สื่อเขมรกระพือข่าว!ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ จับตาความขัดแย้งกัมพูชา-ไทย(ชมคลิป)

ขแมร์ไทม์ส สื่อมวลชนกัมพูชา เผยแพร่คลิป ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กำลังกล่าวกับสำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์ ว่าเขายังคงจับตาความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทย และเรียกร้องให้ทั้ง 2 ประเทศ ยึดถือข้อตกลงหยุดยิง
สื่อมวลชนกัมพูชาหลายสำนัก ในนั้นรวมถึงขแมร์ไทม์ส เผยแพร่วิดีโอสั้นๆคลิปหนึ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับ เบรต เบเออร์ หัวหน้าฝ่ายข่าวการเมืองของสำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์ บนเที่ยวบินแอร์ฟอร์ซวัน เมื่อช่วงปลายสัปดาห์
ภาพในวิดีโอ ทรัมป์ ได้พูดถึงความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทย และทางขแมร์ไทม์ส อ้างว่า ทรัมป์ บอกว่าเขายังคงจับตาสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย และวอชิงตันยังคงมีส่วนร่วมในความพยายามคลี่คลายความตึงเครียด และเรียกร้องให้ทั้ง 2 ประเทศยึดถือในข้อตกลงหยุดยิง
จากการตรวจสอบเบื้องต้นของ mgronline พบว่า เบเออร์ ขึ้นไปสัมภาษณ์ ทรัมป์ บนเที่ยวบินแอร์ฟอร์ซวัน เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการพูดคุยส่วนใหญ่ในวิดีโอที่เผยแพร่บนช่องยูทูบของฟ็อกซ์นิวส์ ความยาวราวๆ 16 นาที เป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ก่อนหน้าการเจรจาระหว่าง ทรัมป์ กับ ปูติน ก่อนจะมีการพาดพิงถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วงท้ายคลิป โดยอวดอ้างความสำเร็จของการใช้นโยบายทางเศรษฐกิจ(รีดภาษี) บีบให้คู่ขัดแย้งหันหน้าพุดคุยกัน
อนึ่งกัมพูชาและไทยเห็นพ้องหยุดยิงในทันทีและไม่มีเงื่อนไข ณ ที่ประชุมนัดพิเศษในมาเลเซีย เมื่อวันที่ 28 กรฏาคม การเจรจาดังกล่าวมีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ และมีสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพร่วม ร่วมด้วยคณะผู้แทนจากจีน
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส/mgronline)