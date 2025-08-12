มีลูกพี่ชั้นดี? ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์พูดอีก ถ้าเกิดสงครามชิงไต้หวัน ประเทศของเขาต้องถูกดึงเข้าร่วมสู้กับจีนด้วยแน่ๆ

ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ของฟิลิปปินส์ กล่าวเตือนในวันจันทร์ (11 ส.ค.) ว่า ประเทศของเขาจะถูกดึงลาก “ในสภาพที่ไม่มีความเต็มใจเลย” ให้เข้าสู่สงครามใดๆ ก็ตามทีในการสู้รบแย่งชิงไต้หวัน และดังนั้นจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องเช่นนี้
จีนนั้นประกาศมาโดยตลอดว่า ไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่สุดทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์นั้น เป็นดินแดนส่วนหนึ่งในอธิปไตยของตน ซึ่งจะต้องเอากลับคืนมาให้ได้แม้ต้องใช้กำลัง
“ถ้าหากมีสงครามเกิดขึ้นจากเรื่องนี้ มันก็เกิดขึ้นใกล้ๆ กับเรามาก แล้วเราควรจะทำยังไงล่ะ?” มาร์กอส ตั้งคำถามในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงมะนิลา และกล่าวต่อไปว่า “เราไม่สามารถที่จะเพิกเฉยกับเรื่องนี้ได้”
“ดังนั้นจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย ถึงแม้เรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเหลือเกินที่จะหลกเลี่ยงการเผชิญหน้าใดๆ ไม่ว่ากับใครก็ตาม ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม แต่สงครามช่วงชิงไต้หวันจะดึงลากฟิลิปปินส์ ซึ่งอยู่ในสภาพที่ไม่มีความเต็มใจเลย เข้าไปสู่การสู้รบขัดแย้งดังกล่าว” เขาบอก
“ผมหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมา ... แต่ถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ต้องมีแผนการเตรียมรับเอาไว้อยู่ก่อนแล้ว” เขากล่าว พร้อมกับหยิบยกตัวเลขชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากที่กำลังทำงานอยู่ในไต้หวัน
ก่อนหน้านี้ ในการให้สัมภาษณ์สำนักข่าว “เฟิร์สต์โพสต์” ของอินเดีย ระหว่างการเดินทางไปเยือนนิวเดลีอย่างเต็มรัฐพิธีในฐานะอาคันตุกะของประมุขแดนภารตะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มาร์กอสก็ได้พูดว่า ในเหตุการณ์ที่เกิดการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับสหนับฯในเรื่องไต้หวัน “ไม่มีทางเลยที่ฟิลิปปินส์สามารถยืนอยู่วงนอกได้ สืบเนื่องจากสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์กายภาพของเรา”
“ถ้าหากมมีสงครามที่สู้รบกันเต็มขนาดขึ้นมา เราก็จะถูกดึงลากเข้าไปด้วย” มาร์กอสกล่าวเช่นนี้ในการให้สัมภาษณ์กับ เฟิร์สต์โพสต์ ซึ่งมีการอัปโหลดเผยแพร่ทางช่องยูทูป
มีรายงานว่าการแสดงความเห็นเช่นนี้ของเขาได้สร้างความโกรธเกรี้ยวให้ปักกิ่ง โดยที่กระทรวงการต่างประเทศจีนได้ยื่นหนังสือประท้วงทางการทูต พร้อมกับกล่าวหา มาร์กอส ว่า “กำลังเล่นกับไฟ” ในประเด็นนี้
อันที่จริง ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ก็อยู่ในสภาพแข็งกร้าวใส่กัน โดยถึงขั้นมการเผชิญหน้ากันด้วยกำลังอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาในทะเลจีนใต้ ซึ่งปักกิ่งประกาศอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่แทบทั้งหมด ถึงแม้ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศมีคำตัดสินจากการยื่นฟ้องร้องของมะนิลา ว่าการกล่าวอ้างของจีนไม่ได้มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับ แต่ปักกิ่งได้ประกาศไม่ยอมรับอำนาจการพิจารณาตัดสินเรื่องนี้ของศาลอนุญาโตตุลาการแห่งนี้มาตั้งแต่ต้น รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือใดๆ กับการพิจารณาคดีด้วย
ขณะที่ทางฝ่ายฟิลิปปินส์ นับตั้งแต่มาร์กอสชนะเลือกตั้งในปี 2022 เขาก็พาประเทศหวนกลับมาร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหรัฐฯ ซึ่งเคยปกครองแดนตากาล็อกในฐานะเป็นอาณานิคมมาก่อน รวมทั้งยังได้ทำสนธิสัญญาร่วมป้องกันกับมะนิลาที่มีผลบังคับมายาวนานหลายสิบปีแล้ว
(ที่มา: เอเอฟพี/MGRonline)