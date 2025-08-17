กลัวผิดใจสี-ปูติน!?ทรัมป์ถอยยังไม่คิดรีดภาษีจีน ลงโทษกรณีจัดซื้อน้ำมันรัสเซีย

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันศุกร์(15ส.ค.) เปิดเผยว่ายังไม่จำเป็นต้องพิจารณารีดภาษีตอบโต้ประเทศต่างๆ ในนั้นรวมถึงจีน ลงโทษกรณีที่ซื้อน้ำมันรัสเซีย อย่างไรก็ตามเขาไม่ตัดความเป็นไปได้ที่อาจทบทวนในเรื่องนี้ใน "ช่วง 2 หรือ 3 สัปดาห์ข้างหน้า"
ทรัมป์ ขู่คว่ำบาตรมอสโกและคว่ำบาตรรองประเทศต่างๆที่ซื้อน้ำมันรัสเซีย ถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวยุติสงครามในยูเครน ในขณะที่จีนและอินเดีย คือ 2 ชาติผู้ซื้อน้ำมันรัสเซียรายใหญ่ที่สุด
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปรับเพิ่มเพดานภาษีสินค้านำเข้าจากอินเดียอีก 25% อ้างว่าประเทศแห่งนี้ยังคงนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ส่งผลให้มาตรการรีดภาษีที่อเมริกากำหนดเล่นงานอินเดีย รวมแล้วอยู่ที่ระดับ 50%
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ไม่ได้ดำเนินการแบบเดียวกันกับจีน
เมื่อถูกสอบถามโดยผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์ ว่าเวลานี้เขากำลังพิจารณาดำเนินการดังกล่าวกับปักกิ่งด้วยหรือไม่ หลังจากเขาและประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ล้มเหลวในการคลอดข้อตกลงใดๆในการคลี่คลายหรือหยุดสงครามของรัสเซียในยูเครน
"สืบเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ ผมคิดว่าผมไม่จำเป็นต้องคิดในเรื่องดังกล่าว" ทรัมป์ กล่าวหลังการประชุมซัมมิตระหว่างเขากับปูติน ในอะแลสกา "อย่างไรก็ตาม ผมอาจคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอีก 2 หรือ 3 สัปดาห์ข้างหน้า หรืออะไรทำนองนั้น แต่ตอนนี้ผมไม่ได้คิดเกี่ยวกับมัน อย่างที่คุณรู้ การประชุมเป็นไปด้วยดีมากๆ"
แน่นอนว่าเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวของจีน จะได้รับผลกระทบ หากว่า ทรัมป์ ทำตามคำสัญญาที่ประกาศว่าจะยกระดับคว่ำบาตรและรีดภาษีที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย
เวลานี้ สี และ ทรัมป์ กำลังต่อรองในข้อตกลงการค้าที่อาจผ่อนคลายความตึงเครียด และลดเพดานภาษีสินค้านำเข้าระหว่าง 2 ชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามยังมีความเป็นไปได้ที่ จีน อาจเป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดนอกเหนือจากรัสเซีย หาก ทรัมป์ ตัดสินใจยกระดับมาตรการลงโทษ
(ที่มา:รอยเตอร์)