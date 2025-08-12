เรือรบจีน 2 ลำชนกันเองขณะไล่ตามเรือยามฝั่งฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้: ทางการมะนิลาระบุ

เรือรบของกองทัพเรือจีนลำหนึ่ง ชนปะทะเข้ากับเรือลำหนึ่งของหน่วยยามฝั่งประเทศตัวเอง ขณะกำลังไล่ตามเรือตรวจการณ์ฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้เมื่อวันจันทร์ (11 ส.ค.) ทางการมะนิลาแถลง พร้อมกับเผยแพร่วิดีโอดราม่าซึ่งระบุว่าบันทึกการประจันหน้ากันในครั้งนี้
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นใกล้ๆ กับสันดอนสคาร์โบโร โชล ซึ่งทั้งปักกิ่งและมะนิลาต่างอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่ โดยที่เรือตรวจการณ์ของหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ลำที่กล่าวไว้ข้างต้น อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจกิจแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือให้แก่พวกเรือประมงในพื้นที่บริเวณนั้น พลจัตวา เจย์ ตาร์ริเอลา โฆษกหน่วยยามฝั่งแดนตาการล็อกระบุในคำแถลง
วิดีโอที่เผยแพร่โดยทางการฟิลิปปินส์ แสดงให้เห็นเรือของหน่วยยามฝั่งจีนลำหนึ่ง และเรือรบที่มีขนาดใหญ่กว่ามากและเขียนหมายเลข 164 เอาไว้ลำตัวเรือ เกิดชนกันเสียงดังสนั่น
นอกจากนั้น ในวิดีโอเพิ่มเติมรวมทั้งภาพนิ่งที่ทางหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เผยแพร่ในเวลาต่อมา แสดงให้เห็นว่าหัวของเรือยามฝั่งจีนพุ่งเสียบเข้าไปในเรือรบของกองทัพเรือแดนมังกรและติดแน่นอยู่อย่างนั้น ถึงแม้ยังคงสามารถลอยลำได้ด้วยตัวเอง
“เรือ (ยามฝั่งจีน) CCG 3104 ซึ่งกำลังไล่ตาม (เรือยามฝั่งฟิลิปปินส์ที่ชื่อ) BRP Suluan ด้วยความเร็วสูง ได้เคลื่อนตัวอย่างเสี่ยงอันตรายจากทางด้านกราบขวาของเรือ (ฟิลิปปินส์) แล้วจึงเข้าปะทะกับเรือรบของกองทัพเรือ (จีน)” ตาร์ริเอลลา ระบุในคำแถลง
“นี่ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนักแก่ส่วนหน้าของหัวเรือของเรือ CCG เป็นเหตุให้มันไม่เหมาะสมที่จะแล่นไปในทะเลได้ต่อไป”
ทาร์ริเอลา กล่าวด้วยว่า ทางลูกเรือจีน “ไม่ได้ตอบสนองใดๆ” เมื่อฝ่ายเรือฟิลิปปินส์เสนอให้ความช่วยเหลือ
เขาระบุด้วยว่า ก่อนหน้าเกิดเหตุเรือจีนชนกัน เรือ BRP Suluan ได้ “ตกเป็นเป้าถูกยิงด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง” จากฝ่ายจีน แต่สามารถหลบหลีกออกมาได้
ในส่วนของจีน กาน อี๋ว์ โฆษกของหน่วยยามฝั่งจีน แถลงยืนยันว่าเกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างฝ่ายจีนกับฝ่ายฟิลิปปินส์ แต่ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องเรือชนกัน
“หน่วยยามฝั่งจีนใช้มาตรการต่างๆ ที่จำเป็นซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย โดยรวมไปถึง การเฝ้าติดตาม, การกดดันจากด้านนอก, การสกัดกั้น, และการควบคุม เรือของฟิลิปปินส์ เพื่อผลักดันเรือเหล่านี้ให้ถอยออกไป” เขาระบุในคำแถลง
(ที่มา: เอเอฟพี)
