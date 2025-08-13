เริ่มทุกข์ยาก!สื่อนอกตีข่าวแรงงานเขมรเจออนาคตที่ไม่แน่นอน หลังแห่กลับบ้านเพราะศึกสู้รบกัมพูชา-ไทย

สื่อต่างประเทศเผยแพร่รายงานเมื่อวันอังคาร(12ส.ค.) ระบุแรงงานกัมพูชากำลังเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน หลังแห่แหนเดินทางกลับประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างกัมพูชาและไทย บางส่วนถึงขั้นโอนครวญเกี่ยวกับการมีชีวิตรอด หลังต้องสูญเสียรายได้เลี้ยงดูครอบครัว จากการที่ต้องออกจากงานในไทย
ในรายงานพาดหัว "Cambodian migrant workers face an uncertain future as Thai border conflict drives them home(แรงงานต่าวด้าวกัมพูชาเจออนาคตที่ไม่แน่นอน หลังความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับไทยผลักให้พวกเขาเดินทางกลับบ้าน) สำนักข่าวเอพีระบุว่าแรงงานต่างด้าวกัมพูชาหลายแสนคนมุ่งหน้ากลับจากไทย ในขณะที่ทั้ง 2 ประเทศพยายามรักษาไว้ซึ่งข้อตกลงหยุดยิง ในเหตุปะติดอาวุธตามแนวชายแดน
รายงานของเอพีระบุว่าความตึงเครียดระหว่าง 2 ชาติ ลุกลามบานปลายขึ้นสืบเนื่องจากข้อพิพาทด้านเขตแดน ตามแนวชายแดนติดกันที่ครอบคลุมระยะทาง 800 กิโลเมตร เหตุปะทะ 5 วันในเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 43 รายและมีผู้ต้องอพยพถิ่นฐานมากกว่า 260,000 คน ใน 2 ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางที่มีมาเลเซียเป็นคนกลางและได้รับการสนับสนุนจากทั้งสหรัฐฯและจีน ดูเหมือนจะได้รับการยึดถือ ในระหว่างที่พวกเจ้าหน้าที่ 2 ชาติพยายามคลี่คลายประเด็นปัญหาที่เป็นรากเหง้าของความขัดแย้ง ตามรายงานของเอพี
อย่างไรก็ตามในอีกด้านหนึ่ง เอพีรายงานว่าเวลานี้แรงงานชาวกัมพูชาจำนวนมากที่ไหลบ่ากลับบ้านเกิดเมืองนอน กำลังสับสนว่าจากนี้ไปจะเอาชีวิตรอดอย่างไร หลังจากพวกตัดสินใจออกจากงานในไทย ซึ่งที่ผ่านมา สามารถช่วยให้พวกเขาส่งเงินกลับประเทศไปเลี้ยงดูครอบครัว
Kri Phart วัย 56 ปี แรงงานฟาร์มสัตว์ปีก เผยว่าเขาเริ่มเก็บข้าวเก็บของ หลังได้อ่านข้อความหนึ่งบนเฟซบุ๊กที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเน็ต ของกัมพูชา เรียกร้องให้แรงงานเดินทางกลับประเทศ
"ผมไม่รู้ว่าการสู้รบจะหยุดลงจริงๆหรือไม่ และเริ่มมีชาวกัมพูชาน้อยลงเรื่อยๆในไทย ผมรู้สึกกังวล" เขากล่าวกับเอพี "ผมไม่อยากเป็นแรงงานกัมพูชาคนสุดท้ายในไทย ผมกลัวสืบเนื่องจากความขัดแย้งชายแดน คนกัมพูชาจำนวนมากที่ทำงานในไทยที่ผมรู้จัก พากันหนีกลับไปแล้ว ทุกๆวันมีพวกเราหลบหนีกันมากขึ้นเรื่อยๆ" Kri Phart
เอพีรายงานว่ามีเหตุผลต่างๆนานาที่ผลักให้ชาวกัมพูชาหลบหนีออกจากไทย ในนั้นรวมถึงกรณีที่นักเคลื่อนไหวด้านมนุษยชนรายงานว่ามีแรงงานต่างด้าวบางส่วนถูกโจมตีโดยแก๊งวัยรุ่นไทย นอกจากนี้แล้วยังมีความกังวลเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่ารัฐบาลกัมพูชาจะยึดที่ดินของพวกเขาและถอนสัญชาติพวกเขา ถ้าไม่ยอมกลับประเทศภายในช่วงกลางเดือนสิงหาคม
กระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชา คาดหมายว่ามีชาวกัมพูชาราว 1.2 ล้านคนทำงานในไทย ตอนที่ศึกพิพาทตามแนวชายแดนเริ่มลุกลามบานปลายในเดือนมิถุนายน ขณะที่ทาง ซุน เมสา โฆษกของกองทัพกัมพูชา คาดหมายว่ามีพลเมืองอย่างน้อยๆ 780,000 คน หรือราวๆ 65% ที่เดินทางกลับกัมพูชา
โฆษกรายงานอ้างว่าแรงงานเหล่านั้นสามารถทำงานที่มีรายได้และสิทธิประโยชน์ที่ทัดเทียมกันในกัมพูชา อย่างไรก็ตามแรงงานจำนวนมาก แสดงความเคลือบแคลงใจต่อคำกล่าวอ้างดังกล่าว
"ตอนนี้ฉันกลับมาแล้ว ฉันคงไม่มีรายได้สักพัก และมันจะทำให้ครอบครัวของฉันตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายอย่างแท้จริง" Thouk Houy วัย 26 ปี ที่ออกจากงาน ณ โรงงานแห่งหนึ่งทางใต้ของกรุงเทพฯ ที่เคยช่วยให้เธอสามารถส่งเงินกลับไปให้พ่อแม่ ราว 70 ดอลลาร์ ถึง 100 ดอลลาร์ต่อเดือน(ราว 2,200 บาท ถึง 3,200 บาท)
"ฉันเป็นคนสุดท้องของพี่น้อง ที่ยังโสด นั่นหมายความว่าฉันมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพ่อแม่ ฉันไม่รู้ว่าฉันจะสามารถทำได้อย่างไร ในเมื่อตอนนี้ฉันต้องกลับมาบ้านแล้ว" เธอกอล่าว
ทั้งนี้ Thouk Houy บอกว่าประเด็นที่ทำให้เธอตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการกลับบ้าน คือคำกล่าวอ้างของ ฮุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา พ่อของฮุน มาเน็ต นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ที่ว่าไทยกำลังเตรียมการรุกราน "ตอนนี้ฉันอยู่ที่บ้านแล้ว แต่ฉันยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพื่อหาเลี้ยงชีพ" เธอกล่าว
แรงงานต่างด้าวกัมพูชามีบทบาทสำคัญในภาคเกษตรกรรม ก่อสร้างและอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ขณะเดียวันพวกเขาได้ส่งเงินกลับประเทศปีละเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์(ราว 97,000 ล้านบาท) ในแต่ละปี อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงแรงงานกัมพูชา
นาธาน กรีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านภูมิศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ กล่าวว่าการสูญเสียรายได้อาจก่อหายนะแก่ครอบครัวที่พึ่้งพารายได้เหล่านี้มาบริหารจัดการหนี้ก้อนโต "ความขัดแย้งนี้แสดงให้เห็นว่ามันก่อภาวะล่อแหลมแก่วิถีการดำรงชีวิตของแรงงานต่างด้าว ที่กลับมาอยุ่ในกัมพูชามากแค่ไหน"
กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยขแมร์ เรียกร้องรัฐบาลกัมพูชาออกมาตรการเลื่อนชำระหนี้เงินกู้ และมอบสิ่งจูงใจแก่บริษัทต่างๆ เพื่อการจ้างงานบรรดาแรงงานที่เดินทางกลับประเทศ
"หากปราศจากมาตรการคุ้มครองทางเศรษฐกิจ ครอบครัวของแรงงานที่เดินทางกลับมา คงไม่อาจจ่ายหนี้ได้และสถาบันการเงินก็จะจ้องบีบคอพวกเขา" Mu Sochua ประธานกลุ่มระบุ "เรากำลังพูดถึงกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดของคนจน ผู้ซึ่งขานแคลนรายได้"
(ที่มา:เอพี)