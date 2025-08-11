กรรมติดจรวด! แก๊งโจรไต้หวันบุกปล้นเงินสด 2 ล้านดอลลาร์ ก่อนพบว่ามี “แบงก์จริง’ อยู่แค่ 2 ใบ

สื่อต่างประเทศตีแผ่เรื่องราวโอละพ่อของ 3 โจรในไต้หวัน ซึ่งอุตส่าห์ขับรถเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรเพื่อไปปล้นชายคนหนึ่ง ก่อนจะพบว่าเงินสด 2 ล้านดอลลาร์ไต้หวันที่ขโมยมาได้นั้นเป็น "แบงก์กาโม่" และมีธนบัตรจริงอยู่แค่ 2 ใบ
เดือน พ.ย. ปีที่แล้ว กลุ่มผู้ก่อเหตุ 3 คนซึ่งเป็นชายแซ่ หวง และแซ่ หวัง จากเมืองผิงตง กับวัยรุ่นแซ่ หลาน อีก 1 คน ได้รับคำสั่งจากบุคคลปริศนาที่ใช้นามแฝงว่า “ปันปัน” (Pan Pan) ซึ่งบอกให้พวกเขาไปปล้นเงินจากชายอีกคนที่เป็นอาชญากรเช่นเดียวกับเขา
หลังวางแผนเสร็จเรียบร้อย ชาย 3 คนก็มุ่งหน้าไปที่เขตกุ้ยซานในเมืองเถาหยวน และติดต่อนัดพบกับเหยื่อแซ่ ไช่ ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
ทันทีที่นาย ไช่ จอดรถและเปิดประตูลงมา นาย หวง ก็บุกเข้าประชิดตัวและชิงกระเป๋าเป้สีน้ำเงิน ก่อนที่โจรทั้ง 3 คนจะขึ้นรถหลบหนีลงใต้
อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่ขับรถมาตามทางหลวงในเมืองอวิ๋นหลิน พวกเขาได้เปิดกระเป๋าออกดูและแทบช็อกเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ข้างใน เพราะเงินสดเกือบทั้งหมดเป็นแบงก์กาโม่ และมีธนบัตรที่ใช้ชำระหนี้จริงอยู่แค่ 2,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
โจรทั้ง 3 คนตัดสินใจเอาธนบัตรจริง 2,000 ดอลลาร์ไปใช้จ่ายซื้อของที่จุดพักรถในเขตชิงสุ่ย ก่อนที่จะเดินทางหลบหนีต่อไป และไปถูกตำรวจสกัดจับในที่สุด
ด้วยความกลัวจะถูกจับพร้อมของกลาง โจรทั้งสามจึงตัดสินใจโยนแบงก์กาโม่ปลอมทิ้งและพยายามขับรถหลบหนี ก่อนจะทิ้งรถที่ถนนสายหนึ่ง ถอดป้ายทะเบียนออก และเรียกแทกซี่ต่อไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูงเจียอี้เพื่อเดินทางกลับไปที่เมืองเกาสง
นาย ไช่ ได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจกุ้ยซาน และหลังจากที่สำนักงานอัยการเขตเถาหยวนออกหมายจับ ตำรวจก็ออกติดตามล่าตัวคนร้ายจนกระทั่งไปพบตัว หวง และ หวัง ที่เมืองเกาสง
สำนักงานอัยการเขตเถาหยวนได้สั่งฟ้องชายทั้ง 2 คนในข้อหาร่วมกันก่อเหตุปล้นทรัพย์ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ส่วนนาย หลาน ซึ่งยังเป็นวัยรุ่นถูกส่งไปดำเนินคดีที่ศาลเยาวชนเขตผิงตง
ที่มา: must share news