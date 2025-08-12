อเมริกายุคตาลีบัน! “รมว.กลาโหมสหรัฐฯ” โดนจวกปล้นสิทธิสตรี หลังรีทวีตคลิปแสดงความเห็น “ผู้หญิงไม่ควรมีสิทธิ์เลือกตั้ง”

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ โดนวิจารณ์หนักถึงความไม่เหมาะสมหลังรีทวีตวิดีโอคลิปพระนิกายอีแวนเจเลคัล ออกมาแสดงความเห็นทางสถานีโทรทัศน์ CNN เมื่อไม่นานมานี้ว่า “ผู้หญิงไม่ควรมีสิทธิ์เลือกตั้ง”
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันเสาร์(9 ส.ค)ว่า กลายเป็นเรื่องเมื่อรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ ออกมาทำให้แนวความคิดจากพระนิกายอีแวนเจคัลชื่อดังที่มีฐานอยู่ในรัฐโอไฮโอกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วเมื่อคลิปศาสนาจารย์นิกายอีแวนเจเลคัล ดัก วิลสัน (Doug Wilson)เรียกร้องผ่านสถานีโทรทัศน์ CNN ของสหรัฐฯเมื่อไม่นานมานี้เรียกร้องว่า “ผู้หญิงไม่ควรที่จะมีสิทธิเลือกตั้งอีกต่อไป”
การออกมารีทวีตของเฮกเซธสร้างความไม่พอใจให้กับแวดวงนิกายแองเจเลคัลเอง โดยกลุ่มแองเจเลคัลหัวก้าวหน้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของเฮกเซธว่า “เป็นสิ่งที่รับไม่ได้”
การแสดงความเห็นของวิลสันนี้เป็นเสมือนการนำสหรัฐฯเข้าสู่ยุคมืดที่เป็นเสมือนการปล้นสิทธิสตรีซึ่งปัจจุบันสหรัฐฯประกาศห้ามในหลายรัฐให้การยุติการตั้งครรภ์ผิดกฎหมายโดยอ้างอิงจากความเชื่อตามศาสนาคริสต์ไม่ต่างจากอัฟกานิสถานภายใต้ตาลีบันที่กำลังลิดรอนสิทธิสตรีอย่างหนัก
ศาสนจารย์วิลสันผู้ก่อตั้งร่วมโบสถ์ CREC (Communion of Reformed Evangelical Churches) เสนอไอเดียกระฉูดกลางการออกอากาศสดที่นอกเหนือจากผู้หญิงไม่สมควรมีสิทธิ์เลือกตั้งว่า
“ผมต้องการที่จะเห็นประเทศแห่งนี้เป็นประเทศคริสเตียน และผมต้องการที่จะเห็นโลกทั้งใบนี้เป็นโลกคริสเตียน”
ขณะที่ โทบี ซัมป์เตอร์ (Toby Sumpter) ศาสนาจารย์อีกคนที่ได้ให้สัมภาษณ์กับ CNN เช่นกันแสดงความเห็นว่า “ในสังคมอุดมคติของผม พวกเราควรจะออกเสียงเลือกตั้งแบบครอบครัว ผมจะเป็นคนที่จะออกมาหย่อนบัตรเลือกตั้งตามปกติ แต่ผมจะออกเสียงโดยที่ต้องหารือกับทั้งครอบครัวของผมก่อน”
สมาชิกของโบสถ์ที่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ CNN ช่วงดังกล่าวที่เป็นผู้หญิงระบุว่า เธอมองว่าสามีเป็นเสมือนหัวหน้าครอบครัว และเสริมต่อว่า “ดิฉันยินยอมต่อเขา”
เฮกเซธที่มีรายงานว่า เมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา เขาไฟเขียวให้ศาสนจารย์ส่วนตัวของตัวเอง Brooks Potteiger ขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้นำในพิธีศาสนาไม่กี่ครั้งในที่ตั้งกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯในเวลาทำงานโดยมีการส่งอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯและทหารอเมริกันเชิญชวนให้มาเข้าร่วมพิธีบุญดังกล่าวถึงแม้จะขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐฯที่สั่งให้มีการแยกรัฐออกจากศาสนจักรก็ตาม
เฮกเซธรีทวีตคลิปรายการ CNN ความยาวเกือบ 7 นาทีพร้อมกับแคปชันว่า “ทั้งหมดของพระคริสต์เพื่อทุกชีวิต” (All of Christ for All of Life)
และภายหลังในวิดีโอคลิป ศาสนจารย์วิลสันยังแสดงความเห็นต่อว่า เขาไม่เชื่อว่าผู้หญิงสมควรได้รับตำแหน่งระดับผู้บัญชาการในกองทัพสหรัฐฯหรือผู้หญิงสามารถมีตำแหน่งระดับสูงในหน้าที่ด้านการสู้รบทางการทหารและเป็นการสะท้อนต่อนโยบายของเฮกเซธที่ต่อต้านการให้ผู้หญิงดำรงตำแหน่งระดับผู้นำภายในกองทัพ
ที่ผ่านมาเฮกเซธได้ออกคำสั่งปลดอดีตผู้บัญชาการหน่วยปฎิบัติการอากาศ Pituffik บนเกาะกรีนแลนด์ ซูซานนาห์ เมเนอร์ส (Susannah Meyers) และยังสั่งปลดพลเรือโทหญิงอีเวตต์ เดวิดส์ (Yvette Davids) จากตำแหน่งผู้บัญชาการวิทยาลัยการทหารสหรัฐฯในเมืองแอนนาโปลิส (Annapolis) รัฐแมรีแลนด์ หลังจากที่เดวิดส์ลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับโอกาสมาทำหน้าที่นี้ และการปลดเธออกจากตำแหน่งทำให้เธอกลายเป็นผู้หญิงคนที่ 5 ที่โดนรัฐมนตรีเฮกเซธปลดออกนับตั้งแต่มกราคมต้นปี
โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯออกมาวันเสาร์(9)แถลงปกป้องเจ้ากระทรวงว่า พีธ เฮกเซธ เป็นสมาชิกที่น่าภาคภูมิของโบสถ์ที่อยู่ในเครือของ CREC
โดยชี้ว่า “รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯมีความซาบซึ้งอย่างมากต่อข้อเขียนของวิลสันและการเทศน์ของท่าน”