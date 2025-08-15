ฝนถล่มหมู่บ้านใน ‘แคชเมียร์’ ทำผู้แสวงบุญดับไม่ต่ำกว่า 46 คน-สูญหายกว่า 200 คน

ฝนซึ่งตกลงมาอย่างหนักอย่างปัจจุบันทันด่วนในดินแดนแคชเมียร์ฝั่งอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 46 คน สูญหายกว่า 200 คนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติน้ำท่วมดินถล่มครั้งที่สองที่เกิดขึ้นในแถบเทือกเขาหิมาลัยในรอบสัปดาห์เศษๆ ที่ผ่านมา
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านชาโซติ (Chasoti) ในเขตคิชตวาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดแวะพักสำหรับเส้นทางแสวงบุญ และมีขึ้นเพียง 1 สัปดาห์ตามหลังเหตุน้ำท่วมและโคลนถล่มที่หมู่บ้านอีกแห่งในรัฐอุตตราขัณฑ์ของอินเดีย
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคนหนึ่งระบุว่า กระแสน้ำไดพัดพาเอาครัวชุมชนและป้อมยามรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นจุดแวะพักสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปแสวงบุญที่วัด Machail Mata
“ผู้แสวงบุญจำนวนมากกำลังรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันอยู่ที่นั่น และถูกน้ำพัดพาไปหมด” เจ้าหน้าที่กล่าว
สำหรับเส้นทางนี้เป็นหนึ่งที่เส้นทางยอดนิยมเพื่อขึ้นไปยังวัด Machail Mata ซึ่งเป็นปางหนึ่งขอพระแม่ทุรคา โดยผู้แสวงบุญจะเริ่มออกเดินเท้าจากหมู่บ้านชาโซติขึ้นไปที่วัด เนื่องจากเป็นสุดสิ้นสุดของถนนที่ยานพาหนะจะไปถึงได้
ภาพจากสถานีโทรทัศน์เผยให้เห็นผู้แสวงบุญต่างร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวเมื่อเห็นกระแสน้ำหลากเข้าท่วมหมู่บ้าน โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราว 11.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวานนี้ (14 ส.ค.)
ราเมศ กุมาร เจ้าหน้าที่ประจำเขตคิชตวาร์ บอกกับสำนักข่าว ANI ว่า ตำรวจท้องถิ่นและหน่วยตอลสนองภัยพิบัติได้เดินทางเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุแล้ว
“ทีมจากกองทัพบกและกองทัพอากาศก็ได้รับคำสั่งลงพื้นที่แล้ว ปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิตกำลังดำเนินอยู่” เขากล่าว
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียระบุว่า ปรากฏการณ์เมฆระเบิดหรือ cloudburst หมายถึงการที่มีฝนเทกระหน่ำลงมาเกินกว่า 100 มิลลิเมตรขึ้นไปภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม และความเสียหายอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเทือกเขาสูงในช่วงฤดูมรสุม
ที่มา: รอยเตอร์