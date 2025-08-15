ความหวังมา! "ทรัมป์" ประกาศยื่นมือช่วยปล่อยตัว “จิมมี ไล” ออกจากเรือนจำ ส่วนศาลฮ่องกงสั่งยกเลิกนัดแถลงปิดคดีหลังพายุเข้า

เอเจนซีส์ - ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันพฤหัสบดี(14 ส.ค) ประกาศพร้อมจะช่วยมหาเศรษฐีฮ่องกง จิมมี ไล ออกจากเรือนจำฮ่องกง ลูกชายแสดงความเชื่อมั่นชี้ ทรัมป์มีประวัติมากมายในการปล่อยตัวนักโทษทั่วโลกมาแล้ว ส่วนศาลฮ่องกงสั่งยกเลิกแถลงปิดคดีวันแรกหลังพายุเข้า
โกลบแอนด์เมลของแคนาดารายงานวันพฤหัสบดี(14 ส.ค)ว่า ผู้นำสหรัฐฯแถลงยืนยันกับรายการวิทยุในอเมริกาวันนี้(14)ว่า เขาจะดูว่ามีสิ่งใดบ้างที่สามารถทำได้เพื่อช่วยจิมมี ไล เจ้าของหนังสือพิมพ์แอปเปิลเดลีที่ต้องปิดไปให้ออกมาจากเรือนจำฮ่องกงถึงแม้ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง จะไม่ปลื้มต่อสิ่งนี้ก็ตาม
“ผมจะทำทุกสิ่งที่ผมสามารถทำได้เพื่อช่วยเขา” ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุฟ็อกซ์นิวส์
และเสริมต่อว่า “พวกเราจะดูว่ามีสิ่งใดบ้างที่พวกเราสามารถทำด้..พวกเราจะทำทุกอย่างที่พวกเราทำได้”
เมลแอนด์โกลบรายงานว่า จิมมี ไล วัย 77 ปีถือสัญชาติอังกฤษและมีแม่เป็นชาวแคนาดา และมีน้องสาวฝาแฝดอาศัยในแคนาดากำลังเผชิญหน้าต่อโทษจำคุกตลอดชีวิตภายใต้กฎหมายความมั่นคงอ่องกงที่นักวิเคราะห์ด้านสิทธิมนุษยชนต่างกล่าวว่า ถูกใช้เป็นเครื่องมือปิดกั้นเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและแสดงความเห็นแตกต่าง
ไลซึ่งป่วยโรคเบาหวานกลายเป็นหนึ่งในนักโทษที่โดนควบคุมยาวนานที่สุดภายใต้กฎหมายความมั่นคงฮ่องกงที่ถูกบังคับใช้เมื่อ 5 ปีก่อน
อดีตเจ้าของหนังสือพิมพ์แอปเปิลเดลีถูกสั่งขังเดี่ยวเป็นเวลานาน 4 ปี 8 เดือนและทีมกฎหมายของเขาได้ออกมาแสดงความวิตกอย่างหนักต่อผลกระทบต่อสุขภาพของเขาจากสภาพเรือนจำของเขาที่อบอ้าวในฤดูร้อน
ทนายความของเขา อดีตรัฐมนตรียุติธรรมแคนาดา เออร์วิน ค็อตเลอร์ (Irwin Cotler) ได้ยื่นหนังสือไปยังรัฐมนตรีการเข้าเมืองแคนาดา เลนา ดีแอบ (Lena Diab) เพื่อสนับสนุนการยื่นของไลต่อการขอสัญชาติแคนาดาโดยกล่าวว่า “กรณีของเขาร้องต่อการลงมือปฎิบัติ”
CNN ของสหรัฐฯรายงานว่า ในวันพฤหัสบดี(14)ศาลฮ่องกงสั่งยกเลิกการขึ้นกล่าวแถลงปิดจากทั้งฝ่ายอัยการและฝ่ายจำเลยวันแรกที่จะนำไปสู่การพิพากษาเกิดขึ้นหลังพายุฝนครั้งใหญ่พัดเข้าฮ่องกง
ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีนแสดงความเห็นว่า ยังคงไม่เป็นที่แน่ชัดว่าประธานาธิบดีทนัมป์จะสามารถช่วยจิมมี ไลออกมาได้หรือไม่ โดยอ้างไปถึงลักษณะการต่อรองของเขาและการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่ไม่สามารถคาดเดาได้
ซึ่งไลเกิดในจีนแต่ถือสัญชาติอังกฤษ
ยุน ซุน (Yun Sun) ผู้อำนวยการโครงการจีนประจำธิงแทงก์ศูนย์สติมสัน (Stimson Center) ในกรุงวอชิงตัน ดีซี แสดงความเห็นว่า
“แต่ในการเจรจาการค้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าสำหรับปักกิ่ง หากว่าประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความสำคัญต่อการปล่อยตัวจิมมี ไล ปักกิ่งจะสามารถต่อรองถึงแม้ทั้งหมดจะขึ้นกับเงื่อนไขก็ตาม”
ขณะที่ ณอง-ปิแอร์ คาเบสตัน (Jean-Pierre Cabestan) นักวิจัยอาวุโสประจำธิงแทงก์ ศูนย์เอเชีย (Asia Centre) แสดงความเห็นว่า ความไม่แน่นอนตัดทั้ง 2 ทาง
“ประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องใช้แรงกดดันมากเท่าใดต่อประธานาธิบดีสีเพื่อที่จะบรรลุดีลเช่นนั้น? มันยากที่จะกล่าวเป็นเพราะรัฐบาลสหรัฐฯมีความจำเป็นอื่นๆมากมายมากกว่าต่อจิมมี ไล”
และเสริมว่า “แต่ปัญหาใหญ่คือที่ว่าสีจะยอมรับดีลต่างตอบแทนเช่นนั้นหรือ?”
อย่างไรก็ตามดูเหมือนครอบครัวของไลและผู้สนับสนุนยังคงมีความหวัง CNN ชี้
เซบาสเตียน ไล บุตรชายของมหาเศรษฐีฮ่องกงกล่าวว่า “พวกเรารู้สึกยินดีอย่างสูงที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯรู้เกี่ยวกับคดีพ่อของผมและได้กล่าวว่าเขาจะช่วยให้เขาเป็นอิสระ”
และเสริมว่า “ท่านประธานาธิบดีมีประวัติที่เด่นชัดในการปล่อยตัวนักโทษทั่วโลก ดังนั้นเมื่อได้ยินสิ่งนี้ทำให้ครอบครัวของพวกเรามีความหวังมาก”
CNN ชี้ว่า ในขณะที่คนอื่นๆออกมาชี้ถึงความตั้งใจของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯของทรัมป์ในการหารือเกี่ยวกับคดีของไล่รวมไปถึงบรรดาผู้สนับสนุนอย่างกว้างขวางของเขาในวอชิงตันเองและภายในชุมชนคาทอลิก
จิมมี ไล เป็นที่รั้กว่าเป็นผู้สนับสนุนของทรัมป์และต่อศาสนจักรคาทอลิก ไลเคยเดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตัน ดีซี ในช่วงจุดสูงสุดของการประท้วงฮ่องกงเมื่อปี 2019 และได้พบรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไมค์ เพนซ์ ในเวลานั้นและนักการเมืองอเมริกันคนอื่นๆเพื่อหารือถึงสถานการณ์ทางการเมืองของฮ่องกง
ไล่ก่อตั้งหนังสือพิมพ์แอปเปิลเดลีในปี 1995 หรือ 2 ปีก่อนที่ฮ่องกงจะถูกส่งคืนกลับไปให้จีน ซึ่งทั้งตัวเขาและหนังสือพิมพ์ของเขาเป็นแนวหน้าของการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยร่มเหลืองที่มี โจชัว หว่อง นาธาน หลอ และแอกเนส โจว เป็นแกนนำ