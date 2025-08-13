“ปูติน - คิม จองอึน” หารือทางโทรศัพท์กระชับสัมพันธ์ชื่นมื่น ก่อนบินซัมมิตกับ “ทรัมป์” ที่รัฐอะแลสกา อึ้ง! โดรน Shahed-136 ของรัสเซียโชว์ความสามารถสุดล้ำ "โรยทุ่นระเบิดต่อต้านรถถัง" กลางสนามรบยูเครนได้

เอเอฟพี/เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน และประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ คิม จองอึน หารือทางโทรศัพท์ร่วมกันวันอังคาร(12 ส.ค)ประสานใจก่อนหน้าปูตินบินเข้ารัฐอะแลสกาซัมมิตทรัมป์ พบโดรน Shahed-136 คล้ายที่เคยส่งให้เปียงยางช่วยระดมผลิตประสบความสำเร็จสามารถทดสอบวางทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังในสนามรบยูเครนได้
เอเอฟพีรายงานวันนี้(13 ส.ค)ว่า ผู้นำรัสเซียและผู้นำเกาหลีเหนือประกาศร่วมกันที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่ง
สำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือ KCNA แถลงวันพุธ (13) ว่า บรรยากาศการสนทนาระหว่างสหายทั้งสองเต็มไปด้วยความอบอุ่นในวันอังคาร(12) ที่ต่างให้คำปวารณาจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งระดับทวิภาคีระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียในอนาคต
เป็นการโทรศัพท์หารือกระชับมิตรเกิดขึ้น 3 วันก่อนหน้าประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน จะเดินทางไปเยือนสหรัฐฯเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีสำหรับการประชุมซัมมิตที่รัฐอะแลสการ่วมกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์เพื่อยุติสงครามยูเครนที่ลากยาวนาน 3 ปี
ซึ่งในเดือนที่ผ่านมามอสโกส่งรัฐมนตรีต่างประเทศของตัวเอง เซอร์เก ลาฟรอฟ ไปเยือนกรุงเปียงยาง
ระหว่างการหารือทางโทรศัพท์วานนี้(12) ปูตินแสดงความซาบซึ้งต่อเกาหลีเหนือในความเสียสละอย่างสูงที่แสดงออกมาจากเจ้าหน้าที่ทหารเปียงยางที่คิมส่งเข้าไปเป็นจำนวนมากในการสู้รบที่สมรภูมคูร์สก์
และในทางกลับกันประธานาธิบดีเกาหลีเหนือได้กล่าวปฎิญาณการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อทุกมาตรการที่ผู้นำรัสเซียออกมาในอนาคต
ทั้งนี้ทำเนียบเครมลินยืนยันการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างกันที่เกิดขึ้นในวันอังคาร(12) พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีรัสเซียได้เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้นำเกาหลีเหนือให้รับทราบสำหรับการหารือที่กำลังจะเกิดขึ้นในการประชุมซัมมิตร่วมกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่รัฐอะแลสกาในวันศุกร์(15)
ดูเหมือนปูตินจะรายงานกับทุกคนที่เขารู้จัก เพราะก่อนหน้ามีรายงานเปิดเผยว่าเมื่อวันศุกร์(8)เขาได้ยกหูเพื่อแจ้งสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการหารือระหว่างตนกับผู้แทนสหรัฐฯ เกี่ยวกับสงครามในยูเครนให้ทั้งประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี และอดีตรัฐในสหภาพโซเวียต 3 ประเทศให้รับทราบ อ้างอิงจากรอยเตอร์
ความใกล้ชิดระหว่างปูตินและคิม จองอึน มีมากขึ้นระหว่างรัสเซียทำสงครามบุกยูเครนในสงครามที่ประลองกำลังด้านโดรนนี้พบว่า มอสโกได้ส่งโดรน Shahed-136 ของอิหร่านที่รัสเซียนำมาพัฒนาต่อยอดในภายหลังให้เกาหลีเหนือช่วยผลิต
เดอะวอร์โซน TWZ สื่อการทหารของอเมริกาเคยรายงานวันที่ 6 มิ.ยว่า โดยหัวหน้าหน่วยข่าวกรองยูเครน GUR พลโท คีรีโล บูดานอฟ( Lt. Gen. Kyrylo Budanov) ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษยืนยันว่า มอสโกป้อนเทคโนโลยีและความรู้ให้ "เกาหลีเหนือ" เพื่อช่วยให้เปียงยางสามารถโดรนโจมตีบินไกล Shahed-136 ของอิหร่านได้ หลังเปียงยางกลายเป็นโรงงานผลิตอาวุธทั้งกระสุนปืนใหญ่และส่งกำลังพลป้อนสนามรบให้ฝ่ายรัสเซีย
ซึ่งโดรนโจมตีบินไกล Shahed-136 ของอิหร่านที่แต่เดิมเป็นสีขาวแต่รัสเซียนำมาปรับปรุงให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมเปลี่ยนรูปโฉมให้เป็นสีดำด้านดูสอดคล้องกับความเป็นอาวุธสังหารของปูตินที่มีรายงานว่า ในการผลิตภายในรัสเซียเองนั้นจะใช้แรงงานเด็กแล้วมอสโกยังให้วัยรุ่นที่ชำนาญในการเล่นเกมส์ค้นหาวิธีควบคุมบังคับโดรนดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ
TWZ รายงานล่าสุดวันจันทร์(11)ว่า การพัฒนาความสามารถของโดรนโจมตีที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับ Shahed-136 ที่เกาหลีเหนือกำลังผลิตนี้ล่าสุดแสดงความสามารถการวางทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังหลังแนวรบได้อย่างแม่นยำ
โดยเป็นการวางทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังสมัยอดีตสหภาพโซเวียต PTM-3 ในคลิปหนึ่งที่มีการเปิดเผยไปทั่ว ซึ่งทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังนี้ถูกติดไว้ที่ใต้ปีกสีดำสนิทของโดรนกามิกาเซ่
บล็อกเกอร์การทหารรัสเซียชื่อดัง NGP-Razvedka แถลงผ่านช่องทางเทเลแกรมวันอาทิตย์(10)ว่า “วันนี้ช่องของพวกเราจะเปิดโชว์เป็นครั้งแรกต่อแทคติกความสามารถล่าสุดของโดรนต่อเป้าหมายเคลื่อนไหวบนพื้นที่ราบ”
โดยในการเปิดเผยบล็อกเกอร์สายการทหารรัสเซียเรียกชื่อโดรน Shahed-136 ที่ถูกรู้จักในรัสเซียภายใต้ชื่อโดรน Geranium-2 ที่ยูเครนเคยยิงตกและได้ตั้งโชว์กลางกรุงเคียฟมาแล้ว
อ้างอิงจากสื่อยูเครน united24media พบว่าโดรน Geranium-2 นั้นผลิตที่โรงงานโดรนรัสเซีย IEMZ ในเมือง Izhevsk ในรุ่น “Garpia-A” ที่มีลักษณะโดดเด่น อ้างอิงจากรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 13 ส.คพบว่า โดรนกามิกาเซ่รัสเซียรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์จีน และชิ้นส่วนจีน รวมถึงเทคโนโลยีจากจีนแต่ประกอบในรัสเซีย
NGP-Razvedka รายงานผ่านเทเลแกรมวันอาทิตย์(11)ว่า “โดรนเจอราเนียมนั้นแสดงผลงานทิ้งทุ่นระเบิดระยะไกลในเส้นทางส่งยุทธปัจจัยของข้าศึกตามเวลาจริง ส่งผลทำให้ยูนิตลำเลียง(ข้าศึก) 1 หน่วยถูกลบไป ขณะที่อีกหน่วยที่มาพร้อมกับทหารราบที่บอบช้ำสามารถหนีไปได้แต่คงไปไม่ได้ไกลตามสภาพที่เป็นอยู่