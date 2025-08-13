อยู่ไม่ได้ก็ออกไป! ‘เนทันยาฮู’ ลั่นพร้อมเปิดทางให้ชาวปาเลสไตน์อพยพออกจาก ‘กาซา’

นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล ออกมาพูดถึงการ “อนุญาต” ให้ชาวปาเลสไตน์ย้ายออกจากกาซาอีกครั้งในวันอังคาร (12 ส.ค.) ขณะที่กองทัพยิวเตรียมขยายปฏิบัติการทางทหารบดขยี้กลุ่มฮามาส
แนวคิดในการย้ายชาวปาเลสไตน์ออกไปตั้งถิ่นฐานในประเทศอื่นๆ รวมถึงที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เคยเสนอ ถูกวิจารณ์และประณามอย่างรุนแรงจากทั้งชาวปาเลสไตน์เองและประชาคมโลก
เนทันยาฮู ได้กล่าวปกป้องนโยบายสงครามของอิสราเอลในบทสัมภาษณ์ที่ออกอากาศไม่นาน หลังจากที่รัฐบาลอียิปต์ระบุว่า ทีมเจรจาไกล่เกลี่ยกาซากำลังพยายามผลักดันข้อตกลงหยุดยิงใหม่เป็นเวลา 60 วัน
เขาบอกกับสถานีโทรทัศน์อิสราเอล i24NEWS ว่า “เราไม่ได้ขับไล่พวกเขา แต่ก็อนุญาตถ้าพวกเขาจะไป”
“ประการแรก เราเปิดโอกาสพวกเขาออกไปจากพื้นที่สู้รบ และออกจากดินแดนกาซาไปเลยหากพวกเขาต้องการ” ผู้นำอิสราเอลกล่าว โดยยกตัวอย่างผู้ลี้ภัยที่อพยพหนีสงครามในซีเรีย ยูเครน และอัฟกานิสถาน
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลอิสราเอลได้ควบคุมพรมแดนกาซาอย่างเข้มงวด และห้ามไม่ให้พลเรือนปาเลสไตน์ส่วนใหญ่ออกไปจากที่นี่
สำหรับชาวปาเลสไตน์ ความพยายามที่จะย้ายพวกเขาออกไปจากดินแดนตัวเองเท่ากับรื้อฟื้นความเจ็บปวดของเหตุการณ์ “นักบา” หรือหายนะ ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนที่สถาปนารัฐอิสราเอลในปี 1948 ซึ่งส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์นับล้านๆ คนถูกไล่ออกจากถิ่นฐาน
เนทันยาฮู เคยออกมาสนับสนุนข้อเสนอของ ทรัมป์ ที่ให้ย้ายชาวปาเลสไตน์กว่า 2 ล้านคนไปยังอียิปต์และจอร์แดน ขณะที่พวกรัฐมนตรีขวาจัดของอิสราเอลก็เรียกร้องให้ชาวปาเลสไตน์ในกาซา “อพยพโดยสมัครใจ”
แผนของอิสราเอลที่จะยกระดับปฏิบัติการทางทหารเพื่อยึดเมืองกาซาซิตีมีขึ้น หลังจากที่ความพยายามเจรจาทางการทูตเพื่อเกิดข้อตกลงหยุดยิงและปลดปล่อยตัวประกันที่ยังเหลืออยู่ในกาซาชะงักงันมานานหลายสัปดาห์
บัดร์ ดับเดลัตตี รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ ประกาศว่า ไคโร “กำลังทำงานอย่างหนักร่วมกับผู้แทนฝ่ายกาตาร์และสหรัฐฯ เพื่อที่จะบรรลุซึ่งข้อตกลงหยุดยิง 60 วัน และปลดปล่อยตัวประกันบางส่วนแลกกับผู้ต้องขังชาวปาเลสไตน์ ตลอดจนเปิดทางจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและทางการแพทย์เข้าไปอย่างปราศจากข้อจำกัดและเงื่อนไข”
ด้านกลุ่มฮามาสระบุในคำแถลงเมื่อเช้าวันนี้ (13) ว่า คณะผู้แทนฮามาสได้เดินทางไปถึงกรุงไคโรแล้วเพื่อ “หารือเบื้องต้น” กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอียิปต์
แหล่งข่าวปาเลสไตน์ให้ข้อมูลกับ AFP ว่า คณะผู้เจรจาไกล่เกลี่ยต้องการบรรลุซึ่ง “กรอบข้อเสนอหยุดยิงอย่างครอบคลุมใหม่” ที่จะต้องรวมถึงการปลดปล่อยตัวประกันในกาซาออกมาทั้งหมด “เป็นชุดเดียว”
เนทันยาฮู ระบุในบทสัมภาษณ์ว่า ตนไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอปล่อยตัวประกันแบบขยักขย่อน ทว่าต้องการให้ปล่อยพร้อมกันทั้งหมดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยุติสงคราม “โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอิสราเอล” ด้วย
ที่มา: เอเอฟพี