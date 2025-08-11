สื่อตะวันตกรายงาน “นักการทูตจีน” ดาวรุ่งตัวเต็ง “รมว.ต่างประเทศจีน” มือคุมสถานีตำรวจลับจีนทั่วโลกรวมที่ "นิวยอร์ก" เคยพบ “อดีตรมว.สหรัฐฯ บลิงเคน” หลายหน ลือโดนปักกิ่งควบคุมตัวสอบเครียด

รอยเตอร์/เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – หลิว เจียนจ้าว( Liu Jianchao) นักการทูตจีนทำหน้าที่ดูแลการบริหารความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองต่างประเทศที่คาดกันว่ามีสิทธิ์ขึ้นนั่งรัฐมนตรีต่างประเทศจีน มีรายงานว่าโดนปักกิ่งควบคุมตัวเมื่อปลายกรกฎาคม
รอยเตอร์รายงานวันจันทร์(10 ส.ค)ว่า หลิว เจียนจ้าว( Liu Jianchao) เจ้าหน้าที่การทูตจีนระดับสูงถูกมองอย่างกว้างขวางว่าอาจมีโอกาสขึ้นเป็นถึงรัฐมนตรีต่างประเทศจีนในอนาคต แต่วอลสตรีทเจอร์นัลรายงานวันอาทิตย์(10)ว่า เขาโดนควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ปักกิ่งเพื่อสอบปากคำ
หลิวถูกนำตัวออกไปทันทีหลังเดินทางกลับมาจากทริปการทำงานในต่างแดน อ้างอิงจากบุคคลใกล้ชิดในเรื่องนี้
สำนักงานข้อมูลของคณะมนตรีรัฐกิจจีนที่ทำหน้าด้านสื่อสำหรับรัฐบาลปักกิ่งและแผนกประสานงานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้ออกมาตอบคำถามเรื่องนี้จากรอยเตอร์
หลิววัย 61 ปีเป็นผู้นำการบริหารความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และนับตั้งแต่เขาเข้ามารับตำแหน่งนี้ในปี 2022 เขาเดินทางไปกว่า 20 ประเทศ และพบปะเจ้าหน้าที่ต่างชาติกว่า 160 ประเทศ รวม ญี่ปุ่น ไทย และกัมพูชา เคยพบนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร ที่ปัจจุบันถูกสั่งให้หยุดปฎิบัติหน้าที่มาแล้ว
หมายกำหนดที่แน่นขนัดของหลิวรวมไปไปถึงการประชุมร่วมกับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ แอนโทนี บลิงเคน ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ทำให้มีการคาดการณ์ไปต่างๆนานาว่า เขาอาจกำลังถูกวางตัวเพื่อเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจีนคนต่อไป
การจำคุกเขาทำให้เป็นการสอบสวนระดับสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับนักการทูตจีนนับตั้งแต่ปักกิ่งขับ ฉิน กัง (Qin Gang) อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ไว้วางใจในปี 2023 หลังข่าวการแอบมีความสัมพันธ์นอกการสมรส
รอยเตอร์รายงานว่า หลิว เจียนจ้าวสำเร็จการศึกษาสาขาภาษาอังกฤษตากมหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศปักกิ่ง (Beijing Foreign Studies University) และไปศึกษาต่อด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษ เข้ารับตำแหน่งล่ามประจำกระทรวงต่างประเทศเป็นครั้งแรก
เขาเข้ารับหน้าที่ที่ทำการทูตจีนประจำอังกฤษและในเวลาต่อมาได้รับการเลื่อนชั้นขึ้นดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตจีนประจำอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากหน้าที่นักการทูตจีนมือฉมัง หลิวยังมีบทบาทสำคัญในการกวาดล้างคอร์รัปชันของประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง มีหน้าที่ในคณะกรรมาธิการกลางด้านการตรวจสอบวินัยและเป็นผู้นำความร่วมมือภายใต้ผู้กำกับภายในของพรรคคอมมิวนิสต์
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์รายงานเมื่อวันที่ 12 ม.ค ปี 2024 ว่า หลิวเป็นคนคุมปฎิบัติการล่าจิ้งจอก (Operation Foxhunt) ของประธานาธิบดีสี ที่มีเป้าหมายในการตามล่าตัวบรรดากลุ่มนักเคลื่อนไหวจีนที่หนีออกไปอาศัยในต่างแดน และเขายังเป็นคนอยู่เบื้องหลังแผนตั้งสำนักงานตำรวจจีนขึ้นทั่วโลกรวมไปถึงในเมืองนิวยอร์ก ซิตี ที่ถูกใช้เพื่อการค้นหา สอดแนม และข่มขู่คุกคามเป้าหมายเหล่านั้น
นอกเหนือจากบลิงเคนที่หลิวเคยได้พบในการเยือนสหรัฐฯยังรวมไปถึง โจน ไฟเนอร์ (Jon Finer) ผู้ช่วยที่ปรึกษาความมั่นคงสหรัฐฯของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน