจรจารอบปัจจุบัน สำหรับข้อเสนอข้อตกลงการค้าทวิภาคี เวลานี้ดูเหมือนจะต้องเลื่อนไปเป็นวันอื่น ดับความหวังว่าจะมีการผ่อนปรนบางอย่างก่อนหน้าเส้นตาย 27 สิงหาคม ที่สหรัฐฯขีดไว้จะปรับเพิ่มเพดานภาษีสินค้านำเข้าจากอินเดียเพิ่มเติม

รอยเตอร์ไม่ยืนยันรายงานข่าวนี้

ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กำหนดมาตรการรีดภาษีสินค้านำเข้าจากอินเดียเพิ่มเติมอีก 25% อ้างว่านิวเดลียังคงนำเข้าน้ำมันจากอินเดีย ความเคลื่อนไหวที่โหมกระพือความตึงเครียดระหว่าง 2 ชาติ

มาตรการรีดภาษีรอบใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 สิงหาคม จะทำให้เพดานภาษีที่สหรัฐฯเรียกเก็บกับสินค้าจากอินเดีย บางรายการแตะระดับสูงสุดถึง 50% ถือว่าสูงที่สุดในบรรดาคู่หูการค้าของอเมริกา

การเจรจาการค้าระหว่างนิวเดลีกับวอชิงตันพังครืนลง หลังการพูดคุย 5 รอบที่ผ่านามา ล้มเหลวในการคลี่คลายความเห็นต่างเกี่ยวกับการเปิดกว้างภาคอุตสาหกรรมนมและฟาร์มอันใหญ่โตของอินเดีย เช่นเดียวกับการหยุดนำเข้าน้ำมันจากอินเดีย

กระทรวงต่างประเทศอินเดีย อ้างว่าประเทศของพวกเขาถูกชี้นิ้วกล่าวโทษอย่างไม่ยุติธรรมสำหรับการซื้อน้ำมันอินเดีย เนื่องจากสหรัฐฯและสหภาพยุโรปเองก็ยังคงซื้อสินค้าจากรัสเซียไม่ต่างกัน

(ที่มา:รอยเตอร์)

