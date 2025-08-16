อื้ออึง! ทรัมป์-ปูตินซัมมิตเปิดฉากเยี่ยมแต่ 'ไร้ข้อตกลง' หลังหารือที่รัฐอะแลสกา รอบต่อไปเกิดขึ้นที่รัสเซีย ผู้นำสหรัฐฯแนะนำ “เซเลนสกี”หาทางเจรจาได้ข้อตกลงกับมอสโกเอาเอง

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ - การเจรจาซัมมิตที่รัฐอะแลสการะหว่าง 2 ผู้นำชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์สหรัฐฯ-รัสเซียวันศุกร์(15 ส.ค)จบลงโดยที่ไม่มีข้อตกลงใดๆในมือเพื่อหยุดยิงสงครามยูเครนโดยไร้เงาผู้นำยูเครนเข้าร่วม ทั้ง 2 ฝ่ายต่างเยินยอซึ่งกันและกันและประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แนะผู้นำยูเครนให้หาหนทางเจรจากับปูตินเองส่วนการประชุมรอบหน้าจะเกิดที่รัสเซีย
รอยเตอร์รายงานวันนี้(16 .ค)ว่า การประชุมซัมมิตระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เกิดขึ้นในวันศุกร์(15)ที่รัฐอะแลสกานานเกือบ 3 ช.ม โดนทั้ง 2 ฝ่ายต่างอ้างความชอบธรรมว่าทั้งคู่ต่างมีความก้าวหน้าต่อปัญหาประเด็นที่ไม่เปิดเผย แต่กลับไม่ยอมกล่าวในรายละเอียดและหลังการประชุมมีการปรากฎตัวร่วมกันแถลงข่าวร่วมกลับไม่ยอมตอบคำถามใดๆ
“พวกเรามีความก้าวหน้าบางอย่าง” ประธานาธิบดีสหรัฐฯแถลงในการแถลงร่วมโดยมีคำว่า “มุ่งสู่สันติภาพ” เป็นฉากหลัง
และกล่าวต่อว่า “ยังไม่มีข้อตกลงจนกว่าจะมีข้อตกลง”
รอยเตอร์วิเคราะห์ว่า การเจรจาซัมมิตทรัมป์-ปูตินไม่ได้ดูเหมือนจะมีผลลัพท์ออกมาที่จะเกิดขึ้นอย่างมีความหมายเพื่อมุ่งไปสู่การหยุดยิงในความขัดแย้งที่ร้ายแรงมากที่สุดในรอบ 80 ปีที่เป็นเป้าหมายที่ผู้นำสหรัฐฯตั้งไว้ก่อนการเจรจา
แต่เป็นการเจรจาซัมมิตครั้งแรกระหว่างคนทั้งคู่นับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อปี 2022 โดยในการมาถึงประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทักทายประธานาธิบดีรัสเซียที่พรมแดงรอที่ฐานทัพอากาศสหรัฐฯประจำรัฐอะแลสกา
รอยเตอร์รายงานว่า ในการประชุมซัมมิตระหว่างสหรัฐฯ-รัสเซียครั้งนี้ไม่มีผู้นำยูเครนได้รับเชิญให้ร่วมถึงแม้ว่าก่อนหน้าจะมีรายงานออกมาจากสหรัฐฯว่า ยังไม่ตัดความน่าจะเป็นว่าประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี จะสามารถเข้าร่วมและเป็นการประชุม 3 ฝ่ายได้
ประธานาธิบดีเซเลนสกีแถลงว่า ยูเครนพึ่งพาประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯให้ยุติสงคราม
ขณะที่ทรัมป์ได้กล่าวต่อประธานาธิบดีปูตินในวันศุกร์(15)ว่า ผมขอขอบคุณมากๆและพวกเราจะหารือกับคุณในเร็ววันนี้และจะพบกับคุณอีกครั้งในไม่ช้า
