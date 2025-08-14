ตอกหน้าเขมร!เผยสวีเดนไม่ได้แค่อนุมัติขายกริพเพน แต่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้ไทย

สำนักข่าวสแกนด์เอเชียเมื่อสุปดาห์ที่ผ่านมา เปิดเผยรายละเอียดสัญญาซื้อขายเครื่องบินกริพเพนระหว่างสวีเดนและไทย ระบุผู้ผลิตสัญชาติสวีเดนไม่ได้แค่ขายเครื่องบินให้ไทยเท่านั้น แต่ยังจัดแพ็คเกจชุดใหญ่เอาใจอย่างเต็มที่
รายงานของสำนักข่าวสแกนด์เอเชีย ระบุว่าพลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ จะเดินทางไปยังสวีเดน ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม เพื่อลงนามในสัญญาจัดซื้อเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์กริพเพน E/F ของบริษัท Saab จำนวน 4 ลำ โดยมีรัฐมนตรีกลาโหมสวีเดนเข้าร่วมพิธีลงนาม ในฐานะสักขีพยานด้วย
สำนักข่าวสแกนด์เอเชีย รายงานว่าข้อตกลงนี้ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีของไทยในวันที่ 5 สิงหาคม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 19,500 ล้านบาท สำหรับเครื่องบินและระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามสำนักข่าวเดอะเนชั่น ระบุว่าในข้อตกลง ยังรวมไปถึงสิ่งชดเชยทางการค้าในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์(defence offset) และแพ็คเกจถ่ายโอนเทคโนโลยี ซึ่งมีมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาท มากกว่ามูลค่าของเครื่องบินหลายเท่า
รายงานของสำนักข่าวสแกนด์เอเชีย อ้างอิงรายงานของนิตยสาร FW Magazine ระบุว่าทางกองทัพอากาศไทยได้เปิดเผยถึงกรอบข้อเสนอ Defence Offset โดยตรง 7 รายและทางอ้อม 7 รายการ ซึ่งมีเป้าหมายครอบคลุมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในวงกว้างด้วย
ข้อเสนอการชดเชยการนำเข้ายุทโธปกรณ์ (Offset) ของบริษัท Saab ได้เสนอการชดเชยทางตรง (Direct Offset) ดังนี้
บริษัท Saab จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนา (Saab R&D Office)
การถ่ายโอนสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Right) สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี Link-T
การพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี Link-T
ยกระดับศักยภาพการพัฒนาเครื่องบิน
รวมบริษัทต่างๆของไทย เข้าเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน Gripen E/F ในประเทศ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการส่งกำลังซ่อมบำรุงภายในกองทัพอากาศไทย
การพัฒนาขีดความสามารถการซ่อมบำรุง ณ กองบิน 1
ส่วนข้อเสนอการชดเชยทางอ้อม (Indirect Offset) ดังนี้
การลงทุนโดยตรงต่างประเทศของสวีเดนในไทย (Foreign Direct Investment)
การก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมในประเทศไทย
การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร
การศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพ
มอบเงินทุนสำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย
การฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดย British Council
อ้างอิงข้อมูลจาก FlightGlobal ยังจะได้เห็นการอัพเกรดเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนล่วงหน้าทางอากาศ Saab 340B Erieye ทั้ง 2 ลำของไทย และจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุง ยกเครื่้องและซ่อมแซมเครื่องบินกริพเพนในไทย โดยคาดหมายว่าบริษัทต่างๆในไทยจะทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ อย่างเช่นยางล้อ, ลูกปืน, แคลมป์ยึด และชิ้นส่วนโครงเครื่องบิน ในห่วงโซอุปทานของกริพเพน E/F
(ที่มา:สแกนด์เอเชีย/FW Magazine)