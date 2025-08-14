ศาลฮ่องกงสั่งปรับ 60,000 ‘เคนชิน คามิมูระ’ ไอดอลบอยแบนด์ญี่ปุ่นลวนลามล่ามสาว

ศาลฮ่องกงพิพากษาสั่งปรับ เคนชิน คามิมูระ (Kenshin Kamimura) อดีตสมาชิกวงไอดอลบอยแบนด์ญี่ปุ่น ในความผิดฐานลวนลามหญิงสาวซึ่งทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับเขาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อต้นปีนี้
คามิมูระ วัย 26 ปี เป็นอดีตสมาชิกวง ONE N’ONLY ซึ่งประกาศขับเขาออกจากวงเพียงไม่นานหลังจากที่มีคดีความเกิดขึ้น
แฟนคลับจำนวนหนึ่งไปยืนเข้าคิวรอที่ด้านนอกศาลก่อนที่การตัดสินคดีจะเริ่มขึ้น และหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความเสียใจหลังทราบว่า คามิมูระ ถูกตัดสินว่าผิดจริง
ศาลได้รับทราบข้อมูลว่า คามิมูระ ใช้มือ “สัมผัส” ขาอ่อนของผู้หญิงคนนี้หลายครั้ง ทั้งที่เธอแสดงท่าทีไม่พอใจ และยังชักชวนเธอเข้าไปในห้องน้ำกับเขาด้วย
ผู้พิพากษา ปีเตอร์ ยู มีคำวินิจฉัยว่า คามิมูระ ได้กระทำการล่วงละเมิดต่อเหยื่อ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ “สะท้อนถึงการไม่ให้เกียรติสตรี”
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมาในงานเลี้ยงฉลองช่วงค่ำภายหลังงานแฟนมีต ซึ่งหญิงสาวคนนี้ทำงานเป็นล่ามให้กับ คามิมูระ กับบรรดาแฟนคลับของเขา
ศาลฮ่องกงได้มีคำสั่งให้ไอดอลแดนปลาดิบรายนี้ต้องจ่ายเงินชดเชยแก่เหยื่อเป็นเงิน 15,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 61,000 บาท
สื่อรายงานว่า คามิมูระ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากผลงานการแสดงซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง Our Youth ได้เข้าสวมกอดล่ามประจำศาล หลังจากที่ทราบว่าตนเพียงโดนโทษปรับเงินเท่านั้น และไม่ถึงขั้นจำคุก
ผู้พิพากษา ยู ระบุว่า คามิมูระ ได้รับโทษ “ตามสมควร” และกล่าวด้วยว่า “หากเหยื่อเลือกที่จะนิ่งเฉยและไม่กล้าออกมาพูด เธอคงจะต้องทนกับประสบการณ์อันเลวร้ายนี้อยู่เงียบๆ”
เฉิน วัย 30 ปี ซึ่งเป็นนักเขียนบทละครและแฟนคลับของ คามิมูระ ยอมรับว่า เธอเดินทางมาจากภาคเหนือของจีนเพื่อที่จะมารับฟังคำตัดสินของศาลโดยเฉพาะ และให้สัมภาษณ์ก่อนที่ศาลจะอ่านคำพิพากษาว่า คดีนี้ทำให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ คามิมูระ เสียหาย และกระตุ้นให้สาธารณชนระเบิดอารมณ์อย่างรุนแรงใส่ศิลปินรายนี้
ที่มา: เอเอฟพี