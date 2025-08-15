ผู้นำเกาหลีใต้ประกาศแผนรื้อฟื้น 'ข้อตกลงทางทหาร' ลดความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือ

ประธานาธิบดี อี แจ-มยอง แห่งเกาหลีใต้ ประกาศจะยุติกิจกรรมทางทหารบางอย่างตลอดแนวชายแดนที่ติดกับเกาหลีเหนือวันนี้ (15 ส.ค.) นับเป็นความพยายามล่าสุดของรัฐบาลใหม่โซลที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านซึ่งยังคงเป็นคู่สงครามกันในทางเทคนิค
เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปีที่คาบสมุทรเกาหลีได้รับการปลดปล่อยจากการปกครองของจักรวรรดิญี่ปุ่น อี ระบุว่าเขาจะรื้อฟื้นข้อตกลงทางทหารแบบครอบคลุมวันที่ 19 ก.ย. (September 19 Comprehensive Military Agreement) ซึ่งทำขึ้นเพื่อลดความตึงเครียดและระงับกิจกรรมทางทหารบางส่วนบริเวณพรมแดนสองเกาหลี
ข้อตกลงฉบับนี้ถูกลงนามระหว่างการประชุมซัมมิตสองเกาหลีเมื่อปี 2018 ก่อนที่จะล่มไปเนื่องจากสถานการณ์ชายแดนกลับมาคุกรุ่นอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ท่าทีตอบสนองจากฝั่งเกาหลีเหนือยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดู โดยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ระดับสูงของโสมแดงต่างแสดงท่าทีเมินเฉยไม่ตอบสนองไมตรีของ อี ซึ่งเป็นผู้นำสายเสรีนิยมที่ชนะศึกเลือกตั้งในเกาหลีใต้เมื่อเดือน มิ.ย.
สงครามเกาหลีสิ้นสุดลงในปี 1953 ด้วยการทำข้อตกลงหยุดยิง ทว่าทั้ง 2 ฝ่ายยังไม่ได้มีการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพ
“ทุกคนทราบดีกว่า ความเป็นศัตรูที่มีมานานนั้นไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนในทั้ง 2 ฝั่งเกาหลีเลย” อี กล่าวสุนทรพจน์ที่กรุงโซล
ผู้นำเกาหลีใต้ยังอ้างถึงความพยายามต่างๆ ที่จะชักชวนเกาหลีเหนือกลับสู่โต๊ะเจรจา ไม่ว่าจะเป็นการห้ามนักเคลื่อนไหวส่งบอลลูนโปรยใบปลิวหรือสิ่งของต่างๆ ข้ามแดน และยังรื้อถอนเครื่องขยายเสียงที่ใช้เปิดสื่อโฆษณาชวนเชื่อโจมตีระบอบ คิม บริเวณพรมแดนด้วย
“และเพื่อป้องกันการปะทะโดยอุบัติเหตุระหว่างทหารทั้ง 2 ฝ่าย และเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจทางทหาร เราจะใช้มาตรการเชิงรุกโดยการค่อยๆ ฟื้นฟูข้อตกลงทางทหารวันที่ 19 ก.ย.” อี กล่าว โดยไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่ชัดเจน
เมื่อเดือน มิ.ย. ปี 2024 อดีตประธานาธิบดี ยุน ซอกยอล แห่งเกาหลีใต้ได้ประกาศระงับข้อตกลงทางทหารฉบับนี้อย่างสมบูรณ์ หลังจากที่เปียงยางเป็นฝ่ายละทิ้งข้อตกลงไปก่อนตั้งแต่เดือน พ.ย. ปี 2023 สืบเนื่องจากการที่เกาหลีเหนือส่ง “บอลลูนขยะ” จำนวนมากข้ามแดนมาป่วนเกาหลีใต้
ข้อตกลงฉบับนี้ได้กำหนดมาตรการลดความตึงเครียดต่างๆ เช่น ให้ทั้ง 2 ฝ่ายยุติการซ้อมรบใกล้แนวพรมแดน ห้ามการซ้อมยิงกระสุนจริงในบางพื้นที่ ประกาศเขตห้ามบิน รื้อถอนป้อมทหารรักษาความปลอดภัยบางจุดตลอดแนวเขตปลอดทหาร และเปิดสายด่วนสื่อสารระหว่างกันและกัน
“ผมหวังว่าเกาหลีเหนือจะตอบสนองความพยายามของเราที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและกลับมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่ง” อี กล่าว
เมื่อต้นเดือนนี้ สหรัฐฯ และเกาหลีใต้ได้ชะลอแผนการซ้อมรบร่วมประจำปีบางส่วนที่เคยทำให้เกาหลีเหนือไม่พอใจออกไปก่อน
ในส่วนของความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น อี กล่าวว่าทั้ง 2 ฝ่ายควรที่จะ “มองไปข้างหน้า” และใช้ใช้นโยบายการทูตเชิงปฏิบัติที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ของเกาหลีใต้เป็นสำคัญ
