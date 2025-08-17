ดังไปทั่วโลก! สื่อต่างชาติรายงาน "นายหน้าค้าอาวุธรัสเซีย" ซุก "อาวุธปืนล็อตใหญ่" ในเตาไมโครเวฟเตรียมส่งเข้า “มอสโก” โดนจับได้ที่ “ไทย”

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – นายหน้าค้าอาวุธรัสเซียวัย 27 ปีโดนเมื่อจับวันพุธ(13 ส.ค)ได้ที่จ.ภูเก็ตคดีลอบส่งอาวุธเข้าไปกรุงมอสโก ใช้ขนส่งเอกชนชื่อดังของแดนหมีขาว พบแอบซุกปืนพกกึ่งอัตโนมัติไม่ต่ำกว่า 25 กระบอกและอาวุธอื่นๆรวมอุปกรณ์เก็บเสียง 5 ชิ้นในเตาไมโครเวฟ หลังโดนล่อให้มาติดกับที่ต.มก่อนโดนรวบในความพยายามรัฐบาลไทยกวาดล้างแก๊งอาชญากรรมเถื่อนและคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงทั่วประเทศ
ดิเอ็กซเพรสของอังกฤษรายงานวันนี้(16 ส.ค)ว่า ไทยซึ่งตั้งในใจกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เป็นการง่ายต่อการกระทำผิดกฎหมายทั้งลอบขนอาวุธเถื่อน เหยื่อและผู้อพยพไปยังประเทศที่ 3 ทั่วโลก
การจับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันพุธ(13 ส.ค)ที่ผ่านมาตามหมายจับศาลกรุงเทพฯลงวันที่ 31 ก.คต่อนายหน้าค้าอาวุธรัสเซียที่ไม่เปิดเผยชื่ออายุ 27 ปีที่ก่อนหน้าหนีจากการจับกุมระหว่างโดนจับตาในกรุงเทฯและได้มาซ่อนตัวที่จ.ภูเก็ตชื่อดังที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่เป็นจำนวนมาก
ชายรัสเซียคนดังกล่าวโดนจับกุมคดีแอบลอบส่งอาวุธไปรัสเซียและการครอบครองอาวุธผิดกฎหมาย เขาโดนจับหลังตำรวจเข้าเมืองเรียกชายคนดังกล่าวที่เชื่อว่าตัวเองถูกทางการไทยเรียกไปกรอกเอกสารสำหรับวีซ่าเข้าเมืองแต่กลับโดนจับกุมที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจ.ภูเก็ตและถูกส่งตัวเข้าเรือนจำหลังจากนั้น
สื่อไทยภาคภาษาอังกฤษรายงานเพิ่มเติมว่า เป็นการจับกุมเกี่ยวข้องหลังตำรวจไทยพบปืนพกกึ่งอัติโนมัติ 25 กระบอก อาวุธปืนลงทะเบียนอีก 13 กระบอก ปืนเถื่อน 12 กระบอก ปืนประกอบสมบูรณ์ 19 กระบอก ปืนอื่นๆที่มีหมายเลขซีเรียลไม่ตรงหลายกระบอก อุปกรณ์เก็บเสียง 5 ชิ้น เลเซอร์นำวิถี ชิ้นส่วนอาวุธ 7 ชิ้น ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด 3 ชุด และคู่มือการใช้ 1 อัน
CDEK BKK สาขาไทยบริษัทขนส่งชื่อดังของรัสเซียซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่โนโวซีเบิร์สค์(Novosibirsk) รัสเซียได้รายงานเจ้าหน้าที่ ตามการรายงานพบว่า พนักงานจากบริษัทขนส่งชื่อดังของไทย Lalamove เป็นคนค้นพบอาวุธซุกอยู่จากทั้งหมด 8 กล่องเมื่อวันที่ 25 ก.ค
เป็นการสกัดไว้ได้ก่อนที่อาวุธล็อตใหญ่ที่ซุกในเตาไมโครเวฟเหล่านี้จะถูกส่งไปกรุงมอสโก รัสเซีย จุดหมายปลายทาง ซึ่ง CDEK ตามเว็บไซต์ระบุว่าเป็นบริษัทลอจิสติกเชี่ยวชาญการขนส่งไปยังรัสเซียและคาซัคสถาน