จักรพรรดินารูฮิโตะมีพระราชดำรัส 'สำนึกผิดอย่างลึกซึ้ง' ในวาระ 80 ปีที่ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2

สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงมีพระราชดำรังแสดงความ “สำนึกผิดอย่างสุดซึ้ง” (deep remorse) เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปีที่ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ในขณะที่ชาวญี่ปุ่นหลายหมื่นคนเดินทางฝ่าความร้อนของอากาศเพื่อไปแสดงความเคารพต่อดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตที่ศาลเจ้าสงคราม
รัฐมนตรีญี่ปุ่นคนหนึ่งได้เดินทางไปที่ศาลเจ้ายาสุกุนิในกรุงโตเกียว ซึ่งเป็นสถานที่สักการะดวงวิญญาณทหารญี่ปุ่น 2.5 ล้านคนที่เสียชีวิตในสงครามครั้งต่างๆ ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 19 และรวมถึงพวกนายพลญี่ปุ่นที่ถูกนานาชาติตราหน้าเป็นอาชญากรสงครามด้วย
การไปเยือนศาลเจ้าของเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลญี่ปุ่นสร้างความไม่พอใจต่อประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงจดจำความป่าเถื่อนโหดร้ายของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น โดยเฉพาะจีนและเกาหลีใต้
ในพิธีรำลึกซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬาในร่มแห่งหนึ่งของกรุงโตเกียว สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะได้ตรัสถึง “ความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจอย่างลึกซึ้งที่กลับมาอีกครั้ง” โดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะประทับยืนเคียงข้าง
“ข้าพเจ้าขอส่งความระลึกถึงไปยังผู้คนจำนวนมากที่สูญเสียชีวิตอันมีค่าไปในสงครามครั้งที่ผ่านมา ตลอดจนครอบครัวของพวกเขาที่ต้องทนทุกข์ทรมาน” สมเด็จพระจักรพรรดิในวัย 65 พรรษา ตรัส
“ด้วยการทบทวนอดีตของเราเอง และจดจำความรู้สึกสำนึกผิดอย่างลึกซึ้ง ข้าพเจ้าหวังอย่างจริงใจว่า ความโหดร้ายของสงครามจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก”
นายกรัฐมนตรี ชิเงรุ อิชิบะ แห่งญี่ปุ่น ก็ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรำลึกด้วย โดยให้คำมั่นว่า “จะจดจำความทรงจำอันเจ็บปวดของสงคราม ส่งผ่านไปยังชนรุ่นหลัง และดำเนินแนวทางเพื่อมุ่งไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน”
สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า อิชิบะ ซึ่งเป็นผู้นำสายกลาง ยังคงส่งเครื่องสักการะไปยังศาลเจ้ายาสุกุนิตามธรรมเนียม
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นไม่ได้เดินทางไปเยือนศาลเจ้ายาสุกุนิด้วยตนเองมาตั้งแต่ปี 2013 โดยผู้นำคนล่าสุดที่ไปเยือนก็คืออดีตนายกฯ ชินโซ อาเบะ และนั่นก็ได้กระพือปฏิกิริยาตอบโต้ที่รุนแรงจากทั้งโซลและปักกิ่ง รวมถึงทำให้ญี่ปุ่นถูกตำหนิในทางการทูตจากพันธมิตรอย่างสหรัฐฯ ด้วย
ที่มา: เอเอฟพี