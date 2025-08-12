ได้เฮนิดหน่อย! กองทัพยูเครนประกาศยึดหมู่บ้านคืนได้ 2 แห่งที่แคว้นซูมี ก่อนซัมมิต 'ทรัมป์-ปูติน'

กองทัพยูเครนประกาศว่าสามารถยึดคืนหมู่บ้าน 2 แห่งในแคว้นซูมี (Sumy) ทางตะวันออกของประเทศ นับเป็นการช่วงชิงดินแดนกลับมาได้เพิ่มเติมเล็กน้อย ก่อนการเจรจาสันติภาพในการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐฯ และรัสเซียที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ (15 ส.ค.)
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันจันทร์ (11) ว่า ทั้งเคียฟและมอสโกจะต้องยอมสละดินแดนบางส่วนเพื่อยุติสงคราม และการเจรจากับประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียในสัปดาห์นี้จะพิสูจน์ให้เห็นว่า คณะผู้นำเครมลินยินดีที่จะทำข้อตกลงหรือไม่
กองทัพยูเครนสามารถปลดปล่อยนิคมสเตปเน (Stepne) และโนโวโคสตินตีนีฟกา (Novokostiantynivka) บริเวณพื้นที่แนวหน้าในแคว้นซูมีแล้ว ตามรายงานของเสนาธิการทหารบกเมื่อเย็นวันจันทร์ (11)
“มันยากลำบาก แต่เรากำลังพยายามต้านทานศัตรูอยู่” โอเล็กซานเดอร์ ซีร์สกี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนระบุบนเฟซบุ๊ก ภายหลังการประชุมกับประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครน
"ในทิศทางของซูมี เรากำลังดำเนินการอย่างแข็งขันและประสบความสำเร็จในการรุกคืบบางส่วนเพื่อปลดปล่อยดินแดนยูเครน" เขากล่าว
ความได้เปรียบในวันจันทร์ (11) เกิดขึ้นหลังมีกระแสข่าวเมื่อวันอาทิตย์ (10) ว่า กองทัพเคียฟสามารถยึดหมู่บ้านเบซซาลิฟกา (Bezsalivka) คืนมาได้
รอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันข้อมูลของฝั่งยูเครนได้
ความคืบหน้านี้เกิดขึ้นในขณะที่กองทัพรัสเซียได้รุกคืบสู่ทางตะวันตกเป็นเวลาหลายเดือนตามแนวรบยาว 1,000 กิโลเมตร โดยยึดหมู่บ้านใหม่ๆ ได้เกือบทุกวัน ส่วนใหญ่ในภูมิภาคโดเนตสก์
รัสเซียซึ่งเปิดฉากการรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบในเดือน ก.พ. ปี 2022 ได้เปิดฉากการรุกครั้งใหม่ในปีนี้ที่แคว้นซูมีตามคำสั่งของ ปูติน ที่ต้องการสร้าง "เขตกันชน" ซึ่งถือเป็นการคุกคามเมืองเอกของภูมิภาคนี้
แผนที่ออนไลน์โดย Deep State ของฝ่ายยูเครนแสดงให้เห็นว่า กองกำลังรัสเซียควบคุมพื้นที่ประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร (77 ตารางไมล์) ในแคว้นซูมี ทั้งหมดประมาณ 114,000 ตารางกิโลเมตร (44,000 ตารางไมล์) ที่เป็นดินแดนยูเครน
ที่มา: รอยเตอร์