อ่อนข้อลงเรื่อยๆ ! 'ทรัมป์' ผุดไอเดียยอมให้ Nvidia ขายชิปตัวท็อป Blackwell รุ่นลดพลังประมวลผลให้ 'จีน'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวในวันจันทร์ (11ส.ค.) ว่า ตนอาจพิจารณาอนุญาตให้บริษัท อินวิเดีย (Nvidia) ขายชิปเอไอรุ่นก้าวหน้าที่สุดที่ถูกลดทอนประสิทธิภาพลงมาเล็กน้อยให้กับจีน
ทรัมป์ เปรยกับสื่อมวลชนว่า เขายินดีจะพิจารณาข้อตกลงที่จะอนุญาตให้ Nvidia จัดส่งชิป Blackwell ไปยังจีนได้ หากบริษัทสามารถออกแบบให้ชิปมีความก้าวหน้าน้อยลง
ทรัมป์ กล่าวว่า "ข้อตกลงมีความเป็นไปได้" เกี่ยวกับโปรเซสเซอร์ Blackwell ที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงในทางลบ "หรือจะพูดอีกอย่างก็คือ ลดศักยภาพลงมาสัก 30-50%"
Nvidia ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำพูดของประธานาธิบดี
ถ้อยแถลงของ ทรัมป์ เกี่ยวกับชิป Blackwell มีขึ้นในขณะที่เจ้าตัวยืนยันว่า ได้บรรลุข้อตกลงพิเศษกับ Nvidia ซึ่งจะเปิดทางให้บริษัทขายชิปเอไอ H20 ที่มีความก้าวหน้าน้อยกว่าให้กับจีนได้ หากบริษัทยอมจ่าย 15% ของเงินรายได้จากการขายชิปเหล่านั้นให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ
ด้านบริษัท Advanced Micro Devices Inc. หรือ AMD ก็จะต้องจ่ายส่วนแบ่งเท่ากันจากรายได้ของการขายชิป MI308 ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อ
ข้อตกลงแบ่งรายได้จากชิป H20 และความเป็นไปได้ที่จะมีข้อตกลงอีกฉบับสำหรับชิป Blackwell ของ Nvidia สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของ ทรัมป์ ในการวางแผน "เรียกเงินชดเชย" ให้กับอเมริกาเพื่อแลกกับการผ่อนปรนทางการค้า อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวขาญเตือนว่า ข้อตกลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นนี้อาจกลายเป็นบรรทัดฐานสำหรับบริษัทอเมริกันทั้งหมดที่ทำธุรกิจกับจีน และทำลายความน่าเชื่อถือของข้ออ้างเรื่อง "ความมั่นคงของชาติ" ที่สหรัฐฯ ใช้ในการควบคุมส่งออกมาโดยตลอด
ทรัมป์ ยังไม่ได้บอกชัดเจนว่า เขาจะเจรจากับ เจนเซ่น หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia เกี่ยวกับชิป Blackwell เมื่อใด แต่แย้มว่าอาจจะมีการพบกันเร็วๆ นี้
"ผมคิดว่าเขาจะกลับมาพบผมอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องนั้น แต่มันจะต้องเป็นเวอร์ชันที่ลดประสิทธิภาพลงของชิปรุ่นใหญ่"
ชิป Blackwell ของ Nvidia ถือเป็นหัวใจสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดที่ใช้สร้างและรันซอฟต์แวร์เอไอ ชิปเหล่านี้ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพเกินกว่าที่จะขายในจีนได้ ตามข้อจำกัดของสหรัฐอเมริกา
ที่มา: Bloomberg