น่าเอ็นดูเกิ๊น!! สื่อผู้ดีฮือฮาจนเป็นไวรัล "น้องเหมียวไทย" โดนตำรวจจับข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานเจอพิมพ์มือ-ถ่ายรูปหน้าตรง

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – น้องเหมียวสวมปลอกคอลูกไม้ถักชื่อ “น้องนับตังค์” ตกเป็นข่าวดังไปทั่วถึงขั้นสื่อผู้ดีรายงานวีรกรรมเป็นน้องเหมียวตัวแรกโดนตำรวจจับทำประวัติฐานทำร้ายเจ้าพนักงาน มีการพิมพ์ลายมือและถ่ายรูปหน้าตรงทำประวัติก่อนปล่อยตัวกลับไปพร้อมเจ้าของ ความน่ารักเทียบชั้นคุณแลร์รี (Larry the Cat)ประจำทำเนียบอังกฤษถนนดาวนิง
เมโทรของอังกฤษรายงานวานนี้(11 ส.ค)ว่า ดังไม่แพ้แมวคุณแลร์รี (Larry the Cat)ประจำทำเนียบอังกฤษถนนดาวนิงไปแล้ว เมื่อน้องเหมียวชื่อน่ารัก “นับตังค์” กลายเป็นแมวที่ถูกตำรวจจับกุมในไทยในข้อหาที่ไม่ใช่อยู่เบื้องหลังนักฆ่าหนูต่อเนื่องหรือหรือพยามปล้นแบงก์เพื่อเป็นเงินไปซื้อแคทนิปที่รู้จักในนามกัญชาแมวหลังติดงอมแงมเล่นเพลิน
อาชญากรรมดังกล่าวที่ว่าเป็นข้อหาหนักถึงขั้นทำร้ายเจ้าหน้าที่ซึ่งเกิดเมื่อมีพลเมืองดีเกิดเห็นน้องนับตังค์ที่สวมสายรัดอกสีชมพูเดินเร่ร่อนคล้ายหลงทาง
แต่กลับกลายเป็นว่านับตังค์ใช้สิทธิ์พลเมืองแมวใช้ทั้งเล็บแล้วเขี้ยวต่อสู้กับตำรวจประจำสถานีที่พยายามเป็นเพื่อน
แต่กระนั้น ร.ต.อ.ยุคล ภาคีสุข หรือ “ผู้กองดา” รองสารวัตร (สอบสวน) สน.คลองตัน เจ้าของเฟซบุ๊ก Da Parinda Pakeesuk ชื่อดังที่ขึ้นในกลุ่มคนรักแมวได้อาสานำน้องนับตังค์ไปดูแลให้ 1 คืน
เมโทรรายงานว่า ผู้กองดาได้แชร์ภาพผู้ต้องหาพร้อมคดีที่เหมียวนับตังค์ก่ออย่างขึงขังบนเฟซบุ๊กที่ล่าสุดกลายเป็นไวรัลไปทั่วว่า
“แมวตัวนี้ถูกตั้งข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานและกำลังจะโดนควบคุมตัว”
และกล่าวต่อว่า “ขอได้โปรดแชร์โพสต์นี้ออกไปเพื่อให้เจ้าของแมวตัวดังกล่าวมาประกันตัวเหมียวออกไป”
และในภาพยังมีน้องเหมียวยืนอย่างสง่าผ่าเผยหน้าห้องชี้ตัวผู้ต้องหา
สื่ออังกฤษรายงานถึงผู้กองดาอย่างชื่นชมว่า เป็นตำรวจที่ทำหน้าที่นอกเหนือจากจับโจรแล้วยังช่วยเหลือแมวจรจัดพลัดหลงกว่า 20 ตัวและสุนัขอีกไม่กี่ตัวในตลอดหลายปีที่ผ่านมา และที่บ้านพักของผู้กองจึงมีทั้งอาหาร กระบะทรายแมว ของเล่นตั้งไว้ในบ้าน
และอีกภาพที่เป็นสีสันให้กับบรรดาแฟนคลับแมวแดนผู้ดีและในไทยคือการที่ผู้ต้องหาเหมียวน้องนับตังค์กำลังถูกตำรวจปั้มลายนิ้วมือเป็นหลักฐานการจับจริงของคุณตำรวจ
มีหลายความเห็นที่แห่เข้ามาแสดงความชื่นชมโดยหนึ่งในนั้นกล่าวว่า “ผู้ต้องหาน่ารักมาก” ส่วนอีกคนกล่าวบรรยายความรู้สึกน้องนับตังค์ว่า “หนูแค่หิว หนูไม่ได้วีนตั้งใจกัด”
อย่างไรก็ตาม ผู้กองดาเปิดเผยว่า ไม่มีค่าปรับใดๆทั้งสิ้นในคดีนี้พร้อมร้องขอให้ผู้ใช้โลกโซเชียลที่ต้องการอุปการะน้องนับตังค์หรืออุปการะแมวจรอื่นๆที่เขาได้รับเลี้ยงชั่วคราว
ซึ่งสื่อไทยในเวลาต่อมารายงานว่า ล่าสุดผู้กองดาอัปเดตข่าวดีว่า เจอเจ้าของแมวแล้ว! โดยเขากล่าวแซวพร้อมภาพประกอบว่า
“เอ็งก็สบายใจเกิ๊น! เอ็งคือผู้ประสบภัยนะ หรือนี่มันคือแผนของเอ็งกันแน่! ตอนนี้เจอเจ้าของแล้วครับ เดี๋ยวจะนัดรับเสียค่าปรับนะครับ ไม่ต้องห่วง ผมซื้อทรายแมว อาหารเปียก เรียบร้อย!”
โดยกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่า ”พิกัดเจอ บริเวณ สน.คลองตัน ใกล้พัฒนาการ25 นอกจากจับงู เกี่ยวข้าว ยังหาบ้านให้แมวหลงอีกกกก”