สนามบินซิดนีย์ป่วนโดนล็อกดาวน์เฉพาะจุดเช้านี้หลัง "ตำรวจออสซี" ทำปืนไรเฟิลลั่นระหว่างจับกุมกลางเทอร์มินอล ไม่มีคนเจ็บแต่กระสุนปืนเจาะเตาอบห่างไปแค่ 1 เมตร

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ – เหตุไม่คาดฝันเกิดเมื่อเวลาราว 06.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของแดนจิงโจ้วันพุธ(13 ส.ค)ที่สนามบินซิดนีย์หลังตำรวจ 2 นายพยายามจับกุมชายชาวรัฐวิกตอเรียต้องสงสัยชุลมุนหนุ่มคนดังกล่าวพยายามคว้าปืนไรเฟิลตำรวจและปืนเกิดลั่น ไม่มีผู้บาดเจ็บแต่กระสุนวิ่งไปเจาะเตาอบห่างออกไปแค่ 1 เมตร
เอเอฟพีรายงานวันนี้(13 ส.ค)ว่า สกอตต์ เรเวน (Scott Raven) รักษาการผู้บัญชาการตำรวจรัฐบาลกลางออสเตรเลียแถลงว่า เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งถึงชายคนหนึ่งที่แสดงพฤติกรรมน่าสงสัยที่เคาน์เตอร์เช็กอินสนามบินภายในประเทศ
และเมื่อตำรวจพยายามจะพูดคุยชายคนดังกล่าวภายในเทอร์มินอลผู้โดยสารภายในประเทศ T2 กลับพบว่า ผู้ต้องสงสัยวัย 41 ปีจากรัฐวิกตอเรียกลับยิ่งแสดงความก้าวร้าวทั้งคำพูดและการกระทำส่งผลทำให้เขาโดนจับกุม
เรเวนแถลงว่าระหว่างช่วงชุลมุนปืนตำรวจเกิดลั่นขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจ
ภาพข่าวที่เผยแพร่ออกมาโดยสื่อท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่กำลังเช็กปืนไรเฟิลของเขาขณะที่มี 2 คนกำลังปลุกปล้ำชายผู้ต้องสงสัยให้อยู่กับที่บนพื้น
พยานต่างกล่าวว่าคนเหล่านั้นได้ยินเสียงดังลั่น อ้างอิงการรายงานจากสถานีวิทยุซิดนีย์ 2GB
เดลีเมลรายงานเพิ่มเติมว่า คนที่พยายามปลุกปล้ำผู้ต้องสงสัยบนพื้นเป็นเจ้าหน้าที่เช่นกัน และปืนไรเฟิลเกิดลั่นกระสุนวิ่งไปเจาะเตาอบที่ห่างออกไประยะ 1 เมตรในคาเฟ่ของสนามบินที่อยู่แถวนั้น
เดลีเมลรายงานว่า ในช่วงเกิดเหตุเมื่อเวลาราว 6 โมงเช้านั้นเทอร์มินอลผู้โดยสารบินภายในประเทศ T2 มีคนอยู่เต็ม ซึ่งจุดการจับกุมห่างจากคาเฟ่ไปแค่ราว 1 .5 เมตรเท่านั้น สนามบินถูกสั่งให้ล็อกดาวน์บางส่วน
วิลเลียม จอห์น วิลเชอร์ (William John Wilcher) อดีตตำรวจK9ออสเตรเลียที่ลาออกมาเป็นบาริสตาร์กำลังรอไฟลท์เที่ยวบินไปเมืองทาวน์วิล (Townsville) พร้อมเพื่อนตำรวจยศจ่าที่กำลังอยู่นอกเวลาทำงานให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุออสเตรเลีย 2GB ของผู้จัด มาร์ค เลวีย์ (Mark Levy)ว่า ได้เห็นปืนตกบนพื้นระหว่างเจ้าหน้าที่ 2 นายกำลังปลุกปล้ำชายคนดังกล่าวก่อนปืนเกิดลั่น
พร้อมเผยต่อถึงความโชคดีว่า ปืนที่ตกอยู่ใต้อีกคนนั้นปากกระบอกปืนชี้ไปที่ร้านกาแฟ
เอเอฟพีรายงานว่า ตำรวจออสเตรเลียเปิดเผยว่า ผู้ต้องสงสัยชายวัย 41 ปีจากรัฐวิกตอเรียถูกสั่งให้ออกไปให้พ้นจากสนามบินในบ่ายวันอังคาร(12)ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของชายคนดังกล่าว และเขายอมตกลงกลับออกไปจากสนามบิน
เอเอฟพีรายงานว่า รักษาการตำรวจรัฐบาลกลางออสเตรเลียแถลงว่า ไม่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์และไม่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ
ทั้งนี้ชายคนดังกล่าวถูกดำเนินคดี 1 กระทงในความผิดขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจและอีก 1 กระทงในการสร้างความไม่สงบภายในสนามบิน
โดยข้อหาแรกสามารถทำให้ชายคนดังกล่าวต้องอยู่ในเรือนจำนานสูงสุด 2 ปีส่วนข้อหาที่ 2 เขาต้องเสียค่าปรับสูงถึง 3,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย(2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ)
เอเอฟพีรายงานว่า ผู้ต้องสงสัยวัย 41 ปีถูกปล่อยตัวหลังได้รับการประกันและมีกำหนดจะต้องขึ้นศาลนัดแรกในเดือนหน้า