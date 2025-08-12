ฮือฮา! เทลอาวีฟเตือนดุ “คาเมเนอี” ระวังตัวเวลาโผล่จากบังเกอร์ สุดฉุน “เตหะราน” เปิดบัญชีดำลอบสังหาร "เนทันยาฮู" ส่งทีมนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์อิหร่านลอบบินลับเข้า "รัสเซีย"

เอเจนซีส์ – อิสราเอลล่าสุดแถลงเตือนผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ให้ระวังเสียงแปลกๆไว้ขณะที่กำลังออกมาจากที่ซ่อนตัวบังเกอร์ใต้ดินหลังเตหะรานเปิดบัญชีรายชื่อลอบสังหารแกนนำยิวระดับสูงรวม นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู หลังก่อนหน้าพยายามซ่อนตัวนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เตหะรานของตัวเองพบเมื่อปีที่แล้วเคยบินลับเข้ากรุงมอสโกเพื่อค้นหาเทคโนโลยีใช้ 2 ด้าน
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวานนี้(11 ส.ค)ว่า ดูเหมือนมีชื่อเจ้าหน้าที่อิสราเอลจำนวน 11 คนอยู่ในบัญชีดำเตหะรานรวม นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล แคตซ์ และหัวหน้าคณะเสนาธิการทหาร IDF อียาล ซามีร์ (Eyal Zamir) และอดีตผู้บัญชาการตำรวจอิสราเอล โคบี ชายเต( Kobi Shabtai )
สร้างความไม่พอใจให้แก่เจ้ากระทรวงกลาโหมอิสราเอลเป็นอย่างมาก ส่งผลทำให้รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลออกมาข่มขู่ทางแพลตฟอร์ม X มีใจความว่า
“อิหร่านได้เผยแพร่บัญชีหมายหัวรายชื่อเจ้าหน้าที่ระดัยสูงทั้งผู้นำการเมืองและความมั่นคงของอิสราเอลเพื่อการกำจัด”
และเสริมว่า “ผมขอแนะนำไปยังผู้นำเผด็จการอิหร่าน คาเมเนอี ว่าเมื่อโผล่ออกมาจากบังเกอร์ของเขา เขามักจะมองไปที่ท้องฟ้าบางครั้งและฟังเสียงอย่างระมัดระวังว่ามีเสียงหึ่งๆหรือไม่”
แคตซ์กล่าวว่า “ผู้เข้าร่วมปฎิบัติการ “งานแต่งสีเลือด” (Red Wedding)กำลังรอเขาอยู่
เป็นการสื่อไปถึงซีรีส์ Game of Thrones ชื่อดังที่เป็นสังหารหมู่อย่างเลือดเย็นเกิดแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นโดยปฎิบัติการงานแต่งสีเลือดของเทลอาวีฟนี้มีเป้าหมายเพื่อเด็ดหัวผู้บัญชาการระดับสูงอิหร่านเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันที่มีรายงานอ้างว่า เตหะรานนำตัวบรรดานักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของตัวเองที่รอดชีวิตจากการรอดสังหารไปหลบให้พ้นจากการตามล่าของอิสราเอลให้ไปหลบอยู่ในที่ปลอดภัย
ไทม์สออฟอิสราเอลรายงานวันเสาร์(9) โดยอ้างอิงจากเดลีเทเลกราฟของอังกฤษว่า นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์อิหร่านจำนวนไม่ต่ำกว่า 15 คนจากทั้งหมด 100 คนตามบัญชีดำของเทลอาวีฟ ไม่พบว่าอาศัยอยู่ในบ้านของตัวเอง หรือการเข้าสอนที่มหาวิทยาลัยท่ามกลางความวิตกการโจมตีจากอิสราเอล อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงเตหะราน
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า บรรดานักวิจัยเหล่านี้ถูกย้ายไปอาศัยที่วิลลาในกรุงเตหะรานและบริเวณชายฝั่งทางเหนือพร้อมครอบครัวของคนเหล่านั้น ส่วนการสอนถูกเปลี่ยนให้เป็นอาจารย์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านแทน”
แหล่งข่าวอ้างว่า นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์อิหร่านที่รอดตายจากการถูกยิวลอบสังหารได้เดินหน้าทำงานในส่วนที่เพื่อนนักวิทยาศาสตร์ที่เสียชีวิตในโครงการอาวุธนิวเคลียร์ที่ SPND
เกิดขึ้นหลังในวันพุธ(6)เตหะรานได้สั่งประหารชีวิตชายคนหนึ่งที่ต้องสงสัยแอบส่งข้อมูลเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ที่โดนสังหารระหว่างสงครามกับอิสราเอลไปให้กับเทลอาวีฟ
มอสโกไทม์สของรัสเซียเคยรายงานเมื่อวันอังคาร(5)ก่อนหน้าโดยอ้างจากไฟแนนเชียลไทม์สว่า ทีมนักวิทยาศาสตร์อิหร่านเกี่ยวข้องกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านแอบเดินทางไปกรุงมอสโกอย่างลับๆเมื่อราวสิงหาคม ปี 2024 เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีใช้ 2 ด้านทั้งการทหารและการพลเรือนสำหรับการพัฒนาทางการทหาร
ไฟแนนเชียลไทม์สอ้างโดยใช้ข้อมูลหลักฐานการเดินทาง เอกสารภายใน และอีเมลสื่อสาร
ทีมนักวิทยาศาสตร์อิหร่านที่เดินทางไปรัสเซียมีทั้งหมด 5 คนนำโดยนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ฟิสิกส์อิหร่าน อาลี คาลวานด์ (Ali Kalvand) เจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำสถาบันการวิจัยและการคิดค้นด้านการป้องกัน SPND
ไทม์สออฟอิสราเอลรายงาน ทั้งนี้เตหะรานสั่งยกเครื่องกระบวนการทางความมั่นคงสำหรับนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของตัวเองใหม่ทั้งหมดหลังอิสราเอลได้สังหารเจ้าหน้าที่ความมั่นคงไปกว่า 30 คนและนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์อิหร่านไป 11 คนเมื่อมิถุนายน