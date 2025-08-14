‘เมลาเนีย ทรัมป์’ ขู่ฟ้อง ‘ลูกชายไบเดน’ เรียกค่าเสียหายกว่า $1 พันล้าน หลังปล่อยข่าวพบรักทรัมป์ผ่าน ‘เอปสตีน’ เศรษฐีค้ากาม

เมลาเนีย ทรัมป์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐฯ ออกมาขู่ดำเนินคดีกับ ฮันเตอร์ ไบเดน บุตรชายของอดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน โดยจะเรียกค่าเสียหายกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ หลังอีกฝ่ายกล่าวอ้างว่าเธอรู้จักกับ โดนัลด์ ทรัมป์ ผ่านการแนะนำของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีนักค้ากามผู้อื้อฉาว
ทีมทนายความของ เมลาเนีย ซึ่งสมรสกับ ทรัมป์ เมื่อปี 2005 ระบุว่า สิ่งที่บุตรชาย ไบเดน กล่าวนั้น “ไม่เป็นความจริง และเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามทำลายชื่อเสียง” ของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวมาจากบทสัมภาษณ์ ฮันเตอร์ ไบเดน เมื่อช่วงต้นเดือนนี้ ซึ่งเขายังวิพากษ์วิจารณ์สายสัมพันธ์เก่าแก่ระหว่าง ทรัมป์ กับ เอปสตีน ด้วย
ทรัมป์ เคยเป็นเพื่อนกับ เอปสตีน แต่ยืนยันว่าได้เลิกคบหาไปตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2000 เนื่องจาก เอปสตีน พยายามดึงตัวพนักงานสปาในสนามกอล์ฟของทรัมป์
จดหมายที่ทีมทนายของ เมลาเนีย ส่งถึงทนายของ ฮันเตอร์ ไบเดน เรียกร้องให้เขาถอนคำพูดและออกมาขออภัยอย่างเป็นทางการ ไม่เช่นนั้นภริยาผู้นำสหรัฐฯ ก็จะดำเนินคดี และเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน “มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์”
ทีมทนายของ เมลาเนีย ระบุด้วยว่า สตรีหมายเลขหนึ่ง “ได้รับความเสียหายทั้งทางการเงินและชื่อเสียง” จากสิ่งที่บุตรชาย ไบเดน ออกมากล่าวหาซ้ำๆ พร้อมชี้ว่าลูกชายคนเล็กของอดีตผู้นำสายเดโมแครต “มีประวัติเอาชื่อเสียงคนอื่นมาหากินเช่นนี้บ่อยครั้ง” และพยายาม “ทำให้ตนเองมีแสง”
ระหว่างการสัมภาษณ์แบบครอบคลุมกับ แอนดรูว์ คัลลาแฮน ผู้สร้างภาพยนตร์ซึ่งเผยแพร่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ฮันเตอร์ ไบเดน อ้างว่า เอกสารที่ยังไม่ได้เผยแพร่เกี่ยวกับ เอปสตีน จะ "พาดพิง" ไปถึงประธานาธิบดี ทรัมป์
เขาระบุว่า "เอปสตีน เป็นคนแนะนำ เมลาเนีย ให้รู้จักกับ ทรัมป์ - สายสัมพันธ์นั้นกว้างและลึกซึ้งมาก" ขณะที่จดหมายทีมทนาย เมลาเนีย ระบุว่า ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวบางส่วนมาจาก ไมเคิล วูล์ฟ นักหนังสือพิมพ์ผู้เขียนหนังสือชีวประวัติเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ทรัมป์
ในการให้สัมภาษณ์สื่อ Daily Beast เมื่อไม่นานมานี้ วูล์ฟ อ้างว่า เมลาเนีย รู้จักกับเพื่อนร่วมงานของ เอปสตีน และ ทรัมป์ อยู่ก่อนแล้ว ตอนที่เธอได้พบกับ ทรัมป์ เป็นครั้งแรก
อย่างไรก็ตาม Daily Beast ได้ออกมาประกาศถอนเรื่องราวดังกล่าว หลังได้รับจดหมายจากทนายความของ เมลาเนีย ซึ่งโต้แย้งเนื้อหาและกรอบของเรื่องราว
ทั้งนี้ ไม่มีหลักฐานใดๆ ที่ยืนยันได้ว่า ทรัมป์ กับ เมลาเนีย รู้จักกันผ่าน เอปสตีน ซึ่งกระทำอัตวินิบาตกรรมในเรือนจำระหว่างรอการพิจารณาคดีเมื่อปี 2019
จดหมายของทีมทนาย เมลาเนีย ชี้ว่า ฮันเตอร์ ไบเดน ถูกกล่าวหาว่านำบทความที่ถูกลบไปแล้วมาเป็นพื้นฐานในการกล่าวอ้าง และสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็น "ความเท็จและหมิ่นประมาท"
นิตยสาร Harper’s Bazaar ฉบับเดือน ม.ค. ปี 2016 เคยลงประวัติความเป็นมาของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐฯ ว่า เธอได้พบกับสามีของเธอในเดือน พ.ย. ปี 1998 ในงานปาร์ตีที่จัดโดยผู้ก่อตั้งบริษัทเอเจนซีโมเดลลิงแห่งหนึ่ง
เมลาเนีย ทรัมป์ วัย 55 ปี บอกกับสื่อดังกล่าวว่า ตอนแรกเธอปฏิเสธที่จะให้เบอร์โทรศัพท์กับ ทรัมป์ เพราะเขา "มีคู่เดท" อยู่
บทความดังกล่าวระบุว่า ตอนนั้น ทรัมป์ เพิ่งจะแยกทางกับ มาร์ลา เมเปิลส์ ภรรยาคนที่สอง ซึ่งเขาจดทะเบียนหย่าในปี 1999 และก่อนหน้านั้น ทรัมป์ เคยแต่งงานอยู่กินกับ อิวานา ทรัมป์ ในช่วงระหว่างปี 1977-1990
ที่มา: บีบีซี