รัสเซียย้ำเงื่อนไขยุติสงคราม: ยูเครนต้องถอนทหารออกจากทุกแคว้นที่มอสโกยึด-เลิกเข้านาโต

รัสเซียประกาศเมื่อวันพุธ (13 ส.ค.) ว่าจุดยืนในการยุติสงครามยูเครนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ได้กำหนดเงื่อนไขเมื่อปีที่แล้ว ได้แก่ การที่เคียฟจะต้องยอมถอนทหารทั้งหมดออกจากภูมิภาคสำคัญๆ และละทิ้งความทะเยอทะยานอยากเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต)
ปูติน และประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ มีกำหนดพบกันในวันศุกร์ (15) ที่อะแลสกา ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซียครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2021 เพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามในการยุติสงคราม โดย ทรัมป์ ระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องแลกเปลี่ยนดินแดนบางส่วนที่ถือครองอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้การยุติสงครามเกิดขึ้นจริง
ปัจจุบันรัสเซียควบคุมพื้นที่ยูเครนอยู่ 19% ซึ่งรวมถึงแหลมไครเมียทั้งหมด ภูมิภาคลูฮันสก์ทั้งหมด มากกว่า 70% ของโดเนตสก์ ซาปอริซเซีย และเคียร์ซอน รวมถึงบางส่วนของคาร์คิฟ ซูมี มีโคลาอิฟ และดนีโปรเปตรอฟสก์
หลังจากที่สื่อบางสำนักรายงานว่า. วอชิงตันเข้าใจว่า ปูติน พร้อมที่จะประนีประนอมข้อเรียกร้องเรื่องดินแดน ผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามไปยัง อเล็กเซย์ ฟาดีฟ รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียว่า จุดยืนของรัสเซียเปลี่ยนไปหรือไม่
“จุดยืนของรัสเซียยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ได้ประกาศในห้องประชุมแห่งนี้เมื่อกว่าหนึ่งปีก่อน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2024” ฟาดีฟ กล่าว โดยอ้างถึงสุนทรพจน์ที่ ปูติน กล่าวต่อกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น
ผู้นำเครมลินได้แถลงต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับรูปแบบข้อตกลงที่เป็นไปได้ รวมถึงการที่ยูเครนจะต้องถอนทหารออกจากพื้นที่ที่ยังคงควบคุมอยู่ในโดเนตสก์ ซาปอริซเซีย และเคียร์ซอน
ปูติน ยังกล่าวอีกว่า เคียฟจะต้องแจ้งต่อมอสโกอย่างเป็นทางการว่าจะยกเลิกแผนการเข้าร่วมนาโตที่นำโดยสหรัฐฯ และตั้งใจที่จะคงความเป็นกลางและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ปูติน ยังกล่าวด้วยว่า สิทธิและเสรีภาพของผู้พูดภาษารัสเซียในยูเครนจะต้องได้รับการรับรอง และยูเครนต้องยอมรับ "ความเป็นจริง" ที่ว่าไครเมีย ลูฮันสก์ โดเนตสก์ ซาปอริซเซีย และเคียร์ซอน เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแล้ว
ปูติน ย้ำว่า เงื่อนไขของเขาจะต้องสะท้อนให้เห็นในข้อตกลงระหว่างประเทศด้วย ทว่ารัฐบาลยูเครนออกมาปฏิเสธข้อเรียกร้องเหล่านี้ว่าเป็นการยื่นคำขาดที่ไร้สาระ
ยูเครนแถลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะไม่ยอมรับการยึดครองดินแดนของรัสเซีย และประเทศส่วนใหญ่ยอมรับเส้นเขตแดนของยูเครนภายในพรมแดนปี 1991
จากแนวรบปัจจุบัน ข้อเรียกร้องของปูตินจะทำให้ยูเครนต้องเสียพื้นที่เพิ่มอีก 21,000 ตารางกิโลเมตร (8,100 ตารางไมล์) ให้กับรัสเซีย
ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครนกล่าวว่ารัสเซียต้องตกลงหยุดยิงก่อนที่จะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นเรื่องดินแดน พร้อมปฏิเสธข้อเสนอใดๆ ของรัสเซียที่ให้ยูเครนต้องถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคดอนบาสตะวันออก และยอมสละแนวป้องกัน
ที่มา: รอยเตอร์