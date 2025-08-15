มีคนสะดุ้ง!ทรัมป์โวย'พวกขี้แพ้'กล่าวหามอบชัยให้รัสเซีย พยายามขัดขวางเจรจากับ'ปูติน'

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ โวยวายใส่สื่อมวลชน กล่าวหาพวกนักข่าวมักหยิบยกคำพูด "ของพวกขี้แพ้ที่ถูกไล่ออก" อย่างเช่น จอห์น โบลตัน อดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติ มาวิพากษ์วิจารณ์การประชุมซัมมิตระหว่างเขากับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน สำหรับหาทางยุติความขัดแย้งในยูเครน
ทรัมป์และปูตินมีกำหนดพบปะกันในอะแลสกา ในวันศุกร์(15ส.ค.) ท่ามกลางความคาดหมายว่าการเจรจาจะมุ่งเน้นไปที่การหาทางในวิกฤตความขัดแย้งในยูเครนเป็นส่วนใหญ่
"มันไม่ยุติธรรมอย่างมาก ที่สื่อมวลชนทำบางอย่างในเรื่องเกี่ยวกับการประชุมระหว่างผมกับปูติน" ทรัมป์โพสต์ข้อความบนทรุตช์โซเชียลในวันพุธ(13ส.ค.) กล่าวหาสื่อมวลชนมักอ้างคำพูดของพวกนี้แก้และคนโง่เขลาอย่าง จอห์น โบลตัน ที่เพิ่งกล่าวว่า แม้การประชุมนี้จัดขึ้นในแผ่นดินสหรัฐฯ "ปูตินก็ไดัรับชัยชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"
"นั่นมันเรื่องอะไรกัน เรากำลังชนะในทุกๆอย่าง" ทรัมป์กล่าวอ้าง และเรียกรายงานข่าวดังกล่าวว่าเป็นเฟคนิวส์
โบลตัน ซึ่งถูกไล่ออกจากรัฐบาลสมัยแรกของทรัมป์ หลังดำรงตำแหน่งได้ 18 เดือน อ้างว่าการเชิญ ปูติน มาประชุมในแผ่นดินสหรัฐฯ เท่ากับว่าอเมริกามอบชัยชนะให้แก่ผู้นำรัสเซีย "มันเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของปูติน ในการเดินทางมายังสหรัฐฯ เนื่องจากปัจจุบัน เขาอยู่ในฐานะผู้นำนอกคอก" โบลตันกล่าวอ้างระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเฟิร์สต์โพสต์เมื่อวันอังคาร(12ส.ค.)
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัสเซียกับสหรัฐฯ เสมือนถูกแช่แข็งในปี 2022 ภายใต้รัฐบาลของประธานธิบดีโจ ไบเดน ส่วนหนึ่งจากยุทธศาสตร์ของรัฐบาลอเมริกา ในการกีดกันรัสเซียออกจากเวทีนานาชาติ อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ เคลื่อนไหวฟื้นฟูความสัมพันธ์กับรัสเซียและพยายามยุติความขัดแย้งในยูเครน
"มอสโกจะสานต่อไมตรีจิตทางการเมืองระหว่างผู้นำสหรัฐฯและรัสเซีย คลี่คลายประเด็นปัญหาต่างๆผ่านการทูต" ดมิทรี เปสคอฟ โฆษกวังเครมลินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมซัมมิตที่กำลังมาถึง "มิตรไมตรีทางการเมืองเช่นนี้เป็นสิ่งที่ขาดแคลน มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้รับการตอบสนองอย่างสมเหตุสมผล ยกตัวอย่างเช่น จากยุโรป"
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)