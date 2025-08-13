มาทำไม! กองทัพจีน ‘ขับไล่’ เรือพิฆาตสหรัฐฯ ป้วนเปี้ยนใกล้สันดอนพิพาททะเลจีนใต้

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนแถลงวันนี้ (13 ส.ค.) ว่าได้เฝ้าติดตามและ “ขับไล่” เรือพิฆาตสหรัฐฯ ลำหนึ่งที่ล่องเข้าไปใกล้สันดอนสการ์โบโรห์ (Scarborough Shoal) ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ ขณะที่กองทัพเรือสหรัฐฯ ยืนยันว่า เรือพิฆาตของตนกระทำภารกิจอยู่ในขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศ
การปรากฏตัวของเรือ USS Higgins ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการทางทะเลของสหรัฐฯ บริเวณสันดอนสการ์โบโรห์ครั้งแรกในรอบ 6 ปีเป็นอย่างน้อย เกิดขึ้นเพียง 1 วันหลังฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าจีนมีการแปรกระบวนเรือในลักษณะที่อันตราย (dangerous manoeuvres) และแทรกแซงอย่างผิดกฎหมายต่อภารกิจส่งเสบียงในบริเวณสันดอนดังกล่าว
กองบัญชาการยุทธบริเวณภาคใต้ของจีน (Southern Theatre Command) ระบุว่า เรือพิฆาต USS Higgins ของสหรัฐฯ ล่องเข้าไปในน่านน้ำดังกล่าว “โดยไม่ขออนุญาตจากรัฐบาลจีน” ในวันนี้ (13)
“การกระทำของสหรัฐฯ ถือว่าละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของจีนอย่างร้ายแรง อีกทั้งยังบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้อย่างรุนแรงด้วย” ถ้อยแถลงจากกองทัพจีนระบุ พร้อมย้ำว่าจีน “จะเฝ้าจับตาด้วยความระมัดระวังสูงตลอดเวลา”
ด้านกองเรือที่ 7 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ยืนยันว่า เรือ Higgins “ได้กระทำภารกิจสำแดงสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือ” ใกล้สันดอนสการ์โบโรห์ “โดยอยู่ในขอบเขตกฎหมายระหว่างประเทศ”
ทางหน่วยงานยังได้ชี้แจงกับรอยเตอร์ผ่านอีเมลว่า ปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของสหรัฐอเมริกาที่จะธำรงไว้ซึ่งเสรีภาพในการเดินเรือ และการใช้งานท้องทะเลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
“สหรัฐฯ ขอปกป้องไว้ซึ่งสิทธิของเราที่จะบิน ล่องเรือผ่าน หรือปฏิบัติการในสถานที่ใดก็ตามที่ไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ เรือพิฆาต USS Higgins ก็ได้ทำเช่นนั้นที่นี่ และไม่มีคำพูดใดของจีนที่จะทำให้เราหวั่นเกรงได้” กองทัพเรือสหรัฐฯ ระบุ
จีนอ้างอธิปไตยเหนือน่านน้ำเกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้ ซึ่งทำให้เกิดการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกับบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และเวียดนาม
สำหรับสันดอนสการ์โบโรห์นั้นถือเป็นจุดร้อนซึ่งกระพือความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นน่านน้ำที่สำคัญทางยุทธศาสตร์และเป็นเส้นทางเดินเรือที่มีสินค้าล่องผ่านปีละมากกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทางการฟิลิปปินส์ระบุว่า ปฏิบัติการของกองเรือจีนบริเวณสันดอนสการ์โบโรห์ในสัปดาห์นี้ยังส่งผลให้เกิดการเฉี่ยวชนกันเองระหว่างเรือจีน 2 ลำ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้
ที่มา: รอยเตอร์