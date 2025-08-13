ทำเนียบขาวเตือน 'คนไร้บ้าน' ที่ขัดขืนคำสั่ง 'ย้ายออกจากวอชิงตัน ดี.ซี.' เสี่ยงโทษจำคุก

ทำเนียบขาวออกมาเตือนเมื่อวันอังคาร (12 ส.ค.) ว่า คนไร้บ้านในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อาจต้องโทษจำคุก หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่มุ่งปราบปรามอาชญากรรมและกำจัดแคมป์คนไร้บ้านออกจากเมืองหลวงของสหรัฐฯ
“คนไร้บ้านจะมีทางเลือกในการออกจากแคมป์ ถูกนำตัวไปยังศูนย์พักพิงคนไร้บ้าน เสนอบริการบำบัดการติดยาเสพติดหรือสุขภาพจิต และหากพวกเขาปฏิเสธ พวกเขาจะถูกปรับหรือจำคุก” แคโรไลน์ ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว กล่าวกับผู้สื่อข่าว
ลีวิตต์ ระบุด้วยว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางในการย้ายคนไร้บ้าน “ออกไปให้ไกลจากเมืองหลวง” เธอกล่าวว่าตำรวจอุทยานสหรัฐฯ ได้ทำการรื้อแคมป์คนไร้บ้าน 70 แห่งออกจากอุทยานแห่งชาติของรัฐบาลกลางตั้งแต่เดือน มี.ค. และเตรียมที่จะกวาดล้างแคมป์ที่เหลืออีก 2 แห่งในตัวเมืองในสัปดาห์นี้
แอนดี วาสเซนิช ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของ Miriam's Kitchen ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการคนไร้บ้าน กล่าวว่าทีมงานของเขากำลังพยายามออกไปเตือนผู้คน พร้อมชี้ว่าคนจำนวนมายังสับสนกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปราบปรามครั้งนี้
วาสเซนิช ชี้ว่า คำแนะนำที่ดีที่สุดของเขาก็คือ "ไปหาที่พักพิงหากทำได้และทนได้ และถ้ามีใครพอที่จะขออาศัยอยู่ด้วยได้ก็ให้ออกไปจากถนน หาที่ปลอดภัย แล้วแจ้งมาว่า เราจะช่วยเหลืออะไรพวกคุณได้บ้าง"
ทรัมป์ แถลงผ่านโซเชียลมีเดียว่า เขาต้องการให้คนไร้บ้านออกไปจากวอชิงตันตั้งแต่ก่อนที่จะประกาศมาตรการพิเศษในการเข้าควบคุมตำรวจ ดี.ซี. เป็นการชั่วคราว และส่งกองกำลังเนชันแนลการ์ด 800 นายเข้าพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางอีก 500 นาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามอาชญากรรม
ทรัมป์ กล่าวถึงคนไร้บ้านว่าเป็นหนึ่งในหลายกลุ่มที่ "ยึดครอง" วอชิงตัน ซึ่งประกอบด้วย "แก๊งอาชญากรผู้โหดร้าย อาชญากรกระหายเลือด ฝูงวัยรุ่นเร่ร่อน และคนบ้าติดยา" เขายังเชื่อมโยงแผนปราบปรามนี้เข้ากับมาตรการป้องกันชายแดนสหรัฐฯ กับเม็กซิโกด้วย
ชุมชนต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาคนไร้บ้านที่ดูเหมือนจะแก้ไขได้ยากมาเป็นเวลานาน โดยในปี 2024 มีผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กไร้บ้านรวมกันมากกว่า 771,000 คน ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศ ตามรายงานสถานการณ์คนไร้บ้านฉบับล่าสุดของกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมือง (HUD) ที่ส่งถึงสภาคองเกรส
รายงานของ HUD ประมาณการว่า คนไร้บ้านในวอชิงตันอยู่ที่ 5,616 คน เพิ่มขึ้น 14.1% จากปีก่อนหน้า ทำให้วอชิงตันซึ่งมีประชากรกว่า 700,000 คน กลายเป็นเมืองที่ 16 จาก 20 เมืองที่มีคนไร้บ้านมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา
ข้อมูลของเว็บไซต์ USA Facts ระบุว่า 5 เมืองที่มีคนไร้บ้านมากที่สุด ได้แก่ นิวยอร์ก ลอสแองเจลิส ชิคาโก ซีแอตเทิล และเดนเวอร์
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก HUD ระบุว่า เขต ดี.ซี. มีออัตราส่วนคนไร้บ้านสูงที่สุดในบรรดารัฐต่างๆ ของสหรัฐฯ โดยมีคนไร้บ้าน 83 คนต่อประชากร 10,000 คน
ที่มา: รอยเตอร์