ส่งผลทำให้ปูตินตอบกลับว่า “ครั้งหน้าที่กรุงมอสโก” ซึ่งทรัมป์ตอบกลับว่าเขาอาจจะเครื่องติดขึ้นในครั้งหน้าแต่เขาสามารถพอมองโอกาสที่จะเกิดได้
ทั้งนี้ในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิว์หลังซัมมิตรัฐอะแลสกาสิ้นสุด ผู้นำสหรัฐฯชี้ว้า การประชุมในเวลานี้อาจจะเกิดขึ้นระหว่างประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีเซเลนสกีที่ตัวเขาเองอาจเข้าร่วม แต่ไม่ได้แสดงรายละเอียดเพิ่มว่าใครจะเป็นคนจัดการประชุมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อใด
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า ซึ่งในเวลาเดียวกันในการให้สัมภาษณ์กับผู้จัด ณอน ฮานนิตี (Sean Hannity ) ผู้นำสหรัฐฯเปิดเผยว่า เขาได้แนะนำให้ประธานาธิบดียูเครนหาทางทำข้อตกลงด้วยตัวเองหลังจากผู้จัดฟ็อกซ์นิวส์ถามว่า จะมีคำแนะนำใดๆที่ทรัมป์สามารถให้แก่เซเลนสกีได้หลังจากพบปูตินที่การประชุมซัมมิตในรัฐอะแลสกาแล้ว
ทรัมป์ประกาศว่า เขาจะพูดกับเซเลนสกีว่าให้ทำข้อตกลงเพื่อยุติสงคราม
แต่ทว่าเป็นการเปิดเผยโดยที่ไม่มีการอ้างอิงว่าจะเป็นอยู่ในรูปหนทางใดที่ผู้นำยูเครนจะทำได้เพื่อทำให้สงครามในประเทศของตัวเองจะสามารถยุติ
ในขณะเดียวกันทรัมป์ยังกล่าวซ้ำวาทะโกหกที่ถูกจับได้โดยเดอะการ์เดียนของอังกฤษเมื่อ 6 เดือนก่อนหน้าว่าที่ว่า สหรัฐฯให้ยูเครนด้านการป้องกันประเทศราว 350 พันล้านดอลลาร์และยุโรปได้ให้เพียง 100 พันล้านดอลลาร์
รอยเตอร์ชี้ว่า ในการปรากฏตัวหลังซัมมิตสิ้นสุดประธานาธิบดีรัสเซียไม่ได้เอ่ยถึงการประชุมซัมมิตกับประธานาธิบดียูเครนคู่ปรับแม้แต่น้อย แต่กล่าวเพียงว่าค่าดหวังว่าทั้งยูเครนและพันธมิตรยุโรปของยูเครนจะยอมรับผลการหารือระหว่างสหรัฐฯ-ยุโรปอย่างสร้างสรรค์และไม่พยายามที่จะขัดขวางความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น
รอยเตอร์รายงานอ้างอิงสำนักข่าว TASS ของรัสเซียรายงานว่า ระหว่างขากลับจากรัฐอะแลสกา ประธานาธิบดีปูตินได้แวะเขตตะวันออกไกลสุดของรัสเซีย เขตปกครองตัวเอชูก็อตกา(Chukotka) ที่ตั้งตรงข้ามกับรัฐอะแลสกาโดยมีทะเลแบริงกั้นระหว่างบินเข้ากรุงมอสโก
ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศนอร์เวย์ เอสเปน บาร์ธ ไอเดอ (Espen Barth Eide) แถลงกับนักข่าวหลังการประชุมซัมมิตทรัมป์-ปูตินสิ้นสุดโดยไร้ข้อตกลงหยุดยิงในมือว่า “พวกเราต้องยังคงกดดันต่อรัสเซียและต้องยิ่งเพิ่มแรงให้มากขึ้นเพื่อแสดงความชัดเจนต่อรัสเซียว่าเป็นราคาที่ต้องจ่าย(สำหรับการรุกรานยูเครน)”