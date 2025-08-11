“ออสเตรเลีย” เลิกอดทน “เนทันยาฮู” สั่งขยายยึดพื้นที่ฉนวนกาซา-สังหารปาเลสไตน์รายวัน ประกาศโหวตสนับสนุน “ปาเลสไตน์” ฐานะรัฐตาม “ฝรั่งเศส-อังกฤษ-แคนาดา”

เอเจนซีส์ – นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบานิส แถลงวันจันทร์(11 ส.ค)ว่า ออสเตรเลียจะประกาศยอมรับ “ปาเลสไตน์” ในฐานะรัฐในการประชุมใหญ่สหประชาชาติที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าตามชาติยุโรปทั้ง ฝรั่งเศส อังกฤษ และแคนาดา เกิดขึ้นในวันเดียวกันที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู แถลงสั่งยึดดินแดนฉนวนกาซาเพิ่มจากประกาศวันศุกร์(8 ส.ค) อ้างหารือทรัมป์แล้ว
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันนี้(11 ส.ค)ว่า นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบานิส ให้สัมภาษณนักข่าววันจันทร์(11)หลังการประชุมครม.ออสเตรเลียยืนยันว่า แคนเบอราตัดสินใจที่จะยกมือไฟเขียวให้ปาเลสไตน์ได้รับการรับรองในฐานะรัฐในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติที่นิวยอร์ก ซิตี ในกันยายนที่กำลังจะมาถึง
อัลบานิสยืนยันวัน การโหวตรับรองปาเลสไตน์นี้ไม่ใช่เป็นแค่เชิงสัญลักษณ์
เขาย้ำว่าการยอมรับนี้เป็นขั้นตอนของข้อผูกพันของออสเตรเลียที่ได้รับจากองค์การบริหารปาเลสไตน์ PA
ข้อผูกพันดังกล่าวรวมไปถึง การที่ต้องไม่มีกลุ่มติดอาวุธฮามาสปรากฏอยู่ในรัฐบาลบริหารปาเลสไตน์ และการทำให้เขตฉนวนกาซาเป็นเขตปลอดทหารและต้องมีการจัดการเลือกตั้ง
การออกแถลงการรับรองปาเลสไตน์จากออสเตรเลียตามหลังแรงกดดันภายในจากคณะครม.ของเขาที่เกิดมานานหลายสัปดาห์ และการเรียกร้องอย่างกว้างขวางทั่วทั้งออสเตรเลียต่อการต้องยอมรับปาเลสไตน์ในฐานะรัฐ และเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ร้อนแรงหนักขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐภายในรัฐบาลของเขาต่อวิกฤตทางมนุษยธรรมภายในเขตฉนวนกาซา
ผู้นำออสเตรเลียแถลงว่า “ทางออก 2 รัฐถือเป็นความหวังมากที่สุดของมนุษยชาติในการหยุดวงจรความรุนแรงในตะวันออกกลางและทำให้ความขัดแย้ง ความทุกข์ยาก และการขาดอาหารในเขตฉนวนกาซาต้องยุติ”
ฟ็อกซ์นิวส์รายงานว่า ด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ล่าสุดแถลงวันจันทร์(11)อ้างว่า ไม่มีทางอื่นนอกเหนือจากต้องทำงานที่ค้างให้เสร็จและต้องเอาชนะเหนือฮามาสให้เด็ดขาด
โดยยืนยันว่า แผนของครม.ความมั่นคงอิสราเอลของเขาในการยึดครองกาซานี้ใหญ่กว่าที่เคยได้ประกาศไว้ก่อนหน้า
การแถลงวันจันทร์(11) ผู้นำอิสราเอลระบุว่า จะเพิ่มจากการยึดกาซา ซิตี เป็นการยึดรวมถึง "แคมป์กลาง" หรือ Central Camps และมูวาซี (Muwas) ที่มีประชากรอาศัยกว่า 500,000 คน
พร้อมกันนี้เนทันยาฮูยังเปิดเผยว่า ได้หารือแผนการดังกล่าวร่วมกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เรียบร้อยและเขาขอบคุณอเมริกาสำหรับการสนับสนุนอิสราเอลอย่างแข็งขัน
ดิอินดีเพนเดนท์ชี้ว่า ทั้งนี้มีประเทศทั้งหมดเกือบ 150 ชาติจาก 193 ประเทศสมาชิก UN ประกาศรับรองปาเลสไตน์ให้เป็นรัฐ แต่ส่วนใหญ่ประกาศรับรองนานหลายสิบปีมาแล้ว
ขณะเดียวกันนิวซีแลนด์เพื่อนบ้านของออสเตรเลีย รัฐมนตรีต่างประเทศนิวซีแลนด์ วินสตัน ปีเตอร์ส (Winston Peters)แถลงวันจันทร์(11)ว่า รัฐบาลเวลลิงตันจะพิจารณาอย่างรอบคอบต่อจุดยืนการประกาศรับรองปาเลสไตน์ก่อนการตัดสินใจอย่างเป็นทางการในกันยายนที่จะถึง