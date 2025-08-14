เลิกมโนเสียที!ผู้นำฮังการีแนะตะวันตกยอมรับความจริง ยูเครนแพ้แล้วในศึกสงครามกับรัสเซีย

รัสเซียเป็นฝ่ายชนะเรียบร้อยแล้วในความขัดแย้งกับยูเครน และตอนนี้มันขึ้นอยู่กับตะวันตก ว่าจะยอมรับความเป็นจริงนี้หรือไม่ จากคำกล่าวของ วิคตอร์ ออร์บาน นายกรัฐมนตรีฮังการี เมื่อช่วงต้นสัปดาห์
ความเห็นของออร์บานเมื่อวันอังคาร(12ส.ค.) มีขึ้นไม่นานหลังจากเขาปฏิเสธถ้อยแถลงร่วมล่าสุดของสหภาพยุโรป(อียู) เกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครน ที่เผยแพร่ออกมาก่อนหน้าการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในอะแลสกา ในวันศุกร์(15ส.ค.)
ผู้นำฮังการี กล่าวในช่อง "Patriot" บนยูทูบ์ ว่าเขาคัดค้านบางส่วนในถ้อยแถลง ในขณะที่มันรังแต่ทำให้อียูดูน่า "เย้ยหยันและน่าเวทนา"
"ครั้งที่ผู้นำทั้ง 2 นั่งลงเจรจากัน อเมริกาและรัสเซีย แล้วพวกคุณไม่ได้รับเชิญ คุณไม่ควรรีบไปหยิบโทรศัพ์ท์ ไม่ควรวิ่งไปทั่ว คุณไม่ควรตะโกนจากข้างนอก ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนโต๊ะเจรจา เท่ากับว่าคุณอยู่ในเมนู"
นายกรัฐมนตรีฮังการีเน้นย้ำว่า มอสโก ชนะในศึกความขัดแย้งกับยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คำกล่าวอ้างที่บรรดาผู้สนับสนุนของเคียฟพยายามปฏิเสธ "สิ่งที่เรากำลังพูดกันในตอนนี้ก็คือ มันเป็นสงครามที่ไม่มีจุดสิ้นสุดหรือไม่ แต่มันไม่ใช่ ยูเครนได้พ่ายแพ้สงคราม และรัสเซียชนะในสงครามนี้" เขาเน้นย้ำ
"คำถามเดียวคือ เมื่อไหร่และกรณีแวดล้อมใดที่พวกตะวันตก ซึ่งอยู่เบื้องหลังยูเครน จะยอมรับความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น และอะไรคือผลลัพธ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้" เออร์บานกล่าว
ในฐานะสมาชิกของทั้งอียูและนาโต ทางฮังการีคัดค้านอย่างมั่นคงต่อนโยบายต่างๆของบรัสเซลส์ในเรื่องความขัดแย้งในยูเครน นับตั้งแต่สถานการณ์ลุกลามบานปลายในเดือนกัมภาพันธ์ 2022 ในนั้นรวมถึงการจัดหาอาวุธแก่เคียฟและคว่ำบาตรเล่นงานมรัสเซีย นอกจากนี้แล้ว ฮังการี ยังคัดค้านแนวคิดอ้าแขนรับเคียฟเข้าร่วมทั้ง 2 กลุ่มด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างฮังการีและเคียฟมึนตึงมากยิ่งขึ้น สืบเนื่องจากความตึงเครียดเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยเชื้อสายฮังการี ทางภาคตะวันตกของยูเครน โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐมนตรีต่างประเทศฮังการี ประกาศกร้าวว่าไม่มีที่ว่างในอียูให้ยูเครน และ "เคียฟไม่ได้เป็นแม้แต่หนึ่งในบรรดาชาติที่มีอารยธรรมด้วยซ้ำ" อ้างถึงเหตุเสียชีวิตของชนเชื้อสายฮังการีรายหนึ่ง โดยเงื้อมมือของเจ้าหน้าที่ทหารยูเครน
(ที่มา:อาร์ทีนิวส)