เข้าคุกตามสามี! ศาลเกาหลีใต้ออกหมายจับ ‘คิม กอนฮี’ อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งข้อหา ‘ปั่นหุ้น-รับสินบน’

คิม กอนฮี อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเกาหลีใต้ ถูกตำรวจควบคุมตัว หลังศาลมีคำสั่งออกหมายจับเมื่อวานนี้ (12 ส.ค.) จากกรณีที่เธอถูกครหาว่ารับสินบน ซึ่งเจ้าตัวยังคงปฏิเสธ
นาง คิม ถือเป็นภรรยาอดีตผู้นำเกาหลีใต้คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกออกหมายจับ หลังจากที่อดีตประธานาธิบดี ยุน ซอกยอล ผู้เป็นสามีติดคุกไปแล้วก่อนหน้านี้ สืบเนื่องจากความพยายามประกาศใช้กฎอัยการศึกเมื่อเดือน ธ.ค. ปีกลาย ซึ่งนำมาสู่การถูกถอดถอนในเดือน เม.ย.
ก่อนหน้านั้น นาง คิม ได้เดินทางไปที่ศาลในชุดสูทสีดำ และก้มศีรษะให้กับกองทัพสื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวโดยไม่ตอบคำถามใดๆ และเมื่อการไต่สวนเสร็จสิ้นก็เดินทางกลับไปรอฟังคำพิพากษาที่เรือนจำแห่งหนึ่งในกรุงโซลตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ต่อมา อัยการพิเศษที่ได้รับแต่งตั้งเมื่อต้นเดือน มิ.ย. ได้ออกแถลงคำแถลงยืนยันว่า ศาลได้อนุมัติหมายจับนาง คิม โดยไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับข้อกล่าวหาที่นาง คิม ถูกฟ้องและอาจมีโทษจำคุกนานหลายปีนั้นมีตั้งแต่ข้อหาปั่นหุ้น รับสินบน และใช้อิทธิพลก้าวก่ายโดยผิดกฎหมาย ซึ่งมีเจ้าของธุรกิจ ผู้นำศาสนา โบรกเกอร์ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายคน
นาง คิม ยังถูกครหาว่าละเมิดกฎหมายจากกรณีที่เธอสวมสร้อยคอพร้อมจี้เพชรหรูแบรนด์ Van Cleef ที่มีมูลค่ามากกว่า 60 ล้านวอนไปร่วมการประชุมซัมมิตองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) กับสามีของเธอในปี 2022 เนื่องจากเครื่องเพชรหรูดังกล่าวไม่ได้ถูกแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินของครอบครัวผู้นำเกาหลีใต้
นาง คิม ยังถูกกล่าวหาว่ารับสินบนเป็นกระเป๋าแบรนด์ Chanel จำนวน 2 ใบซึ่งมีมูลค่า 20 ล้านวอน รวมถึงสร้อยเพชรจากองค์กรศาสนาแห่งหนึ่ง เพื่อแลกกับการใช้อิทธิพลเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ
อัยการเกาหลีใต้ร้องขอศาลออกหมายจับนาง คิม โดยให้เหตุผลว่ามีความเสี่ยงที่เธอจะทำลายหลักฐานต่างๆ และแทรกแซงกระบวนการสอบสวน ซึ่งศาลได้มีคำวินิจฉัยเห็นพ้องในเรื่องของความเสี่ยงในการทำลายหลักฐาน ตามรายงานของสำนักข่าวยอนฮัป
โอห์ จองฮี โฆษกของนางคิม ระบุว่า เธอได้แจ้งต่ออัยการไปแล้วว่าจี้เพชร Van Cleef นั้นเป็น “ของปลอม” ที่ซื้อมาจากฮ่องกงเมื่อ 20 ปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ทีมอัยการตรวจสอบพบว่าจี้เพชรนั้นเป็น “ของแท้” และนาง คิม ได้รับมันมาจากบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งเพื่อเอาไปสวมใส่ในงานซัมมิต
ทีมทนายความของอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งยังไม่ออกมาให้ความเห็น ต่อสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ (12) ทว่าเคยออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด และอ้างว่ารายงานข่าวเกี่ยวกับ “ของขวัญ” ต่างๆ ที่เธอได้รับนั้นไม่มีมูลความจริง
สำหรับอดีตประธานาธิบดี ยุน นั้นกำลังถูกดำเนินคดีฐานก่อกบฏ (insurrection) ซึ่งอาจมีโทษถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต นอกจากนี้ยังถูกฟ้องข้อหาใช้อำนาจโดยมิชอบและอื่นๆ ซึ่งเจ้าตัวยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเอง และปฏิเสธที่จะเข้าร่วมรับฟังการไต่สวนหรือถูกสอบปากคำโดยอัยการ
ที่มา: รอยเตอร